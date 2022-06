Beni FAI, basket e festival musicali: gli eventi del weekend a Milano

Giugno è finalmente arrivato e l’estate è alle porte! Milano è in fermento per l’arrivo del Fuorisalone, in programma dal 6 a al 12 giugno, mentre gli eventi del fine settimana si fanno sempre più numerosi tra appuntamenti in giardino, sagre, mostre e gite fuoriporta!

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà molto variabile, tra giornate di sole e temporali notturni. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Sabato 4 e domenica 5 giugno il FAI organizza gli “Appuntamenti in giardino”, un’occasione per scoprire le bellezze dei giardini d’Italia. Tra 12 aperture previste ben cinque saranno in Lombardia, con attività e visite tematiche pensate per approfondire ogni aspetto delle magnifiche location. Tutti i luoghi aperti e le attività in programma

il FAI organizza gli “Appuntamenti in giardino”, un’occasione per scoprire le bellezze dei giardini d’Italia. Tra 12 aperture previste ben cinque saranno in Lombardia, con attività e visite tematiche pensate per approfondire ogni aspetto delle magnifiche location. Parco Nord Milano ospita il KlimatFest , un momento di ritrovo tra esperti, associazioni e cittadini di tutte le età per portare a galla le varie tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e per incentivare l’ azione climatica. Nelle giornate dal 2 al 5 giugno, nell’area del Lago Niguarda, il festival presenta un programma ricco di attività, tra talk e confronti sul tema, oltre a performance artistiche e momenti di intrattenimento. Con due calendari, il KlimatFest ospita le associazioni aderenti e le loro attività dedicate e rivolte al pubblico, in un’area del parco, dall’altro si svolgono tavoli di dibattito con esperti illustri su argomenti quali autonomia energetica, comunicazione ambientale, politiche pubbliche verso la transizione ecologica, migrazione climatica, e tanti altri. Il programma include inoltre, un tavolo di dibattito che tratterà l’utilizzo di strumenti di democrazia partecipativa diretta. Il programma completo delle attività e i form per le iscrizioni agli eventi sono disponibili sul sito ufficiale della rassegna.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano