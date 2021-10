Film al cinema: le novità dell’autunno 2021

Il cinema riprende lentamente il calendario delle uscite previste nel 2020 e 2021, recuperando i mesi persi durante i lockdown. Finalmente possiamo goderci in sala il nuovo film della saga di 007 No time to die, l’attesissimo Diabolik dei Manetti Brothers e tante altre pellicole che aspettano il buio della sala da troppo tempo!

Scopriamo dunque le uscite che ci aspettano in questo autunno 2021, in cui andare al cinema sembra un’ottima alternativa al freddo in arrivo e alle giornate piovose.

Uscite al cinema settembre 2021

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Tre piani

Il film di Nanni Moretti presentato al Festival di Cannes 2021 arriva nei cinema. Tre famiglie diversissime abitano una sopra l’altra nei tre piani di un condominio romano. Al piano terra la coppia impegnatissima formata da Lucio e Sara, che sbolognano continuamente la figlia piccola ai vicini di pianerottolo. Al primo piano Monica, sposata con Giorgio e con una figlia nata da un padre in fuga, mentre al terzo e ultimo piano vive la famiglia di Andrea, un bambino cresciuto dai due giudici Dora e Vittorio, inflessibili nel lavoro come nella vita privata. Una notte un’auto distrugge il muro del condominio, mescolando vite e destini delle tre famiglie.

Data di uscita: 23 settembre

Space Jam -New Legend

Torna il seguito del cult a tecnica mista con Bugs Bunny e Micheal Jordan. Oggi al posto del cestista dei Bulls c’è l’altrettanto famoso LeBron James, alle prese con i Looney Tunes, con un nuovo design adattato ai tempi e alle tecnologie del 2021. Il gruppo, insieme a tanti altri protagonisti dell’NBA dovrà di nuovo salvare il mondo a colpi di schiacciate e tiri liberi.

Data di uscita: 23 settembre

No time to die

Finalmente al cinema (e non in streaming come annunciato inizialmente) il 25° film della saga più celebrata del cinema. Daniel Craig vestirà per l’ultima volta i panni dell’agente 007 in questo nuovo capitolo. James Bond si è ritirato in Jamaica, dove si gode la meritata pensione. La vacanza però durerà poco, e il nostro agente dovrà tornare al servizio di Sua Maestà richiamato dall’amico Felix Leiter.

Data di uscita: 30 settembre

Respect

Jennifer Hudson veste i panni della “Regina del soul” Aretha Franklin e ripercorre la sua vita, fatta di grandi successi, ma di enormi momenti di buio: l’ingerenza del padre assente e invadente allo stesso tempo, il primo figlio a soli 12 anni e la durissima scalata alla fama durante gli anni Sessanta e Settanta.

Data di uscita: 30 settembre

Uscite al cinema ottobre 2021

A Chiara

Jonas Carpignano torna in Calabria dopo l’intenso A Ciambra. La protagonista (interpretata da Swamy Rotolo, unica attrice professionista nella pellicola) cerca la sua strada facendo i conti con la realtà a cui, volente o nolente, appartengono i suoi amori, i suoi affetti e le sue radici culturali. Il distacco viene raccontato con delicatezza, senza giudicare attraverso la telecamera le difficili scelte di chiunque si sia trovato al posto di Chiara.

Data di uscita: 7 ottobre

La scuola cattolica

Tratto dal romanzo omonimo di Edoardo Albinati, il film racconta cosa è stato il Massacro del Circeo e qual era il contesto in cui una violenza così gratuita e sadica ha preso piede. Non solo una condanna, ma una discesa nel modo di essere e pensare dei ragazzi autori della violenza, figli di una scuola cattolica in cui il machismo era la parola d’ordine e dove il giusto obolo poteva coprire ogni malefatta.

Data di uscita: 7 ottobre

L’uomo che vendette la sua pelle

Sam Ali è un giovane siriano in fuga dalla guerra, ma privo di documenti che gli permettano di entrare in Europa e raggiungere Abeer, la sua amata. Il cammino del ragazzo si ferma in Libano, dove vive servendo da bere ai facoltosi frequentanti delle gallerie d’arte di Beirut. Qui fa la conoscenza di Jeffrey Godefroi, un artista che gli permetterà di diventare cittadino europeo tramite un patto singolare: tatuandogli sulla schiena un visto Schengen e trasformando Sam Ali in un’opera d’arte vivente che potrà “esporre” a suo piacimento.

Data di uscita: 7 ottobre

Salvatore – Il calzolaio dei sogni

Luca Guadagnino racconta l’appassionante storia del genio della calzatura italiana: Salvatore Ferragamo. Una vicenda umana d’altri tempi, di un ragazzo della provincia di Avellino che parte in cerca di fortuna per l’America, trovando posto alla corte delle star di Hollywood e tornando in un’Italia ancora acerba per le sue creazioni.

Il docufilm propone filmati inediti, testimonianze della famiglia Ferragamo e racconti di attori, registi, costumisti e figure del mondo dello spettacolo che hanno avuto il privilegio di conoscere e amare la tenacia di Salvatore Ferragamo e la genialità dietro le sue creazioni.

Data di uscita: 11 ottobre

Marilyn ha gli occhi neri

Miriam Leone e Stefano Accorsi tornano a recitare insieme dopo il successo delle serie 1992 e 1993 incentrate sullo scandalo di Tangentopoli.

Una commedia delicata sulla salute mentale, che non scivola nel cliché e racconta un amore tra due persone che frequentano lo stesso centro diurno per persone con disturbi mentali. Clara e Diego riescono a trovarsi dietro gli scoppi d’ira di lui e le bugie patologiche di lei. I due attori riescono a calarsi perfettamente nei personaggi, senza esagerare con gesti e versi esasperati, creando una storia delicata e divertente senza pietismo.

Data di uscita: 14 ottobre

Venom – La furia di Carnage

Secondo attesissimo capitolo della saga dedicata a uno dei dei più iconici “cattivi” del mondo di Spider-Man, il simbionte Venom e il suo ospitante umano Eddie Brock (Tom Hardy). I due si troveranno ad affrontare un loro simile, ancora più pazzo e crudele: Carnage e il suo volto umano, Cletus Kasady, interpretato da un Woody Harrelson molto promettente.

Data di uscita: 14 ottobre

Ariaferma

In un carcere italiano detenuti e guardie vivono in una situazione di perenne tensione, pronta ad esplodere. E se questo momento si cristallizzasse? Leonardo Di Costanzo ci accompagna in una prigione prossima alla chiusura, dove per un problema burocratico sono bloccati 12 detenuti e alcuni agenti, in attesa di essere trasferiti.

La pellicola gioca così sull’attesa e sulle gerarchie costruite nelle prigioni italiane, affrontando un tema che da sempre crea divisioni molto profonde con una soluzione vicina ai racconti di Buzzanti.

Data di uscita: 14 ottobre

The Last Duel

Ridley Scott torna dietro la macchina da presa con un film ambientato durante la Guerra dei Cent’anni, in pieno XIV secolo. A seguito dello stupro della moglie, il cavaliere Jean de Carrouges (Matt Damon) metterà in atto, per l’ultima volta nella storia europea, il principio del duello secondo il “Deus Vult”: il sopravvissuto secondo volontà divina avrebbe avuto la vittoria.

A scontrarsi con lui Jacques Le Gris (Adam Driver), amico e scudiero dalla spiccata arte oratoria, che in assenza del cavaliere ha violentato sua moglie Marguerite (Jodie Comer) evitando il processo grazie alle leggi dell’epoca, che volevano le donne prive di autorità giuridica e testimoni inaffidabili. La storia si basa su un fatto reale, avvenuto durante il regno di Carlo VI, l’ultimo, e più lungo, duello giudiziario della storia.

Data di uscita: 14 ottobre

Halloween Kills

La saga di Halloween non accenna a fermarsi e tra i film in programma per la notte più horror dell’anno arriva il nuovo episodio del filone dedicato al killer Michael Myers.

Il regista David Gordon Green si rifà agli stilemi originali del capostipite di Carpenter attraverso la fotografia cupa realizzata grazie all’uso della pellicola e alla guida di una sceneggiatura decisamente più solida. Michael Myers diventa più violento e più violenta diventa la risposta del mondo: la folla si trasforma in una massa folle e incontrollabile che si alternerà all’uomo mascherato nel ruolo di “cattivo” della storia.

Data di uscita: 21 ottobre

L’Arminuta

Diretto da Giuseppe Bonito, regista di Figli (vincitore del Nastro d’Argento come miglior commedia), il film porta sullo schermo la storia di una ragazzina di tredici anni costretta a lasciare la vita cui appartiene per ricongiungersi alla famiglia in cui è nata, passando da un mondo moderno e ricco ad una realtà rurale e ancora arcaica. Uno straniamento in cui l’Arminuta, ossia la ritornata, dovrà attraversare il senso di abbandono per arrivare a scoprire quello di appartenenza.

Una storia intensa e estrema che ha conquistato i lettori facendoli immedesimare in una ragazza che con rabbia e coraggio elabora dentro di sé il significato del rapporto genitori-figli, della maternità, dell’amore e dell’abbandono.

Data di uscita: 21 ottobre

Ron – Un amico fuori programma

Barney riceve per il suo compleanno Ron, un’intelligenza artificiale che sta andando fortissimo tra i ragazzi della sua età. Il fatto è che il suo Ron è un po’… particolare. I difetti e gli intoppi tipici della tecnologia di tutti i giorni costruiscono una storia divertente e adatta ai più piccoli come agli adulti, in cui seguiamo Ron e Barney in un’avventura piena di glitch.

Data di uscita: 21 ottobre

Madres Paralelas

Pedro Almodovar torna sul grande schermo insieme alla sua eterna musa, Penelope Cruz, per raccontare una Spagna inedita, più vera e meno onirica delle sue produzioni precedenti. Il racconto si muove lungo i frammenti della Guerra Civile e dell’epoca franchista, un periodo che si è tentato di nascondere sotto il tappeto ma che è parte integrante di un paese che Almodovar racconta attraverso immagini curatissime come opere d’arte in movimento.

