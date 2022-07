Non solo videogiochi alla Milan Games Week

Inizia la vendita di biglietti per uno degli eventi più attesi a livello nazionale da tutti gli appassionati di videogiochi. Gli organizzatori della Milan Games Week hanno offerto da poco la possibilità di acquistare i biglietti per l’evento di novembre: cosa aspettarsi dalla fiera?

Gli appassionati del mondo digitale non vorranno perdersi l’appuntamento annuale alla Milan Games Week, prevista per quest’anno nelle date del 25, 26 e 27 novembre. Le edizioni precedenti del festival hanno abituato il pubblico a una vasta gamma di attività ed esibizioni. Non solo videogiochi, dunque, ma anche e-sport, eventi nel metaverso, contenuti digitali di ogni tipo e iGaming. A proposito di quest’ultimo, clicca qui ora per scoprirne di più. Sarà possibile accedere alla fiera attraverso diversi tipi di biglietti e abbonamenti. Vediamo quali saranno le modalità di accesso a disposizione.

Milan Games Week: biglietti standard e abbonamenti

Gli appassionati potranno scegliere tra ben sei tipi diversi di biglietti, a seconda del loro tempo a disposizione e del loro budget. Il biglietto standard, valido per accedere un giorno all’area della fiera, ha un costo di 30€. Per tutti coloro che desiderano acquistare il biglietto online prima dei giorni dell’evento, tuttavia, sono disponibili vantaggiose offerte. Chi prenota il proprio biglietto in questi giorni, infatti, dovrà spendere solo 21€, risparmiando quindi quasi 10€ rispetto alla tariffa di base.

Chi decide di partecipare all’evento tutti e tre i giorni troverà vantaggioso il prezzo dell’abbonamento: con 50€, infatti, si potrà accedere alla fiera senza alcuna limitazione.

Esiste anche la possibilità di acquistare un biglietto ridotto al costo di 12€, permettendo agli appassionati di partecipare senza spendere molto denaro.

I pacchetti speciali per i veri appassionati

Biglietti standard, abbonamenti e biglietti ridotti non esauriscono le possibilità di partecipare alla Milan Games Week! I gamers più accaniti potranno acquistare online per 45€ il biglietto Supergamer, che permette di ottenere, insieme alla possibilità di accedere alla fiera un’ora prima dell’apertura al resto del pubblico, una t-shirt dell’evento in edizione limitata. I possessori del biglietto Supergamer avranno inoltre diritto a saltare la coda in diverse zone dell’evento, grazie al badge che riceveranno all’ingresso. Il biglietto Ultrapop, invece, include un poster autografato e una borsa in edizione limitata; inoltre, permette l’accesso alla fiera un’ora prima dell’apertura al resto del pubblico.

Per i veri appassionati esiste il biglietto VIP, che comprende i vantaggi dei due biglietti speciali Supergamer e Ultrapop insieme all’ingresso alla esclusiva VIP Lounge dove poter accedere a cibo e bevande senza limitazioni. Il prezzo del biglietto VIP è di 99€: non certo una tariffa economica, ma comunque accessibile ai visitatori che vogliono vivere l’evento al massimo del suo potenziale.

Come risparmiare sul prezzo dei biglietti

Chiunque abbia intenzione di partecipare alla Milan Games Week dovrebbe affrettarsi ad acquistare i biglietti online! Con l’avvicinarsi dell’evento, infatti, i prezzi sono destinati a salire. Specialmente chi desidera partecipare a tutti e tre i giorni potrebbe trarre vantaggio dalle offerte della prevendita. Nessuno vuole perdere l’occasione di risparmiare un po’ di denaro e visitare uno degli eventi più importanti dell’anno a Milano, dico bene?