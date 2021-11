Tre giorni dedicati al Gusto della colleganza, tra degustazioni, eventi e soprattutto la scoperta di produttori e botteghe: è il tema scelto da Golosaria 2021, tradizionale appuntamento meneghino ormai arrivato alla 16esima edizione, dopo l’evento totalmente online dello scorso anno.

La location torna a essere quella fisica di sempre: il Mi.Co-fieramilanocity, mentre il weekend prescelto è quello dal 6 all’8 novembre 2021.

Tra le novità dell’edizione 2021 la preview che Golosaria vivrà in alcuni ristoranti/hotel di Milano con gli aperitivi a base di bollicine firmate Garda Doc , lo spumante ufficiale di Golosaria presente anche all’interno della rassegna nelle aree espositive e in tasting dedicati.

Le aree tematiche

A Golosaria 2021 sono attesi 350 tra produttori del gusto e cantine vinicole. Alle consuete tre macroaree tematiche storiche di Golosaria, ossia:

Area Food, la parte più ampia della rassegna, che accoglie i produttori di cose buone selezionati da IlGolosario e i partner storici dell’evento.

Area Agorà , il palco principale dell’evento, che ogni anno si apre con un talk show dedicato al tema della rassegna e tutte le premiazioni delle tre giornate: dalle botteghe (domenica pomeriggio), ristoranti (lunedì) e cantine (domenica mattina).

, Wine, lo spazio che accoglie le cantine selezionate negli anni da Paolo Massobrio e Marco Gatti dove conoscere le etichette e incontrare i vignaioli.

Si aggiungono alcune novità:

Enoteca di Golosaria. Il grande banco d’assaggio di Golosaria con oltre duecento etichette selezionate direttamente dai vent’anni di Top Hundred, il premio ai 100 migliori vini d’Italia.



PetraLab . La farina protagonista in pasticceria, nella panificazione e nella pizza contemporanea invita i suoi Maestri per mettere le mani in pasta e dialogare con il pubblico degli appassionati di lievitati e lievitazioni

Cucina di strada . Lo street food di qualità che nasce dall’esperienza dei produttori e dei ristoratori di Golosaria. Aperta durante tutta la durata della manifestazione.



Winetasting . Non solo degustazioni guidate ma un vero e proprio confronto tra chi assaggia, giornalisti e sommelier professionisti, e il pubblico della manifestazione

Showcooking . Gli chef del Golosario si confrontano con i prodotti in rassegna, li interpretano e li rielaborano in ricette della tradizione e dell’innovazione.



Per l’area Agorà e gli showcooking i posti sono liberi fino ad esaurimento e non occorre prenotazione. Per accedere ai Winetasting occorre l’Accesso degustazioni Area Wine (€ 10 + € 5 per bicchiere di Golosaria). I posti per i winetasting sono liberi fino ad esaurimento e non occorre prenotazione. Per degustare i vini dell’enoteca L’Emozione del Vino è necessario acquistare il bicchiere di Golosaria (€ 5) che comprende anche tre degustazioni.

Golosaria 2021: gli eventi da non perdere