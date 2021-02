Milano Museo City 2021: gli eventi live e digitali

Milano Museo City torna per la sua quinta edizione dal 2 al 7 marzo 2021, con un programma misto tra eventi digitali e in presenza. Oltre 80 musei d’arte, di storia, musei scientifici, case museo, case d’artista, archivi e musei d’impresa parteciperanno all’evento con incontri, visite guidate e iniziative speciali pensate per divulgare le meraviglie di Milano.

Il tema dell’edizione 2021 di Museo City è “I Musei curano la città”. Si vuole evidenziare come il patrimonio culturale sia un veicolo fondamentale per diffondere conoscenza, idee e senso di comunità in un momento così delicato. I Musei “curano” la città aprendosi ad essa con iniziative pensate per suscitare l’amore per l’arte e la voglia di condividere in sicurezza un tesoro comune.

Museo City 2021: il programma e i musei aderenti

Come ogni anno accanto a Museo City prende vita l’iniziativa “Museo segreto“, con visite guidate ed esposizioni di oggetti e aree dei musei solitamente nascoste al pubblico.

Se volete conoscere tutte le mostre aperte a Milano non dovete fare altro che consultare il nostro #spiegonemostre 2021!

La lista degli appuntamenti è in aggiornamento. Iscriviti alla nostra Newsletter per non perdere nemmeno un evento di Museo City!

ACACIA – Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana

Viale Luigi Majno, 24

Da sabato 6 marzo, ore 9:30

Attività digitale YouTube

Acacia presenta Lara Favaretto, artista eclettica e dalle numerose sfaccettature. L’Associazione Acacia in occasione di Museo Segreto 2021 presenta un video che spiega nel dettaglio l’opera della Collezione Acacia “No One Knows About Persian Cats” (2011) dell’artista Lara Favaretto.

Acquario e civica stazione idrobiologica

Viale G. B. Gadio, 2

Dal 2 marzo, ore 9.30

L’aquario per la città.

Verranno presentati alcuni aspetti inediti dell’attività dello staff dell’Acquario Civico sul territorio, attraverso immagini e brevi testi. Verranno proposte inoltre visite guidate mirate alla conoscenza di specie che necessitano spesso di interventi in città.

Verranno presentati alcuni aspetti inediti dell’attività dello staff dell’Acquario Civico sul territorio, attraverso immagini e brevi testi. Verranno proposte inoltre visite guidate mirate alla conoscenza di specie che necessitano spesso di interventi in città. Domenica 7, ore 15

Visita guidata online .

Visite guidate alle vasche dell’Acquario. Un’occasione per conoscere gli ambienti subacquei riprodotti e tante curiosità sulle specie presenti ma anche per scoprire le quotidiane cure necessarie a garantire il benessere degli animali ospitati. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria (inviare una mail a eventi@verdeacqua.org indicando il turno scelto, nome e cognome di un referente e numero di persone). Le visite saranno svolte on line su piattaforma Zoom. In questo secondo caso gli iscritti riceveranno un link per partecipare alla diretta. Per informazioni 02 804487

. Visite guidate alle vasche dell’Acquario. Un’occasione per conoscere gli ambienti subacquei riprodotti e tante curiosità sulle specie presenti ma anche per scoprire le quotidiane cure necessarie a garantire il benessere degli animali ospitati. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria (inviare una mail a eventi@verdeacqua.org indicando il turno scelto, nome e cognome di un referente e numero di persone). Le visite saranno svolte on line su piattaforma Zoom. In questo secondo caso gli iscritti riceveranno un link per partecipare alla diretta. Per informazioni 02 804487 Dal martedì al venerdì, ore 10-17.30 (ultimo ingresso ore 17)

Naufraghi e Naufragi di Barbara Pietrasanta a cura di Diego Pasqualin

La mostra si sviluppa intorno al tema del naufragio come metafora della vita, come sentimento profondo e accidentale che pone gli esseri umani davanti alle questioni fondamentali dell’esistenza. La visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso Prenotazione fortemente consigliata.

Archivio Rachele Bianchi

Via Legnano, 14, 20121 Milano

Dal 5 al 7 marzo, dalle 10 alle 18

La donna secondo Rachele Bianchi: 70 anni di trasformazioni .

Sarà presentato lo sguardo di una donna sull’universo femminile in trasformazione. attraverso una selezione di opere dell’artista Rachele Bianchi. Verrà esposto il preparatorio originale della prima scultura femminile di una donna in uno spazio pubblico di Milano. Il percorso terminerà con un salto nella Milano degli anni Venti attraverso i segreti dell’inedito Palazzo Lombardo.

. Sarà presentato lo sguardo di una donna sull’universo femminile in trasformazione. attraverso una selezione di opere dell’artista Rachele Bianchi. Verrà esposto il preparatorio originale della prima scultura femminile di una donna in uno spazio pubblico di Milano. Il percorso terminerà con un salto nella Milano degli anni Venti attraverso i segreti dell’inedito Palazzo Lombardo. Da sabato 6, ore 16:30

Attività digitale YouTube. Re e Regine

A pochi mesi dalla scongiurata guerra nucleare a seguito della crisi dei missili di Cuba, il mondo attraversa una delle fasi più critiche della storia del Novecento. La scacchiera era l’immaginario perfetto su cui si giocava quella logorante guerra fredda tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Anche Rachele, che con quest’opera sembra collegare idealmente la dimensione globale a pratiche ludiche più intime e familiari, attraversa in questi anni una profonda fase di cambiamento. Inizia così a delinearsi quella poetica umana priva di raffinatezze e sentimentalismi, punto nodale delle raffigurazioni successive di Rachele che la porteranno a mettere al centro la donna in tutte le sue espressioni.

MUDEC – Museo delle Culture

Via Tortona, 56

Dal 5 al 7 marzo

Il mondo degli strumenti musicali.

Per la rassegna “Museo segreto” verrà esposta presso il MUDEC una significativa selezione di strumenti musicali di provenienza extraeuropea: un’occasione unica per conoscere e ammirare una serie di opere solitamente non presenti nel percorso di visita.

Archivio Alberto Zilocchi

Via Monte Rosa, 13

Dal 2 marzo

Apertura straordinaria | Visita all’Archivio Alberto Zilocchi.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria archivioalbertozilocchi@gmail.com

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria archivioalbertozilocchi@gmail.com Venerdì 5 marzo, ore 10

Attività digitale | Museo Segreto

Maurizio De Palma presenta un approfondimento sull’opera di Museo Segreto

Maurizio De Palma presenta un approfondimento sull’opera di Museo Segreto Sabato 6 marzo, ore 10

Attività digitale

Alberto Zilocchi e il Movimento nord-europeo di Arte Concettuale Costruttivista Concreta

Archivio atelier Pharaildis Van den Broeck

Via Marco Antonio Bragadino, 2

Venerdì 5 marzo, dalle 15 alle 18.30

Apertura straordinaria | Visita guidata all’archivio d’artista

Il pubblico potrà visitare l’Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck con la guida della curatrice Barbara Garatti. L’ingresso è gratuito per gruppi di massimo 3 persone su prenotazione obbligatoria all’indirizzo aa.pharaildis.vandenbroeck@gmail.com

Sabato 6 marzo, ore 15

Attività digitale | Letture d’opera a cura di Art UP

Partendo da alcune opere di Phara e accompagnati in un dialogo interattivo dall’equipe composta da storici dell’arte, psicoanalisti e Facilitatori Arte Salute i partecipanti saranno invitati a esprimersi su temi come marginalità tra libertà e costrizione, simboli privati e archetipi, iconografia classica e contemporanea e molti altri. Questo appuntamento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’Archivio Atelier. Per iscriversi al workshop scrivere a aa.pharaildis.vandenbroeck@gmail.com

Archivio Eugenio Carmi

Via Giuseppe Meda, 43

Da martedì 2 marzo

Attività digitale | Eugenio Carmi. Il tempo tra parentesi

Eugenio Carmi, esponente dell’astrattismo italiano, porta l’arte in fabbrica vivendo da protagonista un’epoca in cui imprenditori illuminati lavorano per un’industria che produca anche cultura. Responsabile dell’immagine dell’impianto siderurgico di Cornigliano, poi Italsider, Carmi privilegia forme geometriche, giocando con i colori ma anche con la matematica, dal teorema di Pitagora alla sezione aurea.

Armani / Silos

Via Bergognone, 40

5 marzo, ore 19, 6 marzo, ore 11 e 17, 7 marzo, ore 11 e 17

Attività digitale | Visite guidate virtuali

I tour guidati virtuali alla scoperta di Armani/Silos: una panoramica sugli oltre quarant’anni di moda Giorgio Armani, arricchita da contenuti digitali e contestualizzata dal prezioso racconto di una guida con cui è possibile interagire. Ogni visita dura circa 45 minuti ed è in lingua italiana. Prenotazione tramite call center (02 91630010) o tramite email virtualtour@armanisilos.com. Le prenotazioni sono aperte dal 1 al 7 marzo compreso.

