Orticola, Festa della Mamma e Restaurant Week: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend si avvicina! Nonostante un meteo piuttosto sconfortante gli eventi a Milano questo fine settimana si sprecano. Se il vostro argomento preferito è il cibo non potete perdervi gli ultimi giorni della Milano Restaurant Week, mentre per chi ha il pollice verde e ama il mondo del florovivaismo è in arrivo la 25° edizione di Orticola, con una gigantesca rassegna di eventi off. Insomma, quello in arrivo sarà un weekend decisamente pieno di prospettive, soprattutto per passare del tempo in famiglia in occasione della Festa della Mamma!

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà incerto, con nuvole e piogge insistenti. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Ultimi giorni per la Restaurant Week : quasi 100 ristoranti