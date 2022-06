Milano è in fermento per il Fuorisalone e l’arrivo del weekend! Gli eventi a tema saranno talmente tanti da far girare la testa, tra installazioni, mostre, incontri e rassegne dedicate al design. Non mancano ovviamente le proposte fuoriporta, gli appuntamenti gastronomici, i concerti e gli spettacoli teatrali!

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Il meteo del weekend a Milano sarà decisamente estivo, con limpide giornate di sole e temperature oltre i 30 gradi. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Ultimi giorni del Fuorisalone! La nostra guida agli eventi più importanti da non mancare durante la settimana del design a Milano

Non avete tempo di visitare tutte le proposte della Design Week? Ecco una guida rapida in 6 tappe dei MUST da non lasciarsi scappare durante l'ultimo weekend di esposizione!

dei MUST da non lasciarsi scappare durante l’ultimo weekend di esposizione! Sabato 11 giugno , con l’escursione gratuita organizzata da North Face, e riservata alle donne, alla scoperta della Val D’Ayas . Inoltre, il prossimo 16 giugno alle ore 19 presso lo store di Oorefici 11 si terrà una serata dedicato alle donne dell’outdoor della quale verranno resi disponibili a breve i dettagli. Si parte da Milano (PARCHEGGIO BURCHIELLO – PAGANO) alle ore 6.30, e una volta arrivato a Estoul (Champoluc), il gruppo salirà fino al rifugio Arp e Laghi Palasinaz. Una volta completato il trekking, si terrà una sessione di yoga in vetta. Questo appuntamento vedrà la partecipazione della giornalista grande appassionata di outdoor e membro dell’Associazione per le Pari Opportunità ARCODONNA Barbara Rachetti. Barbara condividerà il racconto “ Quel lago sopra casa mia ”, una storia di amicizia tra donne ambientata in montagna che ha salvato la vita alla protagonista, una donna con tumore al seno metastatico. Il racconto sarà il punto di partenza per una riflessione sul tema della “medicina di montagna”, la scienza che studia i benefici dell’attività fisica in alta quota per la mente e per il corpo. Programma completo e form di iscrizione sul sito ufficiale dell’evento.

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva venerdì 10 giugno al Cinema Mexico di Milano (Via Savona, 57) con l'appuntamento "CANTO POPOLARE". La speciale serata prenderà il via con le letture del cantautore e autore Pacifico, dell'attore Luca Simonetta Sandri e del giornalista, scrittore e direttore del teatro Gerolamo Piero Colaprico. A seguire, il concerto de Il Coro delle Mondine di Novi e i FLEXUS. Inizio ore 21. Biglietti disponibili presso la biglietteria del Cinema Mexico (intero € 5).

Dal 6 al 12 giugno, dalle 19 alle 23.30, Villa Litta a Lainate si anima con visite guidate notturne al Ninfeo con i suoi giochi d'acqua, con installazioni luminose straordinarie nel Carpineto e alla Fontana del Nuttino oltre che nel parco e nel Ninfeo.

Villa Litta a Lainate si anima con visite guidate notturne al Ninfeo con i suoi giochi d’acqua, con installazioni luminose straordinarie nel Carpineto e alla Fontana del Nuttino oltre che nel parco e nel Ninfeo. Si inaugura la stagione estiva dell’Oasi Ca’ Granda con tante attività all’aria aperta, nella campagna tra le risorgive di Morimondo, dalla valle del Ticino a quella dell’Adda: un vasto territorio da scoprire nei suoi aspetti storici, culturali e naturalistici.

– Venerdì 10 un viaggio tra realtà e fantasia accompagnati dalla guida di Avventura sulle gambe che porterà piccoli e grandi alla scoperta delle magiche fate danzanti nella Valle del Ticino (PV): un’avventurosa passeggiata per ammirare le lucciole in un luogo silenzioso e privo di inquinamento luminoso (solo su prenotazione – 15 € adulti, 8 € bambini dai 5 agli 11 anni).

– Sabato 11 una serata incantata a Morimondo (MI) con Fourseasons Natura e Cultura, che propone un’escursione di un’ora e mezza attraverso la campagna che circonda il magnifico borgo antico. Lungo il percorso tanti aneddoti e curiosità su questi insetti e il loro ecosistema, raccontati da una guida che conosce bene la zona nelle sue peculiarità naturalistiche e storiche (solo su prenotazione chiamando al numero 02 70634800 o scrivendo a segreteria.milano@fsnc.it – 15 €). Sempre sabato 11 il Parco Ittico Paradiso (LO) propone una visita guidata negli habitat dei dintorni, luoghi ideali per vedere le lucciole e conoscere dagli esperti del parco segreti e curiosità (8 € ingresso al parco dalle ore 19.00 e visita guidata notturna del parco ittico per vedere le lucciole oppure 12 € adulto / 10 € bambino dai 3 ai 13 anni ingresso al parco dalle 9.00 e visita guidata notturna del parco ittico per vedere le lucciole).

– Domenica 12 in Cascina Caiella (PV) passeggiata nel frutteto che si decora di tante piccole luci proprio al calar della sera (solo su prenotazione chiamando al numero 02 90001763).

