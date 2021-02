FAI: tra i Luoghi del Cuore anche 30 tesori della Lombardia

Il 6 maggio 2020 il FAI, Fondo Ambiente Italiano, dava il via alla decima edizione de “I Luoghi del Cuore”, promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’invito rivolto agli italiani era quello di votare i luoghi a loro più cari, quelli di cui avevano sentito fortemente la mancanza nei giorni passati chiusi in casa e a cui avrebbero voluto assicurare tutela e valorizzazione.

I voti raccolti fino al 15 dicembre 2020 sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia (l’82,3% del totale). Questi i finalisti:

1° posto: Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza

2° posto: Castello e Parco di Sammezzano a Reggello (FI)

3° posto: Castello di Brescia

4° posto: Via delle Collegiate a Modica (RG)

5° posto: Ospedale e Chiesa di Ignazio Gardella ad Alessandria

Lombardia regione più attiva: 30 Luoghi segnalati

La Lombardia è stata tra tutte la regione più attiva, con 328.591 voti, insieme a Piemonte e Sicilia. I Luoghi del Cuore lombardi sono 30, ognuno con la sua particolarità e necessità di tutela e valorizzazione differenti. Uno di questi, il Castello di Brescia, è arrivato al terzo posto della classifica nazionale. Di seguito l’elenco e la posizione in classifica dei 30 siti votati in Lombardia. Molti di questi sono attualmente visitabili anche liberamente.