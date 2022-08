Stelle cadenti e musica elettronica: gli eventi del weekend a Milano

Il primo weekend di agosto è arrivato! Nonostante il classico svuotamento della città, gli eventi per chi rimane non sono certo pochi. Continuano le serate al Castello Sforzesco tra danza e teatro, insieme alle prime visioni del cinema di Arianteo. Si aggiungono anche gli eventi per la notte di San Lorenzo, che quest’anno vedrà le stelle cadenti arrivare molto prima del 10 agosto!

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà caldissimo, ma con qualche pioggia a rinfrescare l’aria. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Il Castello Sforzesco si anima per l’estate con gli oltre 50 eventi di Estate al Castello 2022. Il calendario di agosto . Da non perdere domenica 7 agosto Carmen Suite / Tangos . Bellezza e seduzione sono il filo conduttore della serata di grande danza del Balletto di Milano, tra le maggiori compagnie italiane. A Carmen è dedicata la prima parte con un balletto ricco di coreografie coinvolgenti su musiche di Bizet. Segue Tangos che offre una visione generata da nuove interpretazioni e forme inattese su particolari sonorità particolari.

. Da non perdere . Bellezza e seduzione sono il filo conduttore della serata di grande danza del Balletto di Milano, tra le maggiori compagnie italiane. A Carmen è dedicata la prima parte con un balletto ricco di coreografie coinvolgenti su musiche di Bizet. Segue Tangos che offre una visione generata da nuove interpretazioni e forme inattese su particolari sonorità particolari. Le stelle cadenti sono già arrivate! Occhi al cielo in queste sere per non perdere lo sciame delle Perseidi!

Occhi al cielo in queste sere per non perdere lo sciame delle Perseidi! Agosto a Milano è un mortorio? Assolutamente no! Ecco tutte le attività, i ristoranti aperti e i servizi che rimarranno attivi in città durante il mese più caldo dell’anno.

durante il mese più caldo dell’anno. AriAnteo: il programma di agosto del cinema all’aperto più amato di Milano

Per far fronte al caldo torrido di questi giorni alcune piscine di Milano hanno deciso di aprire anche la sera, offrendo aperitivi scenografici al tramonto e la possibilità di fare il bagno in notturna.

offrendo aperitivi scenografici al tramonto e la possibilità di fare il bagno in notturna. Dal 15 luglio è aperta al pubblico la 23esima Esposizione Internazionale alla Triennale di Milano . Unknow Unknowns racconta il mistero dell’universo attraverso più di 100 tra opere, progetti e installazioni di artisti, ricercatori, architetti e designer internazionali che si confrontano con l’ignoto.

è aperta al pubblico la . Unknow Unknowns racconta il mistero dell’universo attraverso più di 100 tra opere, progetti e installazioni di artisti, ricercatori, architetti e designer internazionali che si confrontano con l’ignoto. Venerdì 5 agosto dalle 18 alle 21 , nel quartiere di NoLo lungo il perimetro della linea 90/91 si terrà ‘Corteo danzante’ del Centro ArteMente, con dj-set e coreografia . Un evento che nasce come una vera e propria “incursione urbana” danzata per suscitare stupore e interesse in chi osserva, ignaro di poter essere trasportato in un turbine di movimenti a ritmo della musica live.

, nel quartiere di NoLo lungo il perimetro della linea 90/91 si terrà del Centro ArteMente, con . Un evento che nasce come una vera e propria “incursione urbana” danzata per suscitare stupore e interesse in chi osserva, ignaro di poter essere trasportato in un turbine di movimenti a ritmo della musica live. Ogni sera, dalle 18 alle 22 il Chiostro della Basilica di Sant’Eustorgio ospita l’evento Chiostro d’Estate , durante il quale è possibile gustare un aperitivo nella splendida cornice del chiostro rinascimentale e visitare la mostra “Elliot Erwitt: 100 fotografie”. Ingresso: 10 € compresa prima consumazione al Chiostro Bistrot e ingresso alla mostra fotografica.

