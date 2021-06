Si unisce alla rassegna di eventi estivi di Milano anche il Lido, le storiche piscine comunali di Piazzale Lotto. 1° luglio al 1° agosto teatro, musica e cinema all’aperto animeranno gli spazi del Lido, alleggerendo l’estate di chi resta in città.

Dalle 19 alle 21 sul palco del Lido si potranno ascoltare bellissime storie di cittadinanza attiva, con esempi virtuosi di partecipazione civica che hanno reso e rendono migliore Milano, nella cornice della manifestazione ATTIVAMI!, nata per celebrare i 15 anni di We Are Urban Milano, evoluzione della già Associazione Antigraffiti e Retake Milano.

La manifestazione è in collaborazione con Milano Sport, l’Assessorato alla Partecipazione e alla Cittadinanza Attiva del Comune di Milano e il Municipio 8, con diversi partner tra cui la Cineteca di Milano, l’associazione Errante e Milano da Vedere. Significativa sarà la partecipazione dell’associazione Guanti Rossi che, attraverso il linguaggio dei segni (LIS), renderà più inclusivi alcuni eventi.

I biglietti delle serate costano 5 € a persona, e sono già disponibili alla vendita sul circuito VivaTicket. Inoltre, quest’anno è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Rete Del Dono per aiutare l’associazione a realizzare le serate e contribuire al progetto “biglietto sospeso“. Per maggiori dettagli scrivere a biglietteria@aragorn.it

Lido Milano: il calendario degli eventi

Musica

Tutti i concerti iniziano dopo le 21. L’orario è indicativo e può essere soggetto a cambiamenti indipendenti dall’organizzazione.

2 luglio : Raffaele Kohler Swing Band

: Raffaele Kohler Swing Band 3 luglio : Appassionante 04 luglio Lirica per tutti 2.0

: Appassionante Lirica per tutti 2.0 9 luglio: Patrizia Conte Quartet “at presence”

Patrizia Conte Quartet “at presence” 10 luglio: JohnnyBoy

JohnnyBoy 11 luglio : Bosso Concept

Bosso Concept 16 luglio : Alberto Traversi Quartet ft. Emilio Soana

: Alberto Traversi Quartet ft. Emilio Soana 17 luglio : Graziano Galatone

Graziano Galatone 18 luglio : Sestetto Wanderer

: Sestetto Wanderer 23 luglio : Ensemble Strumentale Scaligero

Ensemble Strumentale Scaligero 24 luglio : Tamashi Pigiama

: Tamashi Pigiama 25 luglio : Ensemble Classica Trio

Ensemble Classica Trio 30 luglio: Chain Reaction Trio + Jam session

Chain Reaction Trio + Jam session 31 luglio: Tania Tuccinardi e Antonio Torella

Tania Tuccinardi e Antonio Torella 1 agosto: Trio rose di Maggio

Cinema

1 luglio: The Rocky Horror Picture Show

The Rocky Horror Picture Show 5 luglio: Nosferatu

Nosferatu 7 luglio : Frankenstein Junior

: Frankenstein Junior 8 luglio : L’invasione degli Ultracorpi

: L’invasione degli Ultracorpi 12 luglio: La scala di Satana

La scala di Satana 14 luglio : Frankenweenie

: Frankenweenie 15 luglio: La forma dell’acqua

La forma dell’acqua 19 luglio : La piccola bottega degli orrori

: La piccola bottega degli orrori 21 luglio : Un lupo mannaro americano a Londra

: Un lupo mannaro americano a Londra 22 luglio : Ombre e nebbia

: Ombre e nebbia 26 luglio : Il mostro della laguna nera

: Il mostro della laguna nera 28 luglio : I maghi del terrore

: I maghi del terrore 29 luglio: Il fantasma dell’opera

Teatro

3 luglio: Quand finissen i semafor

Quand finissen i semafor 10 luglio: Materia

Materia 17 luglio : Mingus

: Mingus 24 luglio: Io che odio solo te

Io che odio solo te 31 luglio: iWar NeXt

Talk