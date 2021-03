Milano omaggia Giorgio Gaber con 6 serate al Piccolo Teatro

Milano per Gaber torna anche nel 2021. L’iniziativa dedicata all’opera del Signor G, organizzata da Fondazione Giorgio Gaber, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, si terrà malgrado la chiusura delle sale e l’impossibilità di presentare un cartellone “dal vivo”.

Il programma sarà totalmente in digitale e partirà giovedì 18 marzo per terminare martedì 23. Tutti gli eventi saranno disponibili in free streaming sulla Piccolo TV e sui canali della Fondazione.

Milano per Gaber: 6 serate per il Signor G

Milano per Gaber si articola in 6 serate, realizzate in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo.

La rassegna sarà aperta giovedì 18 marzo da Ambra Angiolini, che sarà protagonista di un incontro spettacolo in cui proporrà in esclusiva alcune letture riferite ai brani di Gaber e Luporini.

Nel cartellone digitale anche Francesco Centorame, giovanissimo e affermato attore, estimatore e conoscitore del repertorio di Giorgio Gaber, che proporrà monologhi tratti dal repertorio del Teatro-Canzone.

Seguirà Paolo Rossi, con un incontro-spettacolo dal titolo “Riflessioni e improvvisazioni”, in cui conferma il suo legame con la grande tradizione dello spettacolo milanese.

Ma non è tutto: Lorenzo Luporini, nipote di Giorgio Gaber, conferma anche quest’anno la sua preziosa attività dedicata al nonno, non solo con le lezioni-spettacolo per le scuole, ma anche con un’iniziativa di spettacolo realizzata nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Dopo il grande riscontro della prima edizione, “Omaggio a G – Io ci sono” vedrà avvicendarsi sul palco alcuni tra i più interessanti giovani artisti del panorama nazionale musicale: Michele Bravi, Cimini, Eugenio in Via di Gioia e N.A.I.P. Gli ospiti coinvolti proporranno alcuni dei brani più significativi del loro repertorio e renderanno omaggio a Gaber. L’evento, oltre ad essere trasmesso sulla Piccolo TV, sarà anche disponibile in una speciale premiere su Corriere.it

Il programma delle serate

Giovedì 18 marzo ore 21:

Incontro-spettacolo con Ambra Angiolini

Venerdì 19 marzo ore 21:

Omaggio a G – Io ci sono, con Michele Bravi, Eugenio in via Di Gioia e N.A.I.P.

Sabato 20 marzo:

Far finta di essere sani

Anteprima ore 20.30 con Mia Ceran

Anteprima ore 21.30 con Jonathan Bazzi

Domenica 21 marzo ore 21:

Incontro – spettacolo con Francesco Centorame

Lunedì 22 marzo:

Ore 11: Giorgio Gaber, dalle periferie al centro a cura dei ragazzi del laboratorio

Ore 21: Cabaret – L’arte ribelle, con Flavio Oreglio

Martedì 23 marzo ore 21:

Riflessioni e improvvisazioni: incontro-spettacolo con Paolo Rossi

Insieme a Gaber un omaggio all’arte del cabaret

L’edizione 2021 di Milano per Gaber propone inoltre un’articolata programmazione rivolta alla tradizione del cabaret. L’iniziativa è stata artisticamente affidata a Flavio Oreglio, interprete del genere e Direttore dell’Archivio Storico del Cabaret recentemente costituito a Peschiera Borromeo.

È importante sottolineare che il cabaret, storicamente inteso, va ben oltre l’intrattenimento televisivo e lo spettacolo leggero, proprio per l’importanza culturale e artistica che detiene. I protagonisti di tale arte – che qui vengono proposti e ricordati – sono, oltre al giovane Giorgio Gaber, I Gufi, Dario Fo, Franco Parenti, Enzo Jannacci, Franco Nebbia, Maria Monti, Marcello Marchesi, Cochi e Renato, Felice Andreasi e altri storici protagonisti degli anni ’50 e ’60.

Flavio Oreglio, avvalendosi del gruppo Staffora Bluzer, propone uno storytelling performativo dal titolo “Cabaret: l’arte ribelle” dove precise e circostanziate riflessioni storiche si alternano all’esecuzione di brani musicali e recitati che hanno fatto la storia di questa nobile arte. Ma l’aspetto più innovativo dell’iniziativa è stato il coinvolgimento di giovani provenienti dalle periferie milanesi e dai Comuni dell’hinterland, accompagnati per mano da Oreglio e dalla Fondazione Gaber all’interno di questo importante repertorio.

A ciascun giovane, attraverso numerosi incontri a distanza e video conferenze, è stato assegnato un repertorio specifico, poi rappresentato e ripreso in video sul palcoscenico del Piccolo Teatro Grassi di Milano. Non solo: i giovani coinvolti avranno anche la possibilità di interagire con due importanti protagonisti dello spettacolo milanese come Paolo Rossi e Cochi Ponzoni che, in videoconferenza, saranno a disposizione per approfondire curiosità storiche e artistiche legate al Cabaret Milanese e alla sua storia.

Tutte le iniziative sono state rappresentate sul prestigioso palcoscenico del Piccolo Teatro Grassi di Milano che, a tutti gli effetti, è storicamente riconosciuto anche come il luogo della nascita del Teatro Canzone.

Al termine della manifestazione, sul canale Youtube della Fondazione Gaber, saranno resi disponibili tutti gli incontri di “Far finta di essere sani” voluti da Lorenzo Luporini e con protagonisti come Elio Biffi (Pinguini Tattici Nucleari), N.A.I.P., Cimini, Eugenio in Via Di Gioia, Francesco Centorame, Saturnino, Margherita Vicario, Dente, Mia Ceran e Jonathan Bazzi.