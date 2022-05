Milano Off Fringe Festival, prorogato al 29 maggio il bando per artisti e compagnie teatrali

Torna a Milano l’Off Fringe Festival, arrivato alla sua quarta edizione. Nel 2022 la rassegna si terrà dal 18 settembre al 2 ottobre e tornerà a coinvolgere la città di Milano e i suoi Municipi in teatri e spazi non convenzionali diffusi su tutto il territorio, creando una vera e propria mappa del Teatro OFF e delle arti performative grazie alle compagnie e agli artisti che, con i loro spettacoli, renderanno unico questo evento diffuso.

Prorogato il bando di partecipazione al Milano Off Fringe Festival

Il bando per compagnie teatrali e artisti che vogliono prendere parte al cartellone di eventi del Milano Off Fringe Festival è attivo ed è stato prorogato fino al 29 maggio 2022.

La domanda di partecipazione al bando è disponibile esclusivamente online e deve essere compilata e inviata tramite il form messo a disposizione sul sito dell’evento. Tutti i campi richiesti devono essere completati e corredati di tutti gli allegati richiesti.

Ogni compagnia potrà proporre più spettacoli, versando la quota di € 15 a spettacolo per

costi di istruttoria, segreteria ed archiviazione. Per info ulteriori consigliamo di scaricare il documento completo presente sul sito del Milano Off Fringe Festival.

Il bando è destinato a compagnie e singoli artisti, con testi inediti o già messi in scena per le seguenti categorie artistiche:

• Teatro (scrittura contemporanea, monologhi, rivisitazione dei classici, comedy, dramedy)

• Teatro Fisico e circense

• Stand Up Comedy

• Musical Off

• Concerto e teatro-concerto

• Lirica Off

• Danza e teatro danza

• Teatro Interattivo

Le compagnie partecipanti sia italiane che straniere, saranno selezionate dal comitato artistico e dai direttori artistici delle strutture teatrali e spazi milanesi aderenti.

Oltre ad avere molti partner italiani Milano Off Fringe Festival fa parte del Word Fringe Network e vanta importanti collaborazioni internazionali come: Il Festival Off d’Avignon, Hollywood Fringe, SoHo Playhouse, Stockholm Fringe, Nouveau Clown Institute, Civil Disobedience, SRSLY yours, Azores Fringe, Gothemborg Fringe, che con i premi selezione offriranno alle compagnie partecipanti al MI OFF il loro supporto alla circuitazione internazionale.