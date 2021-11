Idee regalo Natale 2021: quale profumo scegliere?

Natale si avvicina e di conseguenza si avvicina anche l’ansia per la scelta del regalo perfetto. Cosa comprare al proprio fidanzato o fidanzata, a un amico o a un parente? Ogni volta il dubbio ci assale e l’errore è dietro l’angolo: che regalo scegliere per andare sul sicuro ma senza dare l’idea di aver fatto un presente anonimo?

Guardandosi attorno le idee sono tante, specialmente spulciando sul web. I negozi online sono l’ideale per tutti coloro (e sono tanti) che non hanno assolutamente il tempo per passare pomeriggi interi alla ricerca dei regali di Natale nei centri commerciali o nei negozi del centro. Dai vestiti ai gadget fino ai complementi d’arredo e alla gastronomia, su internet c’è l’imbarazzo della scelta.

Ovviamente non mancano nemmeno i negozi dedicati alla profumeria e alla cura della persona: un ottimo spunto per chi vuole fare un bel regalo a prezzi contenuti. Siti come Notino.it sono specializzati nella profumeria, con sconti e interessanti offerte su tantissimi prodotti, tra cui la linea di profumo Dsquared2.

Regalare un profumo: come scegliere quello giusto

Nei negozi, fisici o online, dedicati alla profumeria, i prodotti sono tanti e diversissimi. Confezioni di prodotti da bagno, trucchi, creme per il viso, scrub corpo… la scelta è potenzialmente infinita! Questo genere di regali può sembrare impersonale, poco ragionato. D’altronde tutti si lavano, no? Se il destinatario del regalo è una persona che conosciamo mediamente bene e di cui sappiamo i gusti possiamo spingere l’acceleratore e buttarci sull’acquisto di un profumo.

Un profumo è un’ottima soluzione anche per un amico e per un parente, regalandogli qualcosa che potrà usare senza difficoltà e che gli ricorderà di noi. Si tratta di una scelta intima e ben calibrata, perfetta anche nel caso in cui volessimo dichiarare al destinatario che proviamo qualcosa per lui o lei, ma senza esporci troppo.

Ricordiamo una regola fondamentale però: quando si sceglie un profumo dobbiamo avere in mente i gusti di chi lo riceve, non i nostri! Non importa se andiamo pazzi per gli aromi di fiori se la persona che riceverà il dono ama le note più secche. Dobbiamo focalizzarci sulla personalità e sullo stile del ricevente, anche se diverso dal nostro.

Solitamente le persone sono piuttosto abitudinarie nell’uso dei profumi, quindi provate a capire quali sono i preferiti del vostro destinatario. Se usa eau de parfume più intensi o preferisce le eau de toilette più leggere, o se usa maggiormente fragranze estive e fresche o profumi più invernali e strutturati. Non abbiate paura: girando tra le pagine dei siti specializzati troverete sicuramente ciò che fa per voi, specialmente durante il periodo del Black Friday!