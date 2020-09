Torna il Festival della Biodiversità di Milano. Ormai alla sua 14esima edizione, l’appuntamento annuale dedicato ai temi della natura e della sostenibilità è in programma dal 17 al 27 settembre. Come sempre fulcro della manifestazione sarà il Parco Nord che è pronto a ospitare concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri e laboratori. Quest’anno il festival si ispira ai valori stabiliti dall’Unesco, che ha proclamato il 2020 “Anno internazionale della salute delle piante“. con l’obiettivo di “difendere le piante e chi contribuisce al loro benessere”.

Festival della Biodiversità 2020: il programma

Per garantire il rispetto della normativa vigente su Covid-19 quest’anno per partecipare sarà necessaria la prenotazione e gli eventi saranno organizzati in“modalità distanziata” ma non ridotta nella quantità e qualità di iniziative proposte.

Non mancheranno i laboratori per bambini e famiglie, workshop per adulti a tema naturalistico o artistico, reading, spettacoli teatrali, passeggiate nella natura, incontri scientifici.

Al Lago di Niguarda si svolgeranno i Concerti all’Alba, con Luciano Rusignolo alla chitarra e Ganna Gher al violino mentre il sole sorge e la natura del lago intorno si risveglia. A cura di Sun Strac, in collaborazione con Musica nell’Aria.

Al Festival della Biodiversità spazio anche al buon cibo con il mercato dei piccoli produttori scelti da Slow Food e Meet-Nic, il pic-nic biodiverso in cui i partecipanti condividono pietanze delle proprie origini.

La maggior parte delle iniziative del Festival della Biodiversità è a ingresso gratuito (ad eccezione di alcuni spettacoli ed eventi a pagamento indicati nel programma e dei laboratori ad iscrizione obbligatoria).

Qui il programma completo del Festival della Biodiversità

