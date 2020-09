Gestire il funerale: nasce il primo comparatore online di pompe funebri

La perdita di un proprio caro è un momento che getta nello sconforto e nella confusione, soprattutto

quando arriva il momento di doversi occupare di faccende pratiche come il funerale. Raramente

nella vita quotidiana le persone si interessano all’ambito delle onoranze funebri, creando non poche

problematiche al momento di affrontare l’organizzazione delle esequie, trovandosi smarriti in una

situazione in cui la testa è completamente da un’altra parte.

Districarsi nel grande numero di agenzie è difficile, considerato anche i costi proibitivi di molti

servizi. Prendersi cura dei dettagli di un funerale infatti comprende diverse variabili, dalla scelta del

tipo di cassa e di carro funebre, la selezione di fiori e valletti fino alla gestione delle pratiche

burocratiche.

Una startup per l’estremo saluto, dai necrologi alla comparazione di preventivi

In risposta a questa esigenza è nata Lastello, una startup che ha come principale obiettivo facilitare

la gestione di un funerale, sia dal punto di vista psicologico che pratico. Il sito e la app sviluppati

dall’azienda permettono di mettere in comunicazione clienti e agenzie funebri, fornendo indicazioni

e supporto.

Sul portale il familiare del caro estinto potrà comparare i prezzi di centinaia di agenzie in tutta

Italia, confrontando i prezzi di onoranze funebri a Milano, Roma, Genova, Torino e Palermo.

I servizi proposti, oltre alla comparazione di preventivi, sono moltissimi: dalla gestione della

successione e relative pratiche burocratiche, fino al supporto psicologico, disponibile sia online che

in presenza. È disponibile anche una piattaforma per i necrologi online, inviabili tramite mail o

Whatsapp a una lista di contatti, informando sulla data e sul luogo del funerale. Oppure creare un

montaggio di fotografie per ricordare la persona scomparsa o piantare un albero in suo onore. Non

mancano anche servizi di consulenza e prestiti.

Tutte le agenzie funebri proposte sono votate dagli utenti, che possono anche lasciare commenti

sulla qualità del servizio. Una specie di TripAdvisor per i funerali, compresi i clienti “abituali” e i

ringraziamenti al personale: “Avevo già avuto esperienza sempre positiva per la perdita di mia

madre ed è per questo che ho scelto sempre loro per il mio papà. Grazie Rossella.”, scrive un

utente anonimo sulla pagina di un’agenzia di Milano.

Il sito è presente anche con un’app, disponibile sia per Android che per Apple, con informazioni

dettagliate su prezzi e servizi di ogni impresa funebre sul territorio scelto, comprese foto delle

composizioni floreali e delle auto, oltre alla media di valutazione e al metodo di pagamento

accettato (c’è anche PayPal). Un vero e proprio passo avanti nella gestione dei funerali.