Casa Museo Boschi di Stefano

Via G. Jan, 15

Dal 2 al 5 marzo, dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00). Domenica 7, ore 11

Attività digitale: Luoghi della mente conosciuti e sconosciuti

Letture d’opera a cura di Art UP. Partendo da alcune opere di Lucio Fontana e Mario Sironi conservate nella Casa Museo Boschi Di Stefano e accompagnati in un dialogo interattivo dall’equipe composta da storici dell’arte, psicoanalisti e Facilitatori Arte Salute i partecipanti saranno invitati a esprimersi su temi artistici e psicoantropologici. Questo appuntamento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione Art UP Facilitatori Arte Salute. Prenotazione facilitatoriartup@gmail.com

Letture d’opera a cura di Art UP. Partendo da alcune opere di Lucio Fontana e Mario Sironi conservate nella Casa Museo Boschi Di Stefano e accompagnati in un dialogo interattivo dall’equipe composta da storici dell’arte, psicoanalisti e Facilitatori Arte Salute i partecipanti saranno invitati a esprimersi su temi artistici e psicoantropologici. Questo appuntamento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione Art UP Facilitatori Arte Salute. Prenotazione facilitatoriartup@gmail.com Da martedì 2 marzo

La valigia dell’artista – materiali per l’arte dallo studio di Lucio Fontana a Comabbio

In collaborazione con l’Associazione Il borgo di Lucio Fontana. Nella sala Fontana di Casa Museo Boschi Di Stefano sarà esposta una selezione di materiali di lavoro di Lucio Fontana (paste vitree, inchiostri, barattoli, pennelli, cutter) provenienti dallo Studio dell’artista a Comabbio. L’Associazione Il borgo di Lucio Fontana accoglierà i visitatori in Museo per introdurli nella complessa realtà delle tecniche di lavoro dell’artista. Ingresso libero.

In collaborazione con l’Associazione Il borgo di Lucio Fontana. Nella sala Fontana di Casa Museo Boschi Di Stefano sarà esposta una selezione di materiali di lavoro di Lucio Fontana (paste vitree, inchiostri, barattoli, pennelli, cutter) provenienti dallo Studio dell’artista a Comabbio. L’Associazione Il borgo di Lucio Fontana accoglierà i visitatori in Museo per introdurli nella complessa realtà delle tecniche di lavoro dell’artista. Ingresso libero. 5 marzo, dalle 15 alle 16.30

Laboratorio | Aspettando la neve. Laboratorio di arte contemporanea tra scultura e modellazione, a cura di Marta Orsola Sironi e Gianluca Quaglia

La difficoltà di scolpire, modellare e dare forma alla neve, diventa una risorsa per incentivare l’interpretazione creativa e soggettiva di ciascuno, in quanto il gesto creativo e manipolatorio si rivela il modo più adatto per affrontare quest’ostacolo. Prenotazione obbligatorio scrivendo all’indirizzo c.casaboschi@comune.milano.it (saranno accettate le prime 8 persone che inoltreranno richiesta)

La difficoltà di scolpire, modellare e dare forma alla neve, diventa una risorsa per incentivare l’interpretazione creativa e soggettiva di ciascuno, in quanto il gesto creativo e manipolatorio si rivela il modo più adatto per affrontare quest’ostacolo. Prenotazione obbligatorio scrivendo all’indirizzo c.casaboschi@comune.milano.it (saranno accettate le prime 8 persone che inoltreranno richiesta) Sabato 6 marzo, ore 17

Attività digitale | Tu sei buono e ti tirano le pietre. Fortuna e sfortune di Lucio Fontana

Conferenza del prof. Alessandro Del Puppo, Università degli Studi di Udine. Di volta in volta c’è stato o è sembrato esserci un Fontana spazialista, un Fontana barocco, un Fontana astratto, un Fontana concettuale e pure un Fontana bizantino. Ma cosa può voler dire quella mirabile intrusione di pietre colorate che si trova in alcuni dipinti di Casa Boschi Di Stefano? A partire da quei dipinti a paste vitree si proverà a ragionare su traiettorie e intenzioni di uno dei più noti e controversi artisti italiani del Novecento, a partire da una domanda cruciale: cosa significa sostituire al colore le materie colorate? Attività online sulla piattaforma Zoom. Prenotazione obbligatorio all’indirizzo c.casaboschi@comune.milano.it

Casa Museo Spazio Tadini

Via Niccolò Jommelli, 24

Venerdì 5 marzo, ore 19:30 – 21:45

Visita guidata | Mostra a lume di candela

Una visita al museo notturna e a lume di candela. La visita trae spunto dalla figura del profugo nella poetica di Emilio Tadini. Le opere di Tadini ci invitano a riflettere che la condizione del profugo è nell’essere uomini. Per Natura dobbiamo essere abituati al cambiamento, ad accettare le perdite, a costruirci nuove certezze. Al buio, a lume di candela, per un percorso suggestivo alla scoperta dell’Uomo attraverso le opere di Emilio Tadini. Guida: Melina Scalise, responsabile dell’archivio Emilio Tadini. Ingresso: 8 €, prenotazioni: museospaziotadini@gmail.com

CASVA Centro alti studi Sulle arti visive del Comune di Milano

Piazza Castello

Sabato 6 marzo, dalle 10 alle 17

Apertura straordinaria: il 6 marzo inaugura la rinascita del quartiere QT8 nel nome dell’arte e della cultura

Nell’ambito di Museo City, partirà finalmente il progetto di rilancio della zona QT8, sigla per molti ermetica che nasconde molto più di un quartiere. Si tratta di uno dei progetti urbanistici più ambiziosi nella Milano del secondo dopoguerra, progettato da Piero Bottoni nell’ambito della Triennale di Milano del 1947 (Q sta per quartiere, T equivale a Triennale, 8 ricorda l’ottava edizione della manifestazione). La giornata del 6 marzo, a cui parteciperanno le autorità cittadine, sarà il giorno dell’inaugurazione e l’occasione per presentare questo meraviglioso piano di riqualificazione urbana attraverso un evento teatrale curato da Teatro Pane e Mate che aiuterà i cittadini ad avvicinare lo spazio del Mercato coperto come luogo di cultura: un bellissimo allestimento all’aperto ispirato alla poetica di Gianni Rodari che si intitola “I viaggi di Giovannino Perdigiorno”. È un percorso ludico composto da dieci postazioni interattive rivolto a grandi e piccini. Ogni postazione conduce il viaggiatore a sperimentare esperienze diverse attraverso il gioco in un “viaggio di un giorno in dieci mondi” immaginari, tra realtà e fantasia. E ogni “viaggiatore” ha a disposizione un kit personale da usare in vari modi per agire sulle parti dell’installazione: un pennello magico, una bacchetta sottile con un gancio ad una estremità e un battente-cucchiaio dall’altra.

Centrale dell’acqua

Piazza Diocleziano, 5

Sabato 6, ore 10 e ore 15

Museo Kids | Tra fantasia e realtà le figure di Primo Levi

Un’affascinante viaggio alla Centrale dell’Acqua, in cui sono protagonisti gli animali, tra la fantasia e la realtà. Un itinerario che ha come tema conduttore l’interesse che Levi aveva per la natura, tradotto in queste piccole sculture. I bambini con le loro famiglie parteciperanno ad un percorso a tappe, ricco di attività ludicocreative e giochi digitali su forme e caratteristiche degli animali, alla scoperta di un Primo Levi a dir poco innovativo! Attività gratuita per famiglie e bambini da 6 a 11 anni sulla piattaforma Zoom. Durata attività: 1 ora e 30 min. Massimo 30 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: cami@mmspa.eu entro venerdì 5 marzo.

Civico museo archeologico – Monastero Maggiore di San Maurizio

Corso Magenta, 15

Domenica 7, ore 15:30

MuseoKids | Realizziamo un amuleto egizio! Visita virtuale con laboratorio online, per bambini

La mostra “Sotto il cielo di Nut” attualmente in corso al museo archeologico ci permette di entrare in contatto con le divinità del pantheon egizio, facendoci conoscere anche quelle più sconosciute o particolari. Durante la visita, osserveremo da vicino alcuni amuleti e le divinità deputate alla salute non solo fisica, per capire come gli Egizi curavano la propria “incolumità” fisica e morale; e poi realizzeremo il nostro personale amuleto cura-anima! L’attività si svolgerà tramite la piattaforma Zoom, al momento della prenotazione verrà inviato il link per partecipare all’iniziativa. Materiali: occorrente da disegno, lamina di rame/alluminio o teglie in alluminio con fondo liscio da ritagliare, pennelli e tempere oppure pennarelli indelebili colorati. Durata: 1h 30’. 8 € a connessione. Prenotazione obbligatoria: segreteria@spazioaster.it, T. 02 20404175

Fondazione Pirelli

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25

Venerdì 31 luglio, ore 15

Opere d’arte da viaggio – Laboratorio creativo online per bambini dai 6 agli 8 anni

Un percorso interattivo dedicato ai bambini per conoscere alcuni dei tesori dell’Archivio Storico Pirelli: fotografie, bozzetti, manifesti realizzati da grandi artisti, fotografi e designer. Il laboratorio si concluderà con la realizzazione di una piccola opera d’arte da viaggio, da mettere in valigia.

