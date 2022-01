Film al cinema: le novità in sala nel 2022

Il cinema si sta riprendendo dopo uno stop molto difficile alla distribuzione e alla produzione delle pellicole. I film in programma per il 2020 e 2021 stanno uscendo con notevole ritardo, ma noi siamo qui pronti ad accoglierli. Quali sono i film più attesi del 2022? Scopriamo cosa l’anno nuovo porterà nelle sale italiane e quando!

Uscite al cinema gennaio 2022

Matrix Resurrection

Il quarto capitolo della saga di Matrix arriverà finalmente nelle sale italiane il primo giorno del 2022. Un film che si prende poco sul serio, scherzando spesso sui cliché dei suoi predecessori. Thomas Anderson torna nel mondo reale, dove è l’autore dei videogiochi di Matrix. L’uomo è invaghito di Tiffany, una ragazza che somiglia in modo impressionante alla Trinity dei suoi videogames. La vita sembra scorrere con i piccoli intoppi del quotidiano, finché una figura familiare non torna a offrigli una pillola rossa.

Data di uscita: 1° gennaio 2022

The King’s Man – Le origini

Uno dei film più attesi per gli amanti dell’agenzia di intelligence Kingsman, nel quale si scopriranno le origini del gruppo e il suo intervento nei grandi momenti della storia europea, dalla caduta dei Romanov alla Prima Guerra Mondiale.

Data di uscita: 5 gennaio 2022

America Latina

Dopo il grande successo di Favolacce, i fratelli D’Innocenzo tornano sul grande schermo con un nuovo film. Una storia d’amore che si mescola con la tensione sempre più crescente del respiro, quello di Elio Germano, che torna nel ruolo del protagonista con un personaggio all’apparenza regolare e geometrico, che affonda il suo vero essere negli abissi della mente.

Data di uscita: 13 gennaio 2022

Spencer

Kristen Stewart veste i panni (ormai sgualciti da decenni di impersonificazioni) della principessa Diana Spencer, nel Natale più cruciale della sua vita, quello in cui decise di porre fine al matrimonio con Carlo. La facciata di perbenismo, il mantenimento delle apparenze ad ogni costo e la finta felicità che si respira nella tenuta di Sandringham sono la goccia che fa traboccare il vaso di un matrimonio già in profonda crisi, destinato a restare tragicamente nella storia.

Data di uscita: 20 gennaio 2022

Uscite al cinema febbraio 2022

Morbius

Tra i film più attesi dell’MCU arriva finalmente al cinema il Morbius interpretato da Jared Leto. La storia di uno degli antieroi più affascianti del fumetto, un medico che pur di scoprire di più sulla malattia che lo sta uccidendo sceglie di testare su di sé una cura sperimentale, diventando un ibrido con un pipistrello vampiro. La sua sete di sangue diventerà sempre meno controllabile, trasformando l’uomo in ciò che non avrebbe mai voluto essere.

Data di uscita: 3 febbraio 2022

Assassinio sul Nilo

Dopo Assassinio sull’Orient Express, Kenneth Branagh torna nei panni di Hercule Poirot, l’investigatore belga creato dalla penna di Agata Christie. Ispirato a “Poirot sul Nilo”, una delle opere più famose della regina dei gialli, il film conta su un cast altisonante diretto dallo stesso Branagh.

Data di uscita: 10 febbraio 2022

L’uomo che vendette la sua pelle

Sam Ali è un giovane siriano in fuga dalla guerra, ma privo di documenti che gli permettano di entrare in Europa e raggiungere Abeer, la sua amata. Il cammino del ragazzo si ferma in Libano, dove vive servendo da bere ai facoltosi frequentanti delle gallerie d’arte di Beirut. Qui fa la conoscenza di Jeffrey Godefroi, un artista che gli permetterà di diventare cittadino europeo tramite un patto singolare: tatuandogli sulla schiena un visto Schengen e trasformando Sam Ali in un’opera d’arte vivente che potrà “esporre” a suo piacimento.

Data di uscita: 7 ottobre

Uncharted

Tom Holland veste i panni del grande avventuriero Nathan Drake nella trasposizione sul grande schermo di uno dei videogiochi più amati degli anni Duemila. A fare da contraltare al ladro di tesori discendente dal pirata Francis Drake ci sarà il grande amico Sully, interpretato da Mark Wahlberg.

Data di uscita: 17 febbraio

Uscite al cinema marzo 2022

The Batman

Robert Pattinson veste la maschera di Batman in un film che sembra avere tutte le carte in regola per scrivere un altro grande capitolo della saga dell’uomo pipistrello, ispirandosi ai fumetti più recenti e ai videogiochi della serie Arkham.

Data di uscita: 3 marzo

Red

Il nuovo film Disney del 2022 è un omaggio alla tradizione e al folklore della Cina. Mei Lee è una ragazza molto sensibile che si trasforma in un gigantesco panda rosso quando è sotto pressione (cioè sempre). A questo “piccolo” inconveniente si aggiunge quello di una madre autoritaria e protettiva, che non la perde di vista un solo istante.

Data di uscita: 10 marzo

Uscite al cinema aprile 2022

Animali Fantastici – I segreti di Silente

Si è discusso molto su questa saga, che finalmente farà il suo esordio al cinema con il terzo capitolo di Animali Fantastici. Al posto di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald ci sarà Mads Mikkelsen, intento ancora una volta ad assoggettare il mondo magico ai suoi voleri, epurandolo dai mezzosangue e dai babbani. La squadra composta da Newt Scamander e dal suo gruppo di amici avrà il duro compito di rallentare la sua corsa in attesa del ritorno di Silente.

Data di uscita: 13 aprile

Uscite al cinema maggio 2022

Doctor Strange nel multiverso della follia

Doctor Strange torna sul grande schermo e alle prese con il multiverso. Assieme a lui Wanda che, reduce dalla dolorosa parentesi di WandaVision, è determinata a riavere i suoi figli. Sam Raimi alla regia fa ben sperare i fan dell’MCU, insieme all’introduzione di nuovi nomi del mondo dei supereroi Marvel.

Data di uscita: 4 maggio

Top Gun – Maverik

Tom Cruise torna sul grande schermo con il giubbotto di pelle e gli occhiali Rayban di Pete “Maverick” Mitchell, protagonista del cult anni Ottanta Top Gun. Quando viene richiamato per addestrare una squadra di giovani reclute Maverick incontra Bradley Bradshaw, figlio del suo grande amico Goose, che non ha mai dimenticato.

Data di uscita: 26 maggio