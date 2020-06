A partire dalle 19.30 di questa sera inaugura il progetto Overture, che porterà la musica della Filarmonica della Scala in rete grazie al 5G. Un ciclo di 24 appuntamenti lungo tutto il weekend, con un concerto diverso ogni sera alle 19.30.

Otto formazioni di musicisti suoneranno da otto location differenti disseminate per la città: giardini, cortili e parchi ospiteranno gli splendidi concerti di musica classica di una delle orchestre più conosciute al mondo.

Grazie alla partnership con Vodafone, tutti gli appuntamenti saranno trasmessi attraverso la tecnologia 5G, la quinta generazione di rete a bassa latenza per il trasferimento dati. Si tratta della prima volta in assoluto in cui questa tecnologia viene applicata alla trasmissione streaming di un concerto.

I concerti saranno visibili sul sito ufficiale della Filarmonica e sui canali Facebook, Instagram e YouTube dell’orchestra.

Per pochi fortunati sono disponibili posti limitati per assistere dal vivo ai concerti. La prenotazione è obbligatoria, effettuabile sul sito ufficiale della Filarmonica. È possibile riservare un solo posto a prenotazione.

Calendario delle serate

Ogni concerto si tiene alle 19.30

Casa degli Atellani (Vigna di Leonardo):

26 giugno: Ensemble “Mozart” per archi e fiati

Mozart: Quartetto in fa magg. K370 per Oboe, Violino, Viola e Violoncello Allegro – Adagio-Rondò, Allegro

Quartetto in fa magg. K370 per Oboe, Violino, Viola e Violoncello Allegro – Adagio-Rondò, Allegro Mozart: Quartetto in re magg. K285 per Flauto, Violino, Viola e Violoncello

Quartetto in re magg. K285 per Flauto, Violino, Viola e Violoncello Mozart: Quintetto in la magg. K581 per Clarinetto, 2 Violini, Viola e Violoncello Allegro Larghetto – Minuetto – Allegretto con Variazioni

27 giugno: Il Trio, per arpa, flauto e viola

Bizet: Intermezzo da Carmen per Flauto, Viola e Arpa

Intermezzo da Carmen per Flauto, Viola e Arpa Rossini: “Nacqui all’affanno – Non più mesta” Variazioni da Cenerentola per Viola e Arpa

“Nacqui all’affanno – Non più mesta” Variazioni da Cenerentola per Viola e Arpa Rossini: “Di tanti palpiti” da Tancredi Introduzione, andante con variazioni per Flauto e Arpa

“Di tanti palpiti” da Tancredi Introduzione, andante con variazioni per Flauto e Arpa Debussy: Premiere Arabesque per Arpa

Premiere Arabesque per Arpa Faurè: Sicilienne da “Pelleas et Melisande” per Flauto, Viola e Arpa

Sicilienne da “Pelleas et Melisande” per Flauto, Viola e Arpa Debussy: Sonata per Flauto, Viola e Arpa Pastorale, Lento e rubato; Interlude, Tempo di minuetto; Final – Allegro moderato ma risoluto

28 giugno: I fiati

Mozart: Le Nozze di Figaro, Ouverture

Le Nozze di Figaro, Ouverture Mozart: Serenata in mi bem. magg., per 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Corni e 2 Fagotti

Serenata in mi bem. magg., per 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Corni e 2 Fagotti Donizetti: Sinfonia per Fiati, Andante, Allegro

Sinfonia per Fiati, Andante, Allegro Gounod:Petite Symphonie; Adagio e Allegretto – Andante cantabile; Scherzo, Allegro moderato; Finale, Allegretto

Chiostro della Certosa (Viale Garegnano, 28)

26 giugno: Ensemble “Primavera” per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni”: Concerto n°1 in mi magg. “La Primavera” per Violino e Archi. Allegro – Largo – Danza pastorale: Allegro; Concerto n°2 in fa magg. “L’Autunno” per Violino e Archi. Allegro – Adagio molto – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni”: Concerto n°1 in mi magg. “La Primavera” per Violino e Archi. Allegro – Largo – Danza pastorale: Allegro; Concerto n°2 in fa magg. “L’Autunno” per Violino e Archi. Allegro – Adagio molto – Allegro. Vivaldi: Concerto in sol magg. RV 493 per Fagotto e Archi. Allegro – Adagio – Allegro.

Concerto in sol magg. RV 493 per Fagotto e Archi. Allegro – Adagio – Allegro. Tchaikovskij: Andante cantabile per Violoncello e Archi.

Andante cantabile per Violoncello e Archi. Mozart: Eine Kleine Nachtmusik, Serenata per Archi.

27 giugno: Ensemble “Autunno” per archi e fiati

Händel: Arrivo della Regina di Saba

Arrivo della Regina di Saba Donizetti: Concerto per Corno e Archi

Concerto per Corno e Archi Marcello: Concerto per Oboe e Archi; Andante e spiccato – Adagio – Presto

Concerto per Oboe e Archi; Andante e spiccato – Adagio – Presto Corelli: Concerto grosso op.6 n.4 per Archi; Adagio, Allegro – Adagio – Vivace – Allegro

Concerto grosso op.6 n.4 per Archi; Adagio, Allegro – Adagio – Vivace – Allegro Händel: Concerto grosso op.6 n.9 per Archi; Largo – Allegro – Larghetto – Allegro – Minuetto – Giga.

28 giugno: Ensemble “Estate”, per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni” : Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto; Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni” Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto; Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro. Vivaldi: Concerto in sol min. per 2 Violoncelli e Archi. Allegro – Largo – Allegro

Concerto in sol min. per 2 Violoncelli e Archi. Allegro – Largo – Allegro Bottesini: Introduzione e Bolero per Contrabbasso e Archi

Introduzione e Bolero per Contrabbasso e Archi Grieg: Holberg, Suite op.40 per Archi; Preludio, Allegro vivace – Sarabanda, Andante espressivo; Gavotta, Allegretto – Aria, Andante religioso; Rigaudon, Allegro con brio

Casa Jannacci

26 giugno: I fiati

Mozart: Le Nozze di Figaro, Ouverture

Le Nozze di Figaro, Ouverture Mozart: Serenata in mi bem. magg., per 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Corni e 2 Fagotti

Serenata in mi bem. magg., per 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Corni e 2 Fagotti Donizetti: Sinfonia per Fiati, Andante, Allegro

Sinfonia per Fiati, Andante, Allegro Gounod:Petite Symphonie; Adagio e Allegretto – Andante cantabile; Scherzo, Allegro moderato; Finale, Allegretto

27 giugno: Ensemble “Estate” per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni” : Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto; Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni” Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto; Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro. Vivaldi: Concerto in sol min. per 2 Violoncelli e Archi. Allegro – Largo – Allegro

Concerto in sol min. per 2 Violoncelli e Archi. Allegro – Largo – Allegro Bottesini: Introduzione e Bolero per Contrabbasso e Archi

Introduzione e Bolero per Contrabbasso e Archi Grieg: Holberg, Suite op.40 per Archi; Preludio, Allegro vivace – Sarabanda, Andante espressivo; Gavotta, Allegretto – Aria, Andante religioso; Rigaudon, Allegro con brio

28 giugno: Il Trio, per arpa, flauto e viola

Bizet: Intermezzo da Carmen per Flauto, Viola e Arpa

Intermezzo da Carmen per Flauto, Viola e Arpa Rossini: “Nacqui all’affanno – Non più mesta” Variazioni da Cenerentola per Viola e Arpa

“Nacqui all’affanno – Non più mesta” Variazioni da Cenerentola per Viola e Arpa Rossini: “Di tanti palpiti” da Tancredi Introduzione, andante con variazioni per Flauto e Arpa

“Di tanti palpiti” da Tancredi Introduzione, andante con variazioni per Flauto e Arpa Debussy: Premiere Arabesque per Arpa

Premiere Arabesque per Arpa Faurè: Sicilienne da “Pelleas et Melisande” per Flauto, Viola e Arpa

Sicilienne da “Pelleas et Melisande” per Flauto, Viola e Arpa Debussy: Sonata per Flauto, Viola e Arpa Pastorale, Lento e rubato; Interlude, Tempo di minuetto; Final – Allegro moderato ma risoluto

Chiostro delle Umiliate

26 giugno: Ensemble “Autunno” per archi e fiati

Händel: Arrivo della Regina di Saba

Arrivo della Regina di Saba Donizetti: Concerto per Corno e Archi

Concerto per Corno e Archi Marcello: Concerto per Oboe e Archi; Andante e spiccato – Adagio – Presto

Concerto per Oboe e Archi; Andante e spiccato – Adagio – Presto Corelli: Concerto grosso op.6 n.4 per Archi; Adagio, Allegro – Adagio – Vivace – Allegro

Concerto grosso op.6 n.4 per Archi; Adagio, Allegro – Adagio – Vivace – Allegro Händel: Concerto grosso op.6 n.9 per Archi; Largo – Allegro – Larghetto – Allegro – Minuetto – Giga.

27 giugno: Ensemble “Mozart” per archi e fiati

Mozart: Quartetto in fa magg. K370 per Oboe, Violino, Viola e Violoncello Allegro – Adagio-Rondò, Allegro

Quartetto in fa magg. K370 per Oboe, Violino, Viola e Violoncello Allegro – Adagio-Rondò, Allegro Mozart: Quartetto in re magg. K285 per Flauto, Violino, Viola e Violoncello

Quartetto in re magg. K285 per Flauto, Violino, Viola e Violoncello Mozart: Quintetto in la magg. K581 per Clarinetto, 2 Violini, Viola e Violoncello Allegro Larghetto – Minuetto – Allegretto con Variazioni

28 giugno: Ensemble “Inverno”, per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni” : Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto. Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni” Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto. Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro. Von Weber: Andante e Rondò, Allegretto per Fagotto e Archi

Andante e Rondò, Allegretto per Fagotto e Archi Bragato: Graciela y Buenos Aires, Tango per Violoncello e Archi

Graciela y Buenos Aires, Tango per Violoncello e Archi Vivaldi: Concerto in la magg. RV158 per Archi

Concerto in la magg. RV158 per Archi Elgar: Serenata per Archi op. 20. Allegro piacevole – Larghetto – Allegretto.

Mare Culturale Urbano

26 giugno: Gli ottoni

William Byrd: The Earle Of Oxford’s March

The Earle Of Oxford’s March Händel: Quattro Movimenti dalla Musica sull’Acqua: Ouverture, Hornpipe, Bourrée, Hornpipe II

Quattro Movimenti dalla Musica sull’Acqua: Ouverture, Hornpipe, Bourrée, Hornpipe II Bizet: Suite dall’Opera “Carmen”:Aragonaise, Habanera, Danse Bohème

Suite dall’Opera “Carmen”:Aragonaise, Habanera, Danse Bohème Verdi: Ouverture “Nabucco”

Ouverture “Nabucco” Mascagni: Intermezzo dall’Opera “Cavalleria Rusticana”

Intermezzo dall’Opera “Cavalleria Rusticana” Nino Rota: Suite; Un Tributo a Nino Rota (arr. Roberto Olzer)

27 giugno: Ensemble “Inverno”, per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni” : Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto. Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni” Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto. Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro. Von Weber: Andante e Rondò, Allegretto per Fagotto e Archi

Andante e Rondò, Allegretto per Fagotto e Archi Bragato: Graciela y Buenos Aires, Tango per Violoncello e Archi

Graciela y Buenos Aires, Tango per Violoncello e Archi Vivaldi: Concerto in la magg. RV158 per Archi

Concerto in la magg. RV158 per Archi Elgar: Serenata per Archi op. 20. Allegro piacevole – Larghetto – Allegretto.

28 giugno: Ensemble “Autunno” per archi e fiati

Händel: Arrivo della Regina di Saba

Arrivo della Regina di Saba Donizetti: Concerto per Corno e Archi

Concerto per Corno e Archi Marcello: Concerto per Oboe e Archi; Andante e spiccato – Adagio – Presto

Concerto per Oboe e Archi; Andante e spiccato – Adagio – Presto Corelli: Concerto grosso op.6 n.4 per Archi; Adagio, Allegro – Adagio – Vivace – Allegro

Concerto grosso op.6 n.4 per Archi; Adagio, Allegro – Adagio – Vivace – Allegro Händel: Concerto grosso op.6 n.9 per Archi; Largo – Allegro – Larghetto – Allegro – Minuetto – Giga.

26 giugno: Il Trio, per arpa, flauto e viola

Bizet: Intermezzo da Carmen per Flauto, Viola e Arpa

Intermezzo da Carmen per Flauto, Viola e Arpa Rossini: “Nacqui all’affanno – Non più mesta” Variazioni da Cenerentola per Viola e Arpa

“Nacqui all’affanno – Non più mesta” Variazioni da Cenerentola per Viola e Arpa Rossini: “Di tanti palpiti” da Tancredi Introduzione, andante con variazioni per Flauto e Arpa

“Di tanti palpiti” da Tancredi Introduzione, andante con variazioni per Flauto e Arpa Debussy: Premiere Arabesque per Arpa

Premiere Arabesque per Arpa Faurè: Sicilienne da “Pelleas et Melisande” per Flauto, Viola e Arpa

Sicilienne da “Pelleas et Melisande” per Flauto, Viola e Arpa Debussy: Sonata per Flauto, Viola e Arpa Pastorale, Lento e rubato; Interlude, Tempo di minuetto; Final – Allegro moderato ma risoluto

27 giugno: Ensemble “Primavera” per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni”: Concerto n°1 in mi magg. “La Primavera” per Violino e Archi. Allegro – Largo – Danza pastorale: Allegro; Concerto n°2 in fa magg. “L’Autunno” per Violino e Archi. Allegro – Adagio molto – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni”: Concerto n°1 in mi magg. “La Primavera” per Violino e Archi. Allegro – Largo – Danza pastorale: Allegro; Concerto n°2 in fa magg. “L’Autunno” per Violino e Archi. Allegro – Adagio molto – Allegro. Vivaldi: Concerto in sol magg. RV 493 per Fagotto e Archi. Allegro – Adagio – Allegro.

Concerto in sol magg. RV 493 per Fagotto e Archi. Allegro – Adagio – Allegro. Tchaikovskij: Andante cantabile per Violoncello e Archi.

Andante cantabile per Violoncello e Archi. Mozart: Eine Kleine Nachtmusik, Serenata per Archi.

28 giugno: Ensemble “Mozart” per archi e fiati

Mozart: Quartetto in fa magg. K370 per Oboe, Violino, Viola e Violoncello Allegro – Adagio-Rondò, Allegro

Quartetto in fa magg. K370 per Oboe, Violino, Viola e Violoncello Allegro – Adagio-Rondò, Allegro Mozart: Quartetto in re magg. K285 per Flauto, Violino, Viola e Violoncello

Quartetto in re magg. K285 per Flauto, Violino, Viola e Violoncello Mozart: Quintetto in la magg. K581 per Clarinetto, 2 Violini, Viola e Violoncello Allegro Larghetto – Minuetto – Allegretto con Variazioni

Chiostro dell’Università Statale

26 giugno: Ensemble “Estate” per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni” : Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto; Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni” Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto; Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro. Vivaldi: Concerto in sol min. per 2 Violoncelli e Archi. Allegro – Largo – Allegro

Concerto in sol min. per 2 Violoncelli e Archi. Allegro – Largo – Allegro Bottesini: Introduzione e Bolero per Contrabbasso e Archi

Introduzione e Bolero per Contrabbasso e Archi Grieg: Holberg, Suite op.40 per Archi; Preludio, Allegro vivace – Sarabanda, Andante espressivo; Gavotta, Allegretto – Aria, Andante religioso; Rigaudon, Allegro con brio

27 giugno: Gli ottoni

William Byrd: The Earle Of Oxford’s March

The Earle Of Oxford’s March Händel: Quattro Movimenti dalla Musica sull’Acqua: Ouverture, Hornpipe, Bourrée, Hornpipe II

Quattro Movimenti dalla Musica sull’Acqua: Ouverture, Hornpipe, Bourrée, Hornpipe II Bizet: Suite dall’Opera “Carmen”:Aragonaise, Habanera, Danse Bohème

Suite dall’Opera “Carmen”:Aragonaise, Habanera, Danse Bohème Verdi: Ouverture “Nabucco”

Ouverture “Nabucco” Mascagni: Intermezzo dall’Opera “Cavalleria Rusticana”

Intermezzo dall’Opera “Cavalleria Rusticana” Nino Rota: Suite; Un Tributo a Nino Rota (arr. Roberto Olzer)

28 giugno: Ensemble “Primavera” per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni”: Concerto n°1 in mi magg. “La Primavera” per Violino e Archi. Allegro – Largo – Danza pastorale: Allegro; Concerto n°2 in fa magg. “L’Autunno” per Violino e Archi. Allegro – Adagio molto – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni”: Concerto n°1 in mi magg. “La Primavera” per Violino e Archi. Allegro – Largo – Danza pastorale: Allegro; Concerto n°2 in fa magg. “L’Autunno” per Violino e Archi. Allegro – Adagio molto – Allegro. Vivaldi: Concerto in sol magg. RV 493 per Fagotto e Archi. Allegro – Adagio – Allegro.

Concerto in sol magg. RV 493 per Fagotto e Archi. Allegro – Adagio – Allegro. Tchaikovskij: Andante cantabile per Violoncello e Archi.

Andante cantabile per Violoncello e Archi. Mozart: Eine Kleine Nachtmusik, Serenata per Archi.

Cortile dei Salesiani

26 giugno: Ensemble “Inverno”, per archi e solisti

Vivaldi: Da “Le Quattro stagioni” : Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto. Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro.

Da “Le Quattro stagioni” Concerto n°2 in sol magg. “L’Estate” per Violino e Archi. Allegro non molto – Adagio – Presto. Concerto n°4 in fa min. “L’Inverno” per Violino e Archi. Allegro non molto – Largo – Allegro. Von Weber: Andante e Rondò, Allegretto per Fagotto e Archi

Andante e Rondò, Allegretto per Fagotto e Archi Bragato: Graciela y Buenos Aires, Tango per Violoncello e Archi

Graciela y Buenos Aires, Tango per Violoncello e Archi Vivaldi: Concerto in la magg. RV158 per Archi

Concerto in la magg. RV158 per Archi Elgar: Serenata per Archi op. 20. Allegro piacevole – Larghetto – Allegretto.

27 giugno: I fiati

Mozart: Le Nozze di Figaro, Ouverture

Le Nozze di Figaro, Ouverture Mozart: Serenata in mi bem. magg., per 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Corni e 2 Fagotti

Serenata in mi bem. magg., per 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Corni e 2 Fagotti Donizetti: Sinfonia per Fiati, Andante, Allegro

Sinfonia per Fiati, Andante, Allegro Gounod:Petite Symphonie; Adagio e Allegretto – Andante cantabile; Scherzo, Allegro moderato; Finale, Allegretto

27 giugno: Gli ottoni