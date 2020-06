Come sappiamo, gli eventi del 2020 saranno in maggioranza online, anche se oggi, 15 giugno, comincia l’agognata Fase 3, con la riapertura di teatri e cinema.

A partire dal 15 giugno inizia anche un evento che ci è mancato moltissimo durante il lokdown: il Fuorisalone. Programmato per marzo, la rassegna del design più importante in Italia aveva dovuto alzare bandiera bianca davanti alla quarantena, così come tantissime fiere italiane, riprogrammate per la fine dell’anno o per il 2021.

Fuorisalone ha optato per un ritorno digital, con oltre 300 aziende e designers presenti, pià di 300 video On Demand e 30 ore di dirette streaming. Un programma ricchissimo che proseguirà per tutta la settimana fino a domenica 21 giugno.

Le dirette sono totalmente gratuite, e si potranno seguire sul sito ufficiale del Fuorisalone.

Il programma completo degli eventi giorno per giorno:

Lunedì 15 giugno:

Ore 11: Made in Italy e globalizzazione dopo la pandemia. Con Federico Fubini, Bill Emmott e Diego Piacentini

Martedì 16 giugno:

Ore 10: IED Design Clips day 2

Rosanna, un ritratto Ore 21.30: Dove vivono gli architetti: 8 architetti, 8 case, 8 storie, 8 paradigmi dell’abitare contemporaneo.

Mercoledì 17 giugno:

Ore 10: IED Design Clips day 3

Giovedì 18 giugno:

Ore 10: IED Design Clips day 4

Venerdì 19 giugno:

Ore 10: IED Design Clips day 5

Sabato 20 giugno:

Ore 10: IED Design Clips day 6

Domenica 21 giugno: