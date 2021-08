Sposarsi a Milano, location giusta a prezzi incredibili

Coronare il sogno di una vita, quello cioè di sposarsi con la persona amata e magari in una location da sogno. Nella preparazione del matrimonio infatti di certo non può passare inosservato il luogo dove vivere l’emozione delle nozze, un posto da ricordare in maniera assoluta per tutta la vita e che rimarrà per sempre nel cuore degli sposi e negli occhi delle persone convenute per condividere la gioia di chi ha pronunciato il fatidico “sì”. Oltre a strutture specializzate, ristoranti, castelli o location del tutto particolari sono anche le diverse città a contendersi l’interesse di chi si sposa: l’Italia e le sue regioni in fondo posseggono località piccole o grandi con le caratteristiche pronte a soddisfare le diverse richieste.

Una città da scegliere, dall’architettura allo stile, dai parchi al romanticismo

Eh sì perché oltre alla richiesta economica per organizzare tale evento, basti pensare alla soluzione sempre attuale dei prestiti, andrà aggiunta la parte più pratica con la scelta della giusta location. Avete già deciso il posto? Avete in mente qualche città in particolare? Quale luogo scegliere per un giorno di questo genere? Milano senza dubbio può rappresentare tutto ciò di cui si ha bisogno per un matrimonio da ricordare, una data impressa che resterà per sempre ed alla quale si legherà l’immagine inconfondibile della città ambrosiana. Con la sua architettura, i parchi, lo stile ed anche il romanticismo Milano risulta essere la città adatta per un matrimonio.

In città location da favola, così come nelle zone intorno

La città della moda, la sua eco fashion, la famosa Milano da bere: il capoluogo lombardo è scelto in barba ad un primo pensiero superficiale che porterebbe a pensare ad una città poco incline a questo tipo di eventi. Nulla di più sbagliato. Anche fuori Milano ad esempio si possono vivere momenti indimenticabili come ad esempio nella zona del lago di Como, non lontanissima dal capoluogo, in mezzo alla natura e con strutture davvero all’altezza dei vostri sogni. Se invece voleste rimanere nel centro di Milano e scegliere il lusso allora potrete trovare ciò che fa per voi come lo Château Monfort, hotel 5 stelle con ottime camere in stile retrò chic.

Il ricordo di un giorno così importante nelle diverse strade e piazza meneghine

E chi dice che Milano sia la città più cara sotto questo punto di vista? Alcuni studi di settore hanno infatti evidenziato come per un matrimonio civile in Comune si possa spendere una cifra intorno ai 200€, di gran lunga inferiore dei 700€ che andreste a spendere se la vostra scelta di unirvi in matrimonio cadesse su una città come Firenze. Vi stuzzica l’idea? Basterà contattare il Comune ed inviare i documenti richiesti per essere poi ricontattati dopo circa 10 giorni per il pagamento della relative tasse. Una foto davanti al Duomo o alla Scala, il ricordo dei Navigli, camminare per Via Montenapoleone ed un brindisi con tutti gli invitati a Piazza San Babila: vivete il vostro matrimonio milanese in maniera chic, glamour e senza dubbio originale.