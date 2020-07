Lido di Milano: cinema e musica a bordo piscina dal 27 luglio. Il calendario

Si unisce alla rassegna di eventi estivi di Milano anche il Lido, le storiche piscine comunali di Piazzale Lotto. Dal 27 al 31 luglio teatro, musica e cinema all’aperto animeranno gli spazi del Lido, alleggerendo l’estate di chi resta in città a seguito del lockdown. I film proiettati sono selezionati da Cineteca Milano grazie al Cinemobile, il furgone che porta i film in giro per Milano.

I biglietti delle serate costano 5 € a persona, e in linea con l’anima solidale della rassegna, sarà anche possibile acquistare dei “biglietti sospesi” che verranno donati a persone in difficoltà economica, con l’aiuto del Municipio 8.

Gli spettacoli iniziano alle 21, tranne il 9, il 15 e il 28 agosto, quando l’orario di inizio si sposta alle 20.

Lido Milano: il calendario completo

Musica

Tutti i concerti saranno introdotti da spettacoli di cabaret dell’Accademia del Comico.

31 luglio: Patrizia Conte “In Person Yeah”

Patrizia Conte “In Person Yeah” 01 agosto: Iam

Iam 2 agosto: Trio Rose di Maggio

Trio Rose di Maggio 3 agosto: Bolla Trio ft. Wena

Bolla Trio ft. Wena 8 agosto: Amore e Psiche

Amore e Psiche 9 agosto: Nichelodeon | Trio Rachmaninov

Nichelodeon | Trio Rachmaninov 14 agosto : Mila Trani Trio | Gleanny Bross Street Blues Band

: Mila Trani Trio | Gleanny Bross Street Blues Band 15 agosto: Cesare Grapelli Trio

Cesare Grapelli Trio 16 agosto: Lirica per Tutti

Lirica per Tutti 21 agosto: Major Seven Swing

Major Seven Swing 22 agosto: Soviet Malpensa

Soviet Malpensa 23 agosto: Ensemble Mozart

Ensemble Mozart 28 agosto: Davide Logiri Trio ft. Annalisa Parisi

Davide Logiri Trio ft. Annalisa Parisi 29 agosto: Reggaemotion | Alberto Traversi Quartet

Reggaemotion | Alberto Traversi Quartet 30 agosto: Ensemble Classica Trio

Cinema