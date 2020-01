Inizia l’anno nuovo e la tradizione contadina celebra un rito immancabile e ancora molto sentito a Milano e in Lombardia: il falò di Sant’Antonio.

Dedicato a Sant’Antonio Abate, protettore dei contadini e degli animali domestici il cui giorno dedicato cade il 17 gennaio, la ricorrenza trae origini dagli antichi culti celtici e illuminava le campagne per celebrare la vittoria della luce sul buio e augurarsi di avere raccolti fecondi e abbondanti.

Sarà perché il fuoco esercita sempre un fascino intramontabile, che attira gli sguardi incantandoli per lunghi attimi, o perché stare insieme intorno a un falò, mentre le fiamme spazzano il buio condividendo bicchieri di vin brulè, dolci e piatti della tradizione è un modo per esorcizzare paure, dubbi e malumori trascinati per un anno.

Qualunque sia il motivo che vi spinge a cercare un falò di Sant’Antonio, questi sono gli eventi da non perdere a Milano e in Lombardia.



Falò di Sant’Antonio a Milano

Sabato 18 gennaio 2020 , dalle 18.30 – Cascina Biblioteca (via Casoria 50): tradizionale benedizione degli animali del maneggio, accensione del falò nel paddock dei cavalli, distribuzione gratuita di polenta e vin brulé e infine estrazione dei biglietti della lotteria

Sabato 18 gennaio 2020, h 6-20.30 – Abbazia di Chiaravalle (via Sant'Arialdo 102): da prima dell'alba fin dopo il tramonto, intorno all'abbazia si celebra S. Antonio con spettacoli, esibizioni e l'accensione del tradizionale falò (IN ATTESA DI CONFERMA)

Domenica 19 gennaio 2020, dalle 15.30 – Cascina Nosedo (via San Dionigi 78, M3 Corvetto): dal primo pomeriggio ci saranno gli arcieri medievali della Compagnia Bianca a trasformare l'aia in un campo di tiro con l'arco. In attesa di accendere il falò di Sant'Antonio al tramonto, a colpi di frecce infuocate, balli popolari aperti a tutti, te caldo, vin brulè, panettone, pane e salame

Domenica 19 gennaio 2020, h 15-19 – Cascina Linterno (via Fratelli Zoia 194): giornata di festa che termina con l'accensione del falò di Sant'Antonio, il 25esimo di Cascina Linterno. Nel pomeriggio mercatino contadino con miele, pane e prodotti del Parco Agricolo Sud Milano,concerto dei Cantori Ambrosiani, benedizione degli animali e alle 17.30 accensione del falò con balli, dolci, te caldo e vin brulè

Falò di Sant’Antonio in Lombardia