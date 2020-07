ultimo aggiornamento 10-7-2020

Annullata causa Covid l’edizione 2020 delle giornate medievali che avrebbe dovuto svolgersi il 15 e 16 agosto al Castello di Zavattarello.

Ferragosto medievale al Castello di Zavattarello, in provincia di Pavia. Per le giornate di giovedì 15 e venerdì 16 agosto 2013, infatti il castello ospiterà la manifestazione “Le Giornate Medievali di Zavattarello”, una due giorni di festa con dame, cavalieri, artigiani, giocolieri e altri figuranti in costume. La festa si collega alla rievocazione storica del fidanzamento fra Pietro Dal Verme e Chiara Sforza.

Le sale del castello e il suo giardino si animeranno per far rivivere ai visitatori le atmosfere del XV secolo, con rievocazioni di battaglie storiche, danze e giochi medievali. Non poteva mancare il cibo: al castello di Zavattarello potrete infatti degustare una gustosa cena medievale con menu dell’epoca (15 agosto ore 20.30) oppure una grigliata di cani conciate (16 agosto ore 12.30). Prenotazione obbligatoria ai numeri 339/6856190 o 347/7125897.

Sia a Ferragosto che il 16 agosto potrete inoltre acquistare souvenir al mercato medievale in Piazza Dal Verme (dove parte anche la navetta gratuita per il Castello) e visitare, accompagnati dai figuranti in costume, le sale di questa bellissima roccaforte del ‘400, tra cui anche la Sala delle Torture situata all’ultimo piano

Il costo del biglietto per accedere alla visita guidata al Castello è di 5,50 euro (i bambini sotto gli 8 anni non pagano, mentre i ragazzi fino ai 14 anni pagano 2 euro). Tariffe speciali per gli over 65 e gli universitari (4 euro) e i gruppi con più di 15 persone (3 euro).

PROGRAMMA “GIORNATE MEDIEVALI DI ZAVATTARELLO”

Giovedì 15 agosto 2013

• Ore 10.30: In Piazza Dal Verme, apertura delle Giornate Medievali. Presentazione della corte di Pietro Dal Verme e Chiara Sforza. Apertura del mercato medievale.

• Ore 10.45: Sfilata del corteo storico verso la Chiesa di S. Paolo per la S. Messa con la partecipazione di figuranti in costume. Duelli, tiro con l’arco e giocoleria in Piazza.

• Ore 11.50: In Piazza Dal Verme, investitura dei giovani cavalieri, duelli, danze e musica dal vivo.

• Dalle ore 14.30: In Piazza Dal Verme, mercato medievale, accampamento, duelli, giochi d’abilità. Servizio navetta verso il Castello.

• Dalle ore 14.30: Nelle sale del Castello, visite guidate ogni mezz’ora con ricostruzione della vita in una fortezza medievale e sala delle torture.

• Ore 14.30: Nel giardino del Castello, duelli, giocoleria e musica dal vivo.

• Ore 16.00: Esibizione di tiro con l’arco.

• Ore 16.30: Danze e musica dal vivo.

• Ore 17.00: Assedio al Castello con macchine da guerra.

• Ore 18.00: Duelli, giocoleria, danze e musica dal vivo

• Ore 20,30: Area ristoro ai piedi del Castello, banchetto medievale con Pietro Dal Verme e Chiara Sforza. Danze, duelli, musica dal vivo e spettacolo del fuoco animeranno la cena con menù medievale.

• Ore 23,30: Spettacolo pirotecnico “Incendio al Castello”

Venerdì 16 agosto 2013

• Ore 10.30: In Piazza Dal Verme, apertura del mercato medievale. Gara di tiro con l’arco. Duelli, giocoleria e giochi d’abilità.

• Ore 12.30: Nell’area ristoro ai piedi del Castello, grigliata.

• Dalle ore 14.30: In Piazza Dal Verme, mercato medievale, accampamento, duelli, giochi d’abilità. Servizio navetta verso il Castello.

• Dalle ore 14.30: Nelle sale del Castello, visite guidate ogni mezz’ora con ricostruzione della vita in una fortezza medievale e sala delle torture.

• Ore 14.30: Nel giardino del Castello, duelli, giocoleria, tiro con l’arco.

• Ore 16.00: Assedio al Castello con macchine da guerra.

• Ore 17.00: Torneo di spada.

• Ore 18.00: Esibizione di tiro con l’arco, giocoleria.

• Ore 19.00: Chiusura delle Giornate Medievali e saluto di Pietro Dal Verme e Chiara Sforza.

Per maggiori informazioni: castello@zavattarello.org

prima edizione 2013 a cura di Veronica Monaco