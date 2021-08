Fuorisalone torna a Milano: il programma di settembre 2021

Dopo un’edizione digitale in concomitanza con Milano Design City in aprile, il Fuorisalone torna finalmente dal vivo dal 4 al 10 settembre 2021, in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano. Il tema scelto è “Forme dell’Abitare”, con l’intento di dare centralità al vivere quotidiano di questo periodo, sempre più concentrato dentro gli spazi di casa.

Quest’anno il programma si allarga, introducendo anche nuovi spunti di riflessione legati all’arte, alla tecnologia e al lifestyle, spaziando sia nei temi sia nei mezzi di diffusione, sempre più vari e diversificati.

Fuorisalone Design Guide resta e si trasforma, continuando a essere parte integrante di un sistema più articolato attivo tutto l’anno grazie a un piano editoriale distribuito su più canali: website, magazine, TV, Meets e Osservatorio, la nuova sezione del sito dedicata agli approfondimenti sull’industria dell’arredo e design.

Fuorisalone 2021: gli eventi da non perdere

Gli eventi del Fuorisalone quest’anno toccheranno temi trasversali, dall’arte al lifestyle, per gettare uno sguardo il più completo possibile su Milano e sulla situazione attuale. Come negli scorsi anni i diversi quartieri di Milano concorreranno con eventi, presentazioni e approfondimenti dedicati al design e al loro ruolo nell’universo Milano.

Brera Design Week

Le affascinanti vie e piazze del distretto, ricche di storia e grande bellezza, tornano ad animarsi di appuntamenti, mostre e installazioni. Quella di settembre sarà un’edizione proiettata verso le sfide del futuro, un’edizione che va nella direzione dell’inclusione e della condivisione, e che punta a confermare la città di Milano come riferimento internazionale per il comparto arredo e design.

Saucony Originals

EricsOne, artista milanese il cui stile inconfondibile è stato definito ‘cubismo di strada’, realizzerà in collaborazione con Saucony un’enorme opera di 80 metri quadrati nel Brera Design District. Il murale, si ispira al modello Shadow 6000 e incarna il potere dell’espressione e della creatività in un momento in cui le persone finalmente tornano a stare insieme. La colorata opera, realizzata interamente a mano utilizzando colori e materiali sostenibili, verrà presentata ufficialmente il 4 settembre, portando una sferzata di energia nel quartiere per oltre un mese.



Constance Guisset per FENIX Scenario

FENIX ha coinvolto la designer francese Constance Guisset per dare vita a “FENIXORAMA”, un’installazione che celebra e mette in dialogo il sistema dei materiali e le palette cromatiche dei marchi del gruppo. Un progetto che trasformerà l’hub di FENIX Scenario di via Quintino Sella al civico 1 in un luogo dove lasciarsi ispirare e conoscere da vicino la bellezza dei materiali innovativi del brand.

FENIX Scenario, Via Quintino Sella, 1



La sostenibilità secondo Franke

Franke, nel suo flagship store di Brera, presenta un progetto speciale dedicato alla sostenibilità. La tutela dell’ambiente, punto cardine della filosofia aziendale, è una scelta irrinunciabile che si ritrova ricorrente nel corso della storia del brand, fin dalle origini. Per il Fuorisalone 2021, lo spazio sarà totalmente allestito in chiave eco-friendly, diventando la cornice ideale per alcuni dei prodotti iconici dell’azienda, dedicati alla purificazione dell’acqua e alla depurazione dell’aria.

Franke, via Pontaccio, 18



Carlo Ratti per l’Orto Botanico di Brera

“Natural Capital”, il progetto realizzato da CRA-Carlo Ratti Associati per Eni, ricrea una visualizzazione tridimensionale all’interno dell’Orto Botanico di Brera a Milano. L’installazione punta a essere una delle più grandi data visualization mai realizzate. Il progetto mira a valorizzare il ruolo delle piante e degli alberi nella produzione di ossigeno, mostrando la quantità di CO2 che le singole specie sono in grado di catturare e accumulare.

Orto Botanico di Brera, Via Fratelli Gabba 10 – Via Brera 28



Nasce Spazio Neven

La Sala Sironi di Palazzo dell’Informazione si trasforma in Spazio Neven, un luogo di promozione dell’alta tecnologia applicata ad ambienti privati di lusso, per accogliere la The Wall Experience di Samsung. Intrisa di cultura e arte, la location diventa la base perfetta per presentare soluzioni Hi-End e di ultima generazione, capaci di coniugare esperienze audio video innovative.

Spazio Neven, Piazza Cavour 2



Il progetto “Emerging lines” di Pianca & Partners

Pianca & Partners dà spazio alle nuove generazioni di progettisti con una mostra dedicata al lavoro di 3 giovani talenti: Giuseppe Arezzi, Maddalena Selvini e Flatwig Studio. È il primo appuntamento del format “Emerging lines”, ideato dal contract hub milanese per promuovere la creatività del futuro.

Pianca & Partners, Via Porta Tenaglia, 7N3



Lorenzo Palmeri per Meme Gallery

“Quattro. Crediti Cosmici dance floor” è il nuovo album di Lorenzo Palmeri in uscita a settembre 2021. “Quattro” è anche il titolo di questa piccola mostra che, su intuizione di Meme Gallery, unisce le due anime dell’autore, musica e design. Nove foulard dedicati ai nove brani di “Quattro”: nove foulard 90x90cm cad. uno in seta pura, uno per ogni brano: disegnati, interpretati da Lorenzo Palmeri, prodotti a Como, nel distretto del Made in Italy della seta.

Meme Gallery, Via Francesco Crispi, 3



La mostra “Colori” in scena da ETEL

“Colori” si snoda grazie all’espediente narrativo del colore con oggetti di Joaquim Tenreiro, Daciano da Costa, Jorge Zalszupin, Lina Bo Bardi, Oscar Niemeyer, Jose Zanine Caldas attivando un dialogo sinergico tra le creazioni di ieri e quelle ultime nate dalla mano di Patricia Urquiola.

ETEL, Via Pietro Maroncelli, 13



No Curves per Bodyfriend

A pochi passi dalla frenetica Montenapoleone, Bodyfriend propone una total experience per il pubblico: un’immersione nel concetto di mindfullness, ovvero della pienezza del «vivere» e della consapevolezza di sé e del proprio corpo. E lo fa coinvolgendo No Curves, uno dei maggiori rappresentanti della tape art a livello internazionale.

Bodyfriend, Via Manzoni 43



La IV edizione di dOT-design Outdoor Taste

Un maxi-allestimento immerso in una natura rigogliosa trasforma il sagrato e il chiostro della Chiesa di San Marco in un’oasi di verde, bellezza e convivialità. Marchi leader dell’outdoor design compongono raffinate ambientazioni all’aperto, mettendo in mostra un carnet di soluzioni progettuali, d’arredo e corredo, esaltate nel loro ambiente naturale.

Piazza e Via San Marco, 2



Insula delle Rose

In occasione del Brera Design Week 2021, Insula delle Rose presenta tutta una serie di novità nel mondo dell’arredo di design. Tra le altre cose sarà presente uno spazio outdoor con tema “Propagation green”, un’installazione artistica che vuole essere una riflessione sulla relazione tra il nostro modo di vivere, i nostri spazi abitati e la forza costruttrice della natura.

Insula delle Rose, Via Goito, 3



Il giardino segreto di Visionnaire

Visionnaire svela nel proprio showroom un suggestivo allestimento, denominato “Insula” su progetto di Marco Bonelli e Marijana Radovic – alias M2Atelier – trasformando lo spazio in una nuova dimensione in cui architettura, natura e sogno sono protagonisti della scena. Un giardino segreto che ospita la collezione “Caprice”, disegnata da M2Atelier, e presenta una scenografia in cui architettura e natura dialogano all’unisono. Il piano nobile della gallery ospita inoltre i prodotti della collezione Babylon Rack, disegnata da Alessandro La Spada, armoniosamente integrati nel progetto “Insula”.

Visionnaire, Piazza Cavour, 3



l True to Food Garden Show di Signature Kitchen Suite

Un omaggio alla terra, alla natura e ai sapori più autentici. Lo showroom di Signature Kitchen Suite si trasforma in un giardino immersivo, inebriato dai profumi delle erbe aromatiche, con le installazioni vegetali di P’arcnouveau, il pop-up farm market sotto gli archi di Porta Nuova e le degustazioni a tema True to Food.

Showroom Signature Kitchen Suite, Via Manzoni, 47



Nasce LAUFEN space

Dalla ricerca di format di comunicazione alternativi che riducano il confine tra spazio fisico e digitale, nasce LAUFEN space: un organismo vivo e il tentativo di instaurare un nuovo dialogo tra arte, design, architettura e natura. La collezione Kartell by Laufen in un’installazione pop up e in un viaggio interattivo attraverso il Virtual Space progettato dagli architetti svizzeri Gabrielle Hächler e Andreas Fuhrimann, in collaborazione con la experiential interior designer Annabelle Schneider.

LAUFEN space, Via Manzoni, 23



MATERICA, Marble Edition 2021

MATERICA è un’associazione culturale fondata nel 2020 da Marianna Galbusera, Gregorio Lioce e Lajdi Sulaj, con l’obiettivo di creare oggetti monomaterici, attraverso commissioni dirette, open call, eventi e mostre. In occasione del Fuorisalone, il marmo è protagonista dell’edizione 2021 grazie a una mostra la cui scenografia è frutto della collaborazione tra STUDIO VLORA, Gregorio Lioce e Atelier Zav.

MATERICA, Corso Magenta, 76



Artemest celebra il tema dell’acqua

In occasione del Fuorisalone 2021, Artemest realizzerà un’esposizione di pezzi inediti ispirati al tema dell’acqua nella corte centrale e nell’atrio del prestigioso Senato Hotel a Milano. La corte del Senato è coperta da uno specchio d’acqua, che vuole ricordare il Naviglio Grande che in passato scorreva davanti al palazzo. Una selezione curata di artigiani italiani presenterà opere e oggetti inediti con un forte impatto visivo, venduti in esclusiva su Artemest. La direzione artistica del progetto sarà a cura di Ciarmoli Queda Studio.

Hotel Senato, Via Senato, 22, Milano



CTMP Design Auction

Cambi Casa d’Aste in collaborazione con lo studio di design consultancy milanese Mr. Lawrence presenta l’asta di design contemporaneo da collezione CTMP Design Auction. Per la prima volta a Milano, una straordinaria selezione di designer di fama internazionale come Nendo, Fernando e Humberto Campana, Sabine Marcelis, India Mahdavi, Richard Hutten e Zaha Hadid, verranno presentati insieme ai nomi di talenti emergenti come Anna Aagaard Jensen, Diego Faivre e Tellurico.

Cambi, via San Marco, 22



Il tram K35 di Lapitec

In occasione dell’edizione di settembre di Fuorisalone, l’architetto Michele Perlini ridefinisce gli interni dello storico tram K35, dove trova spazio la collezione Musa di Lapitec, frutto di un processo produttivo coperto da 25 brevetti basato su una miscela di minerali 100% naturali e silica-free.

Brera, Milano

BASE

Dal 5 al 12 settembre 2021 BASE presenta “We Will Design”: una sperimentazione che parte dal micromondo di una stanza-atelier, si amplia alla dimensione collettiva del quartiere fino a spalancare uno sguardo sul nostro ecosistema Terra, per co-progettare un futuro più sostenibile attraverso il design.

Relazioni di quartiere. RESTart: ACNE – il creative collective della famiglia Deloitte – incontra BASE per l’edizione italiana di RESTart: un progetto che nasce per aiutare gli small business del quartiere Tortona a rimettersi in gioco dopo la pandemia, attraverso l’approccio creativo di ACNE e il talento di alcuni artisti selezionati e coordinati da BASE.

Visioni di futuro. Temporary Home: 5 stanze per aprire 5 scenari futuribili. BASE e IKEA Italia dialogano con 5 designer italiani e internazionali in una residenza sui generis in cui lo spazio diventa casa, luogo di sperimentazione e ambiente espositivo aperto al pubblico.

Pratiche di ricerca. Exhibit: sostenibilità, riuso anti-spreco dei materiali, processi di co-progettazione, nuovi approcci all’apprendimento, saranno al centro dei diversi progetti e installazioni esposti a BASE.

Progettare la prossimità. Public program: due volte al giorno, per cinque sere, l’appuntamento con i talk organizzati da BASE e POLI.design, con il Dipartimento e la Scuola del Design del Politecnico di Milano, con dibattiti e punti di vista sul tema della città di prossimità all’ombra di GAIA, l’installazione dedicata al pianeta Terra dell’artista Luke Jerram.

Superstudio Group

Doppio appuntamento negli spazi di Superstudio, in via Tortona 27, e di Superstudio Maxi, il nuovo spazio espositivo appena terminato in via Moncucco 35. Il nuovo progetto di Superstudio prende il nome di r/evolution: diventerà più simile a una mostra d’arte che a una fiera, con nomi di primo piano come Giulio Cappellini, Silvana Annicchiarico, Fulvia Ramogida e altri ancora. Superdesign Show propone un susseguirsi di aree tematiche, collettive e a volte individuali per raccontare la produzione italiana e internazionale, ciascuna con un curatore dedicato.

Tortona Rocks

Il format progettuale curato da Milano Space Makers presenta The Design Ahead, una selezione di aziende ed esposizioni di apertura internazionale per restituire una narrazione del mondo del design che guarda avanti, attraverso una visione di sintesi e di convergenza tra le discipline. Opificio 31, cuore del distretto Tortona, sarà un vero e proprio catalizzatore di creatività e progetti internazionali.

Il circuito espositivo si snoda in via Tortona con Letshelter e Hang. Seeding the Future, un progetto visionario sulle colture fuorisuolo e la loro applicazione nel contesto urbano a firma dello studio DFA Partners e Gruppo Building, mentre in via Savona sarà protagonista The Playful Living con il progetto The Playful Home: la casa del PresenteFuturo, per osservare come l’ambiente fisico domestico e relazionale agisca sulla crescita dei più piccoli e non.

Alcova

Nel cuore del quartiere Inganni negli spazi in disuso delle caserme militari, Joseph Grima e Valentina Ciuffi presentano il nuovo format della Milano Design Week, in cui designer emergenti, artisti, gallerie e istituzioni si daranno appuntamento per esporre le proprie opere e il proprio concetto di “Forme dell’abitare”.

5Vie

Il distretto milanese presenzierà al Fuorisalone 2021 sia in forma fisica che digitale, tramite la piattaforma 5vie.it lanciata lo scorso anno in occasione di Milano Design City. Il programma propone una serie di esposizioni-evento dal forte carattere performativo che seguiranno un preciso messaggio: quello dell’azione.

Nei suggestivi cortili e palazzi del distretto verranno ospitati designer e realtà di rilievo nazionale e internazionale: segnaliamo HoperAperta con una mostra a Palazzo Recalcati curata da Patrizia Catalano e Maurizio Barberis; il consueto appuntamento con il design danese di Masterly a Palazzo Turati; Glass Utopia, mostra curata da Mr. Lawrence per Craft ACT: Craft + Design Center; Design Made in Hong Kong a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Hong Kong; Line of Marble, progetto di valorizzazione della pietra portoghese

Design Variation

Negli spazi di Palazzo Litta in Corso Magenta 24 torna Design Variations: l’esposizione corale firmata da MoscaPartners. Il compito di reinterpretare il Cortile d’Onore dello storico edificio meneghino sarà affidato agli architetti Manuel e Francisco Aires Mateus dello studio Aires Mateus, che presenterà Una spiaggia nel Barocco, installazione site-specific che celebra il ricongiungimento delle persone, definendo un luogo che inviti alla socialità e all’incontro.

Isola Design District

Isola prepara per la Design Week 2021 un palinsesto di appuntamenti che vedrà protagonisti oltre 100 tra designer, studi di design e aziende. I loro lavori saranno visibili nelle location del quartiere Isola, che dopo una lunga pausa tornerà a dare voce al design.

Tra gli appuntamenti dell’edizione 2021 c’è Playful, Young, Design negli spazi di Stecca 3: un’esperienza pensata in particolare per le giovani famiglie, ma non solo, dove le persone avranno la possibilità di interagire con arredi colorati, polifunzionali e modulari.

Presso Spazio Gamma, Materialized propone un percorso di ricerca tra materie prime naturali, biomateriali e design sostenibile, che permette ai visitatori di scoprire cosa ci riserva il futuro dell’industria dell’arredo, attraverso gli occhi e i progetti di alcuni tra i migliori talenti e i ricercatori di materiali provenienti da tutto il mondo, che fanno già parte dell’Isola Design Community.

Fabbrica Sassetti con The Stage Four coinvolgerà i visitatori in un’installazione onirica, grazie ad un tripudio di forme e colori. La location ospiterà anche Gallery, dove saranno esposti oggetti da collezione e arredi sostenibili di Isola Design Community.

Nello spazio di lavoro flessibile di IWG Copernico Milano Isola for S32 andrà in scena Nature’s Whisper, un percorso creato con prodotti realizzati con materiali sostenibili e naturali. Mentre il coworking Spaces di IWG in via Pola, è un’installazione tematica di Finemateria che vuole evidenziare la sensibilità e il dialogo tra design e industria. Non mancheranno infine micro-corsi, talk, workshop e laboratori.

Alpha District

Nato nel 2020 nell’area del Portello, il più giovane tra i distretti del Fuorisalone propone un palinsesto di mostre e installazioni a cielo aperto che coinvolgeranno aziende, progettisti, artisti e design insiders. Tra gli altri spicca Hysteria, un progetto promosso da The Zen Agency e Magic America che vedrà coinvolti ungruppo di creativi invitati a ragionare sul tema della donna.