Il 25 novembre 2020 si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Perché proprio questo giorno per ricordare un crimine che ogni anno in Italia uccide circa 150 donne, una ogni due giorni (dati Istat)?

Il 25 novembre 1960 vennero uccise in Repubblica Dominicana le sorelle Mirabal, Patria, Minerva e Maria Teresa. Vennero catturate, violentate e uccise dalla polizia militare mentre andavano a trovare i mariti in prigione, attivisti come loro contro la dittatura di Rafael Leónidas Trujillo. Per omaggiare il loro coraggio e il loro sacrificio, nel 1999 le Nazioni Unite scelsero questo giorno per ricordare gli abusi e le violenze subite dalle donne in ogni angolo del mondo.

Come ogni anno il 25 novembre è occasione di eventi, manifestazioni e momenti di solidarietà. Nel 2020 questi appuntamenti si trasferiscono online, permettendo di essere raggiunti da un numero ancora più vasto di persone. Abbiamo raccolto alcuni tra gli appuntamenti più interessanti di questa giornata, per costruire una coscienza sociale su un problema che tocca tutti molto da vicino.

Giornata contro la violenza sulle donne: gli eventi