Non solo mimose. Torna l’8 marzo, la Festa della donna, anzi la Giornata internazionale della donna. E questa definizione è molto importante perché sottolinea come questa debba essere una giornata di festa, sì, ma anche di riflessione e di impegno.

Gli eventi del 2022 a Milano torneranno finalmente in presenza. Incontri, presentazioni, spettacoli teatrali e concerti dedicati renderanno omaggio a tutte le donne e all’impegno quotidiano di chi si batte per la parità nel mondo del lavoro e nella società.

8 marzo 2022: sciopero nazionale

Martedì 8 marzo tutta Italia sarà interessata dall’ormai classico sciopero generale dei lavoratori del trasporto pubblico. Treni e mezzi Atm potrebbero subire ritardi o cancellazioni, anche se restano garantite le fasce orarie protette.

Festa della donna a teatro

Il teatro è da sempre in prima linea per rivendicare diritti e mettere sotto i riflettori i drammi della società. Durante la Giornata internazionale della donna non potevano quindi mancare spettacoli, monologhi e approfondimenti teatrali. Scopriamo quelli da non perdere a Milano e dintorni

Martedì 8 marzo, ore 21: al teatro Villoresi di Monza torna in scena Caveman , spettacolo ormai diventato un classico sul tema dei rapporti di coppia. Ideato da Rob Becker, l’esilarante testo è nato a New York nel 1995 ed è stato esportato in più di 30 paesi nel mondo e tradotto in 22 lingue differenti. Biglietti prenotabili anche online.

al torna in scena , spettacolo ormai diventato un classico sul tema dei rapporti di coppia. Ideato da Rob Becker, l’esilarante testo è nato a New York nel 1995 ed è stato esportato in più di 30 paesi nel mondo e tradotto in 22 lingue differenti. Biglietti prenotabili anche online. Martedì 8 marzo, ore 19 : Al Teatro Carcano di Milano va in scena Storia di un’amicizia . Tratto dalla tetralogia L’amica geniale di Elena Ferrante e diviso in tre capitoli (Le due bambole, Il nuovo cognome e La bambina perduta), Storia di un’amicizia si basa sulla storia dell’amicizia tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo sfondo la coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano ancora a delinearsi con nettezza. Il rapporto tra le biografie delle due donne con la storia particolare della loro amicizia e la Storia di un Paese travagliato dalle sue metamorfosi si intreccia in una sorta di agone narrativo che procede per squarci subitanei ed epifanie improvvise attraverso il racconto delle due protagoniste. Biglietti: poltronissima € 28, poltrona/balconata € 22

: Al va in scena . Tratto dalla tetralogia L’amica geniale di Elena Ferrante e diviso in tre capitoli (Le due bambole, Il nuovo cognome e La bambina perduta), Storia di un’amicizia si basa sulla storia dell’amicizia tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo sfondo la coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano ancora a delinearsi con nettezza. Il rapporto tra le biografie delle due donne con la storia particolare della loro amicizia e la Storia di un Paese travagliato dalle sue metamorfosi si intreccia in una sorta di agone narrativo che procede per squarci subitanei ed epifanie improvvise attraverso il racconto delle due protagoniste. poltronissima € 28, poltrona/balconata € 22 Martedì 8 marzo, ore 21.15: In occasione dell’8 marzo, nello storico Zelig Cabaret sulle rive del naviglio Martesana le luci della ribalta si tingono di rosa. Ad alternarsi sul palco saranno tre grandi talenti emergenti al femminile: Federica Ferrero (cabarettista e autrice di numerosi sketch comici, volto già noto ai telespettatori di Zelig Tv), Cinzia Marseglia (pugliese, si è fatta conoscere per il personaggio della sua improbabile poetessa chic immersa nel jet set) e Lily Le Ludique (ballerina e performer di burlesque). Prezzo posto unico: 15 €

Festa della donna al ristorante

I ristoranti di Milano celebrano le donne con menù e serate dedicate, perfette per regalarsi o regalare una serata speciale a una donna speciale della propria vita e farla sentire amata e coccolata tramite la grande gastronomia.

VIVO Milano: per la sera dell’8 marzo 2022 i ristoranti VIVO di Milano insieme alla loro Executive Chef, Anna Maria Visconte, hanno elaborato un menù esclusivo a base di pesce per tutti coloro che desiderano celebrare la Festa della Donna concedendosi un’esperienza speciale. La proposta culinaria prevede cinque portate che esaltano ciò che il mare ha da offrire, con una particolare attenzione ai crudi, piatto forte dei ristoranti VIVO, una curatissima selezione di ostriche e piatti della tradizione che racchiudono un vero e proprio viaggio sensoriale. L’ atmosfera durante la serata sarà rilassante all’interno del ristorante in City Life e, invece, più vivace in quello di Moscova, dove si terrà un intrattenimento musicale con il DJ set di Federico Masiero , giovane e talentuoso dj del nord Italia. Prezzo: 50 € a persona, acqua e caffè compresi e bevande escluse. Prenotazioni tramite il sito web o chiamando il 378 302 5797 (Moscova) o il 333 882 7511 (CityLife).

per la sera dell’8 marzo 2022 i ristoranti VIVO di Milano insieme alla loro Executive Chef, Anna Maria Visconte, hanno elaborato un per tutti coloro che desiderano celebrare la Festa della Donna concedendosi un’esperienza speciale. La proposta culinaria prevede che esaltano ciò che il mare ha da offrire, con una particolare attenzione ai crudi, piatto forte dei ristoranti VIVO, una curatissima selezione di ostriche e piatti della tradizione che racchiudono un vero e proprio viaggio sensoriale. L’ durante la serata sarà rilassante all’interno del ristorante in City Life e, invece, più vivace in quello di Moscova, dove si terrà un intrattenimento musicale con il , giovane e talentuoso dj del nord Italia. Prezzo: 50 € a persona, acqua e caffè compresi e bevande escluse. Prenotazioni tramite il sito web o chiamando il 378 302 5797 (Moscova) o il 333 882 7511 (CityLife). Borgia Bistrot Milano: perché non scegliere di festeggiare le donne con il giro del mondo attraverso una ricca selezione di vini? È quanto proporrà il Wine Bistrot del Borgia – Milano l’8 marzo dalle ore 19:30! Un appuntamento speciale e originale condotto da Alessandro Salvano, Sales Wine Manager di Elemento Indigeno, il progetto di Compagnia dei Caraibi interamente dedicato ai vini internazionali. La serata, dal titolo “Bottiglie aperte, il giro del mondo in un calice”, sarà un singolare percorso alla scoperta di alcune etichette provenienti da differenti parti del pianeta per ‘degustare’ storia, cultura e tradizioni di Paesi diversi e lontani tra loro. La degustazione prevede la possibilità da parte del cliente di selezionare tra circa 25 Paesi (tra i quali Argentina, Georgia, Perù, Armenia, Giappone…) 5 etichette al costo di 25 €; con ulteriori 10 € si potranno aggiungere, alle precedenti, altre 3 etichette per un totale di 8 calici al costo complessivo di 35 €. A far compagnia alla carrellata enologica ci saranno stuzzichini e sfiziosità gastronomiche.

8 marzo a Milano: arte e mostre

Ovviamente anche il mondo dell’arte vuole celebrare il mondo femminile e le sue lotte. Esposizioni fotografiche, mostre ed eventi artistici stanno mostrando sempre più sensibilità verso le tematiche femminili e la rappresentazione di artiste donne.