Durata 60 minuti circa

Opere d’arte da viaggio – Laboratorio creativo online per bambini dai 6 agli 8 anni Un percorso interattivo dedicato ai bambini per conoscere alcuni dei tesori dell’Archivio Storico Pirelli: fotografie, bozzetti, manifesti realizzati da grandi artisti, fotografi e designer. Il laboratorio si concluderà con la realizzazione di una piccola opera d’arte da viaggio, da mettere in valigia. Durata 60 minuti circa Venerdì 31 luglio, ore 18

Storie di creatività al femminile – Live virtual tour

Una visita inedita degli spazi della Fondazione per approfondire il rapporto tra Pirelli e l’arte al femminile: designer, fotografe, scrittrici e giornaliste, ma anche testimonial del mondo del cinema, del teatro e dello sport. Ripercorriamo insieme quasi 150 anni di comunicazione visiva della “P maiuscola”.

Durata 50 minuti circa

Fondazione Prada

Largo Isarco, 2

Dal martedì al venerdì, ore 14-20

Mostra | “Who the Bær” di Simon Fujiwara

La mostra “Who the Bær” di Simon Fujiwara, concepita per il piano terra del Podium di Fondazione Prada, introduce il pubblico nel mondo fiabesco di Who the Bær, un originale personaggio dei cartoni animati che abita un universo fantastico creato dall’artista. Who the Bær – o semplicemente “Who” – è un* ors* senza un chiaro carattere. Sembra non aver ancora sviluppato una forte personalità o istinti propri. Non ha una storia, un genere definito o persino una sessualità, sa solo di essere un’immagine e tenta di definirsi in un mondo di altre immagini. Le fantastiche avventure di Who the Bær sono presentate alla Fondazione Prada all’interno di un grande labirinto realizzato quasi interamente in cartone, materiali riciclabili ed elementi creati a mano. Percorrendo l’installazione che in pianta riproduce un* ors*, il pubblico assiste alla nascita del personaggio da un segno grafico elementare, prima di immergersi in una serie di avventure che seguono Who nel proprio mondo fiabesco. Prenotazione obbligatoria online. Ingresso: intero 12 €, ridotto 9 €

GASC – Galleria d’arte sacra dei contemporanei

Via G. Terruggia, 14

Venerdì 5 marzo

Museo Kids | DENTRO LE MURA, TANTI INCONTRI

Storie di luoghi e incontri nei dipinti di Silvio Consadori. Chi sono i protagonisti? Cosa li ha portati fin qui? Con creatività e tecniche diverse, costruiamo con loro nuovi incontri. Attività autonoma online scaricabile sul sito ufficiale.

Storie di luoghi e incontri nei dipinti di Silvio Consadori. Chi sono i protagonisti? Cosa li ha portati fin qui? Con creatività e tecniche diverse, costruiamo con loro nuovi incontri. Attività autonoma online scaricabile sul sito ufficiale. venerdì 5 marzo, ore 16

Visita guidata | Salus

“Salus” in latino indica sia salute che salvezza. Itinerario tra le opere del museo che ci parlano del prendersi cura e dell’infondere speranza. 15 persone max Prenotazione obbligatoria edu.gasc@villaclerici.it. Attività inclusa nel costo del biglietto

Leonardo 3 Museum

Piazza della Scala (ingresso da Galleria Vittorio Emanuele)

Venerdì 5, ore 16.30

MuseoKids | La melodia di Leo

Visita guidata con laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni: grandi e piccini conosceranno Leonardo e la sua passione per la musica, scoprendo quanti strumenti musicali ha progettato. Al termine della visita ogni bambino potrà costruire uno strumento musicale seguendo le istruzioni che Leonardo ci ha lasciato! Ingresso compreso nel costo dell’attività: 12 € adulto; 14 € bambino Prenotazione obbligatoria gruppi@leonardo3.net

Visita guidata con laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni: grandi e piccini conosceranno Leonardo e la sua passione per la musica, scoprendo quanti strumenti musicali ha progettato. Al termine della visita ogni bambino potrà costruire uno strumento musicale seguendo le istruzioni che Leonardo ci ha lasciato! Ingresso compreso nel costo dell’attività: 12 € adulto; 14 € bambino Prenotazione obbligatoria gruppi@leonardo3.net Mercoledì 3, ore 16.30

MuseoKids | Le note di Leo

Vsita guidata esperienziale per bambini dai 4 ai 6 anni: grandi e piccini conosceranno Leonardo e la sua passione per la musica, toccando con mano i materiali che erano a sua disposizione. Al termine della visita ogni bambino potrà costruire uno strumento musicale seguendo le istruzioni che Leonardo ci ha lasciato! Ingresso compreso nel costo dell’attività: 12 € adulto; 14 € bambino Prenotazione obbligatoria gruppi@leonardo3.net

Vsita guidata esperienziale per bambini dai 4 ai 6 anni: grandi e piccini conosceranno Leonardo e la sua passione per la musica, toccando con mano i materiali che erano a sua disposizione. Al termine della visita ogni bambino potrà costruire uno strumento musicale seguendo le istruzioni che Leonardo ci ha lasciato! Ingresso compreso nel costo dell’attività: 12 € adulto; 14 € bambino Prenotazione obbligatoria gruppi@leonardo3.net Giovedì 4, ore 16.30

Visita guidata | La musica di Leonardo cura la città

Visita tematica con Edoardo Zanon sugli strumenti musicali di Leonardo con dimostrazione del Grande Organo Continuo. Visita guidata inclusa nel costo del biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria gruppi@leonardo3.net

MAUA – Museo Arte Urbana Aumentata

Via Antonio Tantardini, 22

Domenica 7, ore 15

Visita guidata | MAUA | MuseoCity 2021 tour

Street art tour alla scoperta dei murales animati in realtà aumentata del Museo di Arte Urbana Aumentata. In occasione di Museo City MAUA torna on the road a Milano per un tour guidato dalla critica ed esperta di street art Chiara Canali. Il tour partirà nei pressi della stazione centrale per poi condurvi fino in zona Niguarda, per vedere dal vivo i murales animati degli street artist che nelle ultime settimane sono stati protagonisti delle dirette social Street Art Corner. Per visualizzare le opere aumentate è necessario scaricare la app gratuita Bepart.

N.B. Il tour si svolgerà con un minimo di 7 iscritti. Meeting point presso MM Sondrio (in superficie). Durata prevista: 2 ore. Biglietto 8 €, prenotazione obbligatoria.

Museo del Profumo

Via Messina, 55

venerdì 5 marzo, ore 15

Visita guidata | Workshop: ‘Milano Capitale del Profumo’

Venerdi 5 marzo al Museo del Profumo si terrà il nuovo Workshop ‘Milano Capitale del Profumo’, per meglio conoscere la Profumeria milanese d’Epoca, con visita guidata ai suoi capolavori. Giorgio Dalla Villa vi condurrà in un percorso della durata complessiva di due ore, con pausa caffè, svelandovi i segreti della profumeria Italiana Antica. Potrete conoscere la Storia e l’Arte della Profumeria e scoprire i grandi Essenzieri del passato. Biglietto: 30 €, prenotazione obbligatoria (museodelprofumo@virgilio.it / tel. 349 6901045)

Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Ingresso da Corso di Porta Ticinese, 95

Sabato 6 marzo, ore 16:30

Museo Kids | RICOLORARE IL MONDO: Longoni, la pittura e la luce

Basteranno giallo, rosso e blu per disegnare quello che vorrete e dovrete lavare il pennello solo due volte. Come hanno fatto i divisionisti con la pittura: un nuovo uso del colore che grazie a loro ha cambia la luce e così il modo di dipingere. Sperimentiamo insieme le teorie cromatiche di base sui colori primari, secondari e complementari e una tecnica nuova di colorazione ispirata all’opera ora in Museo! Attività online gratuita. Prenotazione obbligatoria: servizieducativi@museodiocesano.it

Basteranno giallo, rosso e blu per disegnare quello che vorrete e dovrete lavare il pennello solo due volte. Come hanno fatto i divisionisti con la pittura: un nuovo uso del colore che grazie a loro ha cambia la luce e così il modo di dipingere. Sperimentiamo insieme le teorie cromatiche di base sui colori primari, secondari e complementari e una tecnica nuova di colorazione ispirata all’opera ora in Museo! Attività online gratuita. Prenotazione obbligatoria: servizieducativi@museodiocesano.it Mercoledì 3, ore 13

Visita guidata | PAUSA PRANZO AL MUSEO

La visita di approfondimento alla sala dedicata alle opere di inizio Novecento – La Salita al Calvario di Gaetano Previati, L’Amante morta di Arturo Martini e Sola! di Emilio Longoni, recente acquisizione del Museo – sarà occasione per una rapida passeggiata nelle sale del Museo, ripercorrendo la storia dell’arte nel territorio diocesano: dalla Capsella di San Nazaro del IV secolo, passando per le preziose tavole a fondo oro del XIV-XV secolo, fino alle grandi opere dei secoli successivi. Visita guidata gratuita a cura della Direzione del Museo Ingresso a pagamento: intero 8 €, ridotto 6 € Prenotazione obbligatoria: 02 89420019 (mar-ven, ore 10-18)

Museo di Storia Naturale di Milano

Corso Venezia, 55

Mercoledì 3 marzo, ore 10.30

Attività digitale | Biodiversità da curare Esistono ancora piante rare a Milano?

Il Museo di Storia Naturale di Milano tiene continuamente monitorata la biodiversità vegetale naturale della città. Purtroppo è in continuo calo, ma le sorprese non mancano. Non solo nelle aree verdi superstiti, ma anche dove meno te lo aspetti. Aiutandoci con i campioni d’erbario, faremo un breve tour dal centro storico al Parco delle Cave e al Monte Stella.

Il Museo di Storia Naturale di Milano tiene continuamente monitorata la biodiversità vegetale naturale della città. Purtroppo è in continuo calo, ma le sorprese non mancano. Non solo nelle aree verdi superstiti, ma anche dove meno te lo aspetti. Aiutandoci con i campioni d’erbario, faremo un breve tour dal centro storico al Parco delle Cave e al Monte Stella. Martedì 2 marzo, ore 10,30

Attività digitale | Museo di Storia Naturale e Milano: insieme da 183 anni.

La storia del rapporto tra il Museo di Storia Naturale e la città nasce nel 1838 da un gesto generoso: la donazione da parte di Giuseppe De Cristoforis e di Giorgio Jan delle collezioni naturalistiche accumulate in anni di raccolte. Così il Museo di Storia Naturale diviene, in Milano, il primo museo civico aperto al pubblico e, in breve, un polo di attrazione amato da tutti, adulti e bambini, e centro di educazione scientifica.

Museo Martinitt e Stelline

Corso Magenta, 57

venerdì 5 marzo, ore 15:30

Visita guidata | Voci dall’infanzia fragile

Visita guidata al Museo Martinitt e Stelline, nel quale le piccole voci, i visi e i documenti degli orfani di Milano, cureranno, con la loro speranza gioiosa in una vita migliore, le anime dei cittadini ambrosiani. Attività gratuita, prenotazioni T. 0243006522, museo@pioalbergotrivulzio.it

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Via San Vittore, 21

Da domenica 7 marzo, ore 9.30

Attività digitale | La Storia del fiammifero

Non solo le grandi invenzioni ma anche oggetti più piccoli e banali, come i fiammiferi, hanno una storia. La nascita di cerini e zolfanelli infiamma l’Europa a inizio Novecento e produce indifferentemente l’avvio di imprese industriali e accuse di stregoneria. Paola Redemagni, archivista del Museo, apre la Raccolta Documentaria dei Primati Scientifici e Tecnici Italiani per raccontarci una bellissima storia che parte dagli zolfanelli per arrivare al grande design italiano

Non solo le grandi invenzioni ma anche oggetti più piccoli e banali, come i fiammiferi, hanno una storia. La nascita di cerini e zolfanelli infiamma l’Europa a inizio Novecento e produce indifferentemente l’avvio di imprese industriali e accuse di stregoneria. Paola Redemagni, archivista del Museo, apre la Raccolta Documentaria dei Primati Scientifici e Tecnici Italiani per raccontarci una bellissima storia che parte dagli zolfanelli per arrivare al grande design italiano Mercoledì 3, ore 9.30

Attività digitale | La collezione di motociclette – visita al deposito

Dietro un grosso portone di metallo si nasconde una meraviglia: il deposito della collezione di moto del Museo. Marco Iezzi, Curatore Trasporti del Museo, ci accompagna in un rapido viaggio a due ruote.

Museo Teatrale alla Scala

L.go Ghiringhelli, 1

Giovedì 4 marzo, ore 10

Attività digitale | VA PENSIERO – Il mito della Scala tra cronaca e critica-La Scala nella letteratura

Nella mostra del Museo Teatrale alla Scala, a cura di Pier Luigi Pizzi, si parla ampiamente del rapporto della Scala con la letteratura, che non è dovuto solo all’assidua frequentazione dei tanti scrittori – da Parini a Manzoni, da Stendhal a Porta – che hanno considerato la Scala come un salotto in cui incontrarsi e discutere, ma anche alla presenza del Teatro in diverse opere letterarie di grande rilevanza. Ad esempio “La Certosa di Parma” di Stendhal, il racconto “In piazza della Scala” da “Per le vie” di Giovanni Verga, “Addio alle armi” di Ernest Hemingway, il racconto “Paura alla Scala” di Dino Buzzati, “L’anonimo lombardo” di Alberto Arbasino e altri.

Nella mostra del Museo Teatrale alla Scala, a cura di Pier Luigi Pizzi, si parla ampiamente del rapporto della Scala con la letteratura, che non è dovuto solo all’assidua frequentazione dei tanti scrittori – da Parini a Manzoni, da Stendhal a Porta – che hanno considerato la Scala come un salotto in cui incontrarsi e discutere, ma anche alla presenza del Teatro in diverse opere letterarie di grande rilevanza. Ad esempio “La Certosa di Parma” di Stendhal, il racconto “In piazza della Scala” da “Per le vie” di Giovanni Verga, “Addio alle armi” di Ernest Hemingway, il racconto “Paura alla Scala” di Dino Buzzati, “L’anonimo lombardo” di Alberto Arbasino e altri. Da martedì 2 marzo, ore 9.30

Attività digitale: La Scala e il rapporto con la città

Nel 1852 il pittore lombardo Angelo Inganni dipinse una delle tre versioni della facciata del Teatro alla Scala. Il teatro è raffigurato colpito dal sole e prima della realizzazione della piazza antistante, che sarà conclusa nel 1872 con il monumento a Leonardo da Vinci. Il teatro si affacciava allora sulla corsia del Giardino (attuale via Manzoni) lungo la quale il vedutista colloca le sue caratteristiche macchiette di persone: una carrozza, gruppi di popolani, un lustrascarpe, un nano, dei soldati… Davanti al teatro il caffè della Cecchina e il caffè Martini, sede dei carbonari.

Nel 1852 il pittore lombardo Angelo Inganni dipinse una delle tre versioni della facciata del Teatro alla Scala. Il teatro è raffigurato colpito dal sole e prima della realizzazione della piazza antistante, che sarà conclusa nel 1872 con il monumento a Leonardo da Vinci. Il teatro si affacciava allora sulla corsia del Giardino (attuale via Manzoni) lungo la quale il vedutista colloca le sue caratteristiche macchiette di persone: una carrozza, gruppi di popolani, un lustrascarpe, un nano, dei soldati… Davanti al teatro il caffè della Cecchina e il caffè Martini, sede dei carbonari. Mercoledì 3, ore 10

Attività digitale | Timeline: come cambia un quartiere

Questo video, realizzato per la mostra “240 anni del Teatro alla Scala. Da Piermarini a Botta” ricostruisce la storia, sotto forma di linea del tempo, dello sviluppo architettonico della Scala e del suo contesto urbanistico. Un racconto dinamico e di sintesi sull’evoluzione storica del Teatro e della piazza antistante, che impone un nuovo cambio di vista e prospettiva, oltre a testimoniare il legame indissolubile tra il nostro principale teatro e la città che lo ha visto nascere.

Palazzo Morando – Costume, moda, immagine

Via Sant’Andrea, 6

Da martedì 2 a domenica 7 marzo

Attività digitale | IL RITROVAMENTO DEI CIMELI DI EDOARDO FERRAVILLA

Dal 2 al 7 marzo Cineteca Milano in collaborazione con Palazzo Morando, renderà disponibili al pubblico sul sito della Cineteca e sulla piattaforma Youtube di MuseoCity i contenuti dell’eccezionale ritrovamento di quattro bauli contenenti numerosi e preziosi materiali appartenuti al grande attore e commediografo milanese Edoardo Ferravilla, donati nel 1937 dalla figlia presso gli archivi del Museo di Milano. I materiali includono abiti di scena, spartiti musicali, diari, lettere, diverse fotografie personali e di scena, oltre ad alcuni esclusivi acquerelli realizzati dallo stesso Ferravilla, riguardanti alcuni dei suoi personaggi più celebri. El Tecoppa, Gigione, Massinelli, el Sciur Pànera e zio Camola sono alcune delle memorabili maschere meneghine dell’istrionico Ferravilla, che seppe dare nuovo lustro al teatro milanese, dandogli grande rilevanza nazionale. Per quanto il suo nome sia indissolubilmente legato alle tavole del palcoscenico, Ferravilla è titolare di una carriera cinematografica breve ma di primo piano, figurando perlopiù il suo nome accanto a quello del pioniere del cinema milanese e nazionale Luca Comerio. Ilaria De Palma, conservatrice di Palazzo Morando – Costume, moda e immagine, insieme a Matteo Pavesi, direttore generale di Cineteca Milano, illustrano la meraviglia della scoperta dei cimeli di Ferravilla in alcune clip disponibili gratuitamente in streaming. A disposizione degli spettatori anche 3 pièce (La class di asen, Tecoppa & C. – Scena IV e Scena musicale a soggetto), restaurate per l’occasione da Cineteca Milano e filmate nel 1914 da Luca Comerio, che diede al teatro di Ferravilla una memoria cinematografica.

WOW – Spazio Fumetto

Viale Campania, 12