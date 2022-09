L’industria dei casinò in Italia

Il gambling in Italia è un mercato che non subisce arresti in termini di crescita ma che, anzi, registra continui aumenti con un volume d’affari di notevole importanza.

Una storia che parte da molto lontano

Il Bel Paese, l’Italia, sembra essere una nazione di affezionati al gioco d’azzardo. A giudicare dai numeri che si registrano e dal volume di affari che si genera, il gambling piace agli italiani al punto che negli ultimi 13 anni gli introiti sono praticamente triplicati. Oltre il super successo degli ultimi anni, però, ci sono delle tracce storiche che è impossibile non considerare se si vuole indagare affondo a questa affinità. Nel nostro Paese il gambling esiste da molti secoli e nel tempo ha subito diverse fisiologiche evoluzioni.

Già dai tempi degli antichi Romani arrivano le prime testimonianze grazie al ritrovamento di diverse e numerose Tabulae Iusoriae (tabelloni di gioco) del Ludus duodecim sriptorum, un antenato del backgammon, abbastanza popolare tra i legionari romani. Come spesso è accaduto per altre grandi invenzioni, i Romani riuscirono a far arrivare il gioco in gran parte d’Europa. Nei secoli, come è giusto che sia, ci sono state tantissime evoluzioni del gioco d’azzardo che, a partire da questi primi rudimenti, ha dato vita ad un vero e proprio casinò, il primo in Italia ed uno dei più antichi di Europa: stiamo parlando del Ridotto di San Moisè, sorto nel 1638 nella bellissima cornice di Venezia.

Un piccolo mondo che oggi ci viene difficile immaginare, con i banchi da gioco presieduti da un gentiluomo e con i partecipanti pronti a scommettere con zecchini e ducati. Ovviamente era uno svago che potevano permettersi solo le persone più abbienti e questo limitava moltissimo la crescita del settore al punto che poco più di cento anni dopo, il Ridotto chiuse le sue porte favorendo di fatto lo sviluppo di circoli a porte chiuse che presero appunto il nome di casinò.

Da allora moltissime cose sono notevolmente cambiate, come è giusto che sia per ogni fatto umano che si adegua ai cambiamenti d’epoca, ci si incastra con coerenza e li affronta con audacia. Oggi in Italia il gioco d’azzardo è assolutamente legale e regolamentato da una giurisdizione che tutela clienti e fornitori.

Questa sicurezza ha fatto sì che l’espansione, in termini economici e di affiliazione, fosse spropositata al punto che, nel gennaio 2022 le crescite sono raddoppiate rispetto al gennaio del 2020. I numeri sono da capogiro: tra tutti il poker che ha visto un aumento delle entrate, di mese in mese, facendo incassare 11,4 milioni di euro dai tornei e 7,5 dal cash game. Numeri che, secondo le stime, sono ovviamente destinati a lievitare. Insomma una storia di successo quella dell’industria che però sembra essere già tracciata al futuro con proiezioni che la rendono, forse, uno dei primi mercati pronto ad imporsi in tutto il mondo.

Casino terrestri

Considerate le antichissime radici del gioco d’azzardo in Italia non viene difficile credere che esistano ancora tanti casinò terrestri in Italia che oggi sono ancora discretamente frequentati. Molti di questi sono nati all’inizio del secolo scorso, come il casinò di Sanremo che è forse il più famoso in Italia, e che è sorto proprio agli inizi del ‘900. Ancora il casinò Saint Vincent in Valle d’Aosta ed il casinò di Venezia.

Solo alcuni dei più gettonati che offrono diverse possibilità di gioco e numerosi tavoli. Ovviamente recarsi a giocare ad un casinò reale può avere un certo fascino ma non sempre è un affare conveniente. Quasi tutti i casinò sono infatti situati nel nord dello stivale e questo rende piuttosto difficile l’afflusso di giocatori proveniente dal sud.

Non è un caso che il settore dei casinò online si sia sviluppato con una imbarazzante velocità ed importanza. Gli utenti hanno infatti compreso quanto sia conveniente poter giocare direttamente da casa propria garantendosi comodità e privacy senza dover rinunciare alle sensazioni che solo il gambling può dare.

Il gioco online

Giocare online è estremamente vantaggioso. Oggi infatti grazie alle nuove tecnologie, le piattaforme di gioco d’azzardo offrono grafiche sempre più innovative con effetti sonori stupefacenti al punto da indurre quasi a preferire la modalità virtuale a quella reale. Per non parlare della possibilità di scelta. I vari siti infatti offrono giochi per tutti i gusti e per tutti i giocatori.

Sul web se ne trovano diversi anche perché secondo ultimi studi, giochi come il poker sono ormai diventati il passatempo preferito di moltissimi utenti. Il poker online ha inoltre permesso a moltissimi talenti inespressi di ritrovare la propria dimensione, consentendo un esercizio costante ma anche un confronto con persone provenienti da tutto il mondo. Si sa che il poker è un gioco in cui la fortuna conta ma non è tutto. Molti grandi giocatori infatti hanno ammesso di aver affinato il proprio modo di giocare, semplicemente lasciandosi influenzare da altri più esperti o con uno stile di gioco differente.

Queste contaminazioni le rende possibile solo il gioco online che non limita i tornei ad una cerchia di amici ristretti e non richiede nessuno spostamento ma solo una connessione ad internet. Tra le varie possibilità che il web offre abbiamo ovviamente selezionato per te il miglior sito di poker, il quale è sicuramente uno dei più autorevoli ed apprezzati nel mondo e non solo secondo gli utenti che lo visitano ogni giorno. Ha ricevuto diverse segnalazioni come migliore tra i vari siti esistenti ed è composto da un team di professionisti che lavora costantemente solo per rendere unica l’esperienza di gioco per i suoi clienti.

Il poker resta infatti una vera e propria disciplina che infonde divertimento ma anche eccitazione e competizione, tutti ingredienti che troverai nelle tue sale virtuali. Lo abbiamo scelto anche per la sua affidabilità in termini di privacy e pagamenti sicuri e veloci, sia nel deposito che nel prelievo, nella possibilità di variare giochi continuamente e di non annoiarti mai.

Per questo, agli utenti vecchi e nuovi, vengono infatti proposti centinaia e centinaia di giochi ispirati ad esempio ai must del cinema o a videogiochi di grido. Effetti sonori, grossi jackpot e grandi vincite, tutto condito da affidabilità, sicurezza e cura per i clienti. Il più dunque è fatto, abbiamo scelto il meglio per te e non ti resta che iniziare il divertimento godendoti magari il tuo primo torneo o la tua prima scalata al jackpot.

Conclusioni

La storia del gioco d’azzardo ci insegna che l’Italia ha una certa vocazione nel campo poiché sono antichissime le testimonianze di gioco esistenti già nell’antica Roma e che in qualche modo sono arrivate fino ai giorni nostri, ovviamente in forme molto più semplici ed intuitive. Oggi in Italia esistono diversi casinò terrestri tuttavia, a giudicare dai numeri del mercato virtuale, la vera rivoluzione è partita, anche in questo caso, da internet.

Gli utenti, a parità di esperienza di gioco, prediligono il comfort delle proprie case e l’affidarsi alle varie piattaforme di casino online presenti nel web. Ormai giochi come il poker e le slot sono diventati un must anche solo per impiegare il tempo divertendosi, o per cercare di scalare la classifica dei migliori giocatori del mondo.

Una vera e propria industria che sembra non conoscere stalli ma sempre una crescita esponenziale come dimostrano anche i numeri di utenti che quotidianamente si collegano. E mentre il mondo, le nostre abitudini, le società, continuano a cambiare, alcune cose restano e solo cambiano forma adattandosi ai tempi.

Così è stato per i tavoli verdi che oggi, anche se virtuali, riescono a sopravvivere ed a superare ogni cambiamento d’epoca. Del resto, ce lo hanno insegnato anche i Romani, gli uomini hanno bisogno anche di svaghi e quale miglior modo se non quello di cercare di acciuffare la sorte con un altissimo all-in?