Data di uscita: 28 ottobre

Freaks Out

Gabriele Mainetti torna al cinema con un film attesissimo fin dal rilascio del primo trailer: Freaks Out infatti non si rispecchia nel “classico” film italiano, proprio come non lo faceva “Lo chiamavano Jeeg Robot”, film del 2015 dello stesso regista.

Ambientato durante gli anni della guerra nella Roma “città aperta” del 1945, il film segue dei supereroi fuori dagli schemi, i membri di un circo di “freak” dotati di poteri straordinari che cercheranno di ostacolare l’avanzata nazista che vorrebbe cancellare ogni diverso.

Data di uscita: 28 ottobre

Uscite al cinema novembre 2021

Eternals

Arrivano al cinema Gli Eterni, per il film più atteso del 2021 per l’MCU. Con Chloe Zhao (Nomadland) alla regia, il film è stato rimandato diverse volte prima del suo approdo nelle sale europee e americane. I personaggi mistici creati da Jack Kirby fanno la loro prima comparsa sul grande schermo e vestono i panni di grandi stelle del cinema, da Angelina Jolie a Salma Hayek fino alle star del Trono di Spade Richard Madden e Kit Harington.

Il film vedrà una vera rivoluzione per l’MCU, con l’uso di una regia totalmente nuova, che si serve di macchine con libertà di movimento su set reali e l’uso molto più calibrato della CGI. Sarà l’inizio di una svolta più autoriale?

Data di uscita: 3 novembre

The French Dispatch

L’attesissimo film di Wes Anderson arriva finalmente sugli schermi italiani. Tantissimi attori per una commedia corale che racconta il passare degli anni all’interno di una redazione composta da tutte le grandi stelle di Hollywood e del cinema francese, a volte inquadrate anche solo per pochi attimi. Un omaggio al lavoro del giornalista e a quello dell’attore, alla critica e al cinema, realizzato con la classica precisione e cura maniacale dei dettagli che sono la firma di Anderson.

Data di uscita: 11 novembre

È stata la mano di Dio

Paolo Sorrentino torna al cinema per raccontare sé stesso e la sua storia. Fabio è un giovane ragazzo di Napoli affamato di cinema che vuole conoscere il mondo e andare dove può realizzare il suo sogno di regista: Roma. Il viaggio del ragazzo, alter ego di Sorrentino, è un mezzo per omaggiare i grandi registi e i personaggi che negli anni hanno ispirato il suo bagaglio artistico, divertendo e mostrando una Napoli autentica, a volte grottesca, ma sempre fedele a sé stessa.

Data di uscita: 24 novembre

Encanto

La Disney torna in Sudamerica con il suo nuovo Classico d’animazione ambientato questa volta in Colombia. Mirabel fa parte di una famiglia molto speciale: ognuno dei suoi membri ha dei superpoteri strabilianti. Tranne lei. Le loro capacità derivano da Encanto, il luogo magico in cui abitano. Quando la loro casa viene messa in pericolo anche Mirabel e la sua “normalità” possono essere molto d’aiuto.

Data di uscita: 25 novembre

Uscite al cinema dicembre 2021

Diabolik

Alle porte dell’inverno sbarca al cinema (finalmente!) Diabolik, la pellicola forse più attesa del 2021 per quanto riguarda il cinema italiano. I Manetti Bros. portano sul grande schermo l’iconico personaggio dei fumetti nato dalla fantasia delle sorelle Giussani. Luca Marinelli e Miriam Leone saranno Diabolik e la sua compagna Eva Kant, uniti per sfuggire all’ispettore Ginko, interpretato da Valerio Mastandrea.

Data di uscita: 16 dicembre

West Side Story

Steven Spielberg dirige questo remake di un classico senza tempo del musical. Due membri di gang rivali si innamorano, dando il via a una serie di eventi che fanno di West Side Story il Romeo e Giulietta di Broadway.

Data di uscita: 16 dicembre

House of Gucci

Adam Driver e Lady Gaga portano al cinema la storia di uno degli omicidi più efferati della Milano anni Ottanta: l’assassinio di Maurizio Gucci orchestrato dalla moglie Patrizia Reggiani. Tre generazioni del marchio di moda tra i più celebri del mondo vengono raccontati sullo sfondo di una Milano in ascesa, dove ambizione e sete di denaro sembrano non avere limiti.

Data di uscita: 16 dicembre

Spider-Man: No Way Home

Dopo mesi e mesi di attesa per un singolo teaser trailer finalmente arriva al cinema il terzo capitolo della saga di Spider – Man nei panni di Tom Holland. Dopo essere stato smascherato, Peter Parker chiede aiuto a Doctor Strange per tornare alla normalità. La situazione però sfuggirà di mano ai due e le cose si faranno molto complicate per Spider-Man.

Data di uscita: 17 dicembre