il Chiostro della Basilica di Sant’Eustorgio ospita l’evento , durante il quale è possibile gustare un aperitivo nella splendida cornice del chiostro rinascimentale e visitare la mostra “Elliot Erwitt: 100 fotografie”. 10 € compresa prima consumazione al Chiostro Bistrot e ingresso alla mostra fotografica. All’abbazia e al mulino di Chiaravalle , in via sant’Arialdo 102 a Milano, proseguono le visite guidate a Chiesa, chiostro, Cappella di San Bernardo e Mulino gestite da Koinè cooperativa sociale, fino al 7 agosto. È possibile prenotare visite guidate per singoli, solo per il sabato e domenica pomeriggio, con acquisto online degli ingressi entro le ore 14 del giorno precedente. Le visite guidate per gruppi, in settimana e nel weekend, su prenotazione contattando l ’ Infopoint con almeno 15 giorni di anticipo. Le visite di chiesa e chiostro sono possibili autonomamente con audioguida in italiano e in inglese martedì e venerdì dalle 9:30 alle 11 e dalle 15 alle 16, mercoledì e giovedì dalle 9:30 alle 11.

, in via sant’Arialdo 102 a Milano, proseguono le visite guidate a Chiesa, chiostro, Cappella di San Bernardo e Mulino gestite da Koinè cooperativa sociale, fino al 7 agosto. È possibile per singoli, solo per il sabato e domenica pomeriggio, con acquisto online degli ingressi entro le ore 14 del giorno precedente. Le visite guidate per gruppi, in settimana e nel weekend, su prenotazione contattando l Infopoint con almeno 15 giorni di anticipo. Le visite di chiesa e chiostro sono possibili autonomamente con audioguida in italiano e in inglese martedì e venerdì dalle 9:30 alle 11 e dalle 15 alle 16, mercoledì e giovedì dalle 9:30 alle 11. Nasce un nuovo prezioso progetto green nella sede di Vimodrone (Mi) di Garden Steflor: il Campo di Girasoli, che si estende per oltre un ettaro tanto da essere uno dei più vasti in circolazione. Qui si potranno ammirare 35.000 girasoli (di dieci varietà diverse) che, convivendo coccolati da un’infinità di altri fiori da campo, avranno modo di mostrare quotidianamente il loro capolino carico di semi al sole. Il fatto che ci siano vari fiori che animano il campo dal basso, favorisce la biodiversità e crea un ambiente floreale adatto per il ripopolamento di api, farfalle e insetti attraverso l’impollinazione. Per impreziosire l’esperienza e renderla un must anche per le famiglie, Garden Steflor ha organizzato anche dei laboratori a tema per bambini e adulti.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Concerti a Milano nel 2022: tutte le date aggiornate mese per mese

Max Pezzali torna nei palazzetti dopo il successo di San Siro: le date

Blanco aggiunge 12 nuove date al tour dell’estate 2022

Sabato 6 agosto alle 20 al Venue Cascina Torchiera (p.le Cimitero Maggiore 14) si terrà 40kB Festival, una serata dedicata alla Musica Elettronica che va dagli 8 ai 64 bit. Sul palco Uochi Toki con un set in Realtà Virtuale, proiezioni e Musica Elettronica, Chipzel liveset con Nintendo Gameboy dall’ Irlanda, Kenobit, noto Streamer Milanese su Twitch con un canale dedicato al Retro Gaming, suonerà le sue consolle portatili. Ad aprire ci sarà il dj set Super Relax con la selezione del Dr. Pira, fumettista noto per i Fumetti della Gleba. Ingresso libero

al Venue Cascina Torchiera (p.le Cimitero Maggiore 14) si terrà 40kB Festival, una serata dedicata alla Musica Elettronica che va dagli 8 ai 64 bit. Sul palco Uochi Toki con un set in Realtà Virtuale, proiezioni e Musica Elettronica, Chipzel liveset con Nintendo Gameboy dall’ Irlanda, Kenobit, noto Streamer Milanese su Twitch con un canale dedicato al Retro Gaming, suonerà le sue consolle portatili. Ad aprire ci sarà il dj set Super Relax con la selezione del Dr. Pira, fumettista noto per i Fumetti della Gleba. Ingresso libero Continuano gli appuntamenti estivi allo Spirit de Milan. Il programma del weekend:

– Venerdì 5 agosto “Bandiera Gialla” con The Funky Machine, mix di energia, simpatia e coinvolgimento del pubblico in uno spettacolo ricco di coreografie, cambi d’abito e originali trovate sceniche. Il repertorio, vasto e in continua evoluzione, spazia dai classici degli anni 70 fino ai più recenti successi di musica pop e dance, il tutto proposto in medley dal ritmo travolgente. A seguire Dj Set con Splendido Splendente by Andrea Amici.

– Sabato 6 agosto ritorna la “Holy Swing Night”, con la sapiente direzione artistica di Mauro Porro. Ad esibirsi i Calabrò coi Colibrì, formazione capitanata da Fabio Calabrò (voce e ukulele) che propone con un coinvolgente sound i classici dello swing insieme a cabaret musicale e invenzioni umoristiche

– Domenica 7 agosto “Spirit In Blues” con Maxwell Street Combo, quartetto di musicisti accomunati dall’amore per il blues più genuino. Lo stile trae origine dal blues elettrico suonato a Chicago nel Secondo Dopoguerra, a Maxwell Street dove si teneva il mercato all’aperto. Ed è proprio la strada il filo conduttore della band, una strada affollata, rumorosa, densa dell’odore di cibi speziati e della musica degli artisti.

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Eventi per bambini a Milano

Domenica 7 agosto dalle ore 10 alle 16.30 alla Biblioteca degli Alberi si terrà BAM Workshop Kids & Adults: le piante acquatiche . Prosegue il ciclo mensile di workshop per bambini e adulti dedicati alla botanica, con un focus sulle piante acquatiche che popolano il Parco. In programma tre laboratori gratuiti: BAM Workshop Kids: uno stagno tutto per noi , ore 10-11 (3-6 anni). Dopo aver mostrato ai bambini il laghetto di BAM verrà raccontata la storia di amicizia, tratta dal libro di Leo Lionni, tra un pesce ed un girino che vivono nello stesso stagno e che crescono insieme. Al termine del racconto verranno riprese le fasi evolutive del pesce e della rana con modellini per permettere ai bambini di conoscere il ciclo di vita di alcuni animali. I bambini realizzeranno anche un mini-stagno da terrazzo da portarsi a casa. BAM Workshop Kids: naturalisti che passione! , ore 11.30-12.30 (7-11 anni). Dopo la visita al laghetto, verrà illustrata ai bambini la biodiversità presente nelle acque dolci del nostro territorio attraverso l’ausilio di kit di analisi delle acque, lenti d’ingrandimento, atlanti di classificazione e tavole dicotomiche. Un percorso che approfondisce temi legati alla componente biotica e alla componente abiotica di un ambiente acquatico per far comprendere l’importanza di preservare questi scrigni di biodiversità e sensibilizzare i partecipanti al rispetto ed alla conservazione degli ecosistemi. Anche in questo caso i bambini realizzeranno un mini-stagno da portarsi a casa. BAM Workshop Adults: regno vegetale… una continua scoperta , ore 15.30-16.30. Ogni pianta coltivata ha una storia propria che si inserisce su quella della specie o della varietà colturale o naturale a cui appartiene. Per questo è importante tenere conto dell’uso oculato delle essenze vegetali, fondamentale per indurre cambiamenti ambientali positivi anche per il nostro habitat, grazie alle mitigazioni degli effetti che una pianta genera in un ambiente urbano. In questo laboratorio verranno presentati attraverso approfondimenti scientifici – realizzati anche grazie a piccole sperimentazioni e osservazioni al microscopio – alcuni degli adattamenti delle piante ai diversi ambienti acquatici e alle specie botaniche di Ninfea presenti nel laghetto del Parco. Nella parte conclusiva del percorso, i partecipanti realizzeranno un giardino acquatico in miniatura utilizzando un vaso capiente e qualche piccola pianta acquatica che BAM metterà a disposizione.

alla Biblioteca degli Alberi si terrà . Prosegue il ciclo mensile di workshop per bambini e adulti dedicati alla botanica, con un focus sulle piante acquatiche che popolano il Parco. In programma tre laboratori gratuiti:

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano