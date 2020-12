Google down: cosa è successo a YouTube, Gmail e G Suite

Questa mattina moltissime persone in tutta Europa hanno vissuto un piccolo incubo: tutti i sistemi Google sono andati fuori uso, con messaggi di errore sui principali sistemi della casa di Palo Alto.

Gmail, YouTube e l’intera G Suite, fondamentale per la didattica a distanza e il lavoro di milioni di persone, non rispondevano o presentavano pagine di errore 500 o 501: problemi con i server.

Alle 12.30 decine di migliaia di persone hanno segnalato il problema, concentrato soprattutto in Nord Italia, Germania, Francia e Regno Unito, ma diffuso in tutto il continente europeo.

Fermi anche i servizi Google di domotica, come Google Home, Nest e Chromecast. Alcuni hanno twittato di situazioni surreali, che forse danno la misura di quanto il nostro mondo sia ormai governato dalla tecnologia.

I’m sitting here in the dark in my toddler’s room because the light is controlled by @Google Home. Rethinking… a lot right now.

— Joe Brown (@joemfbrown) December 14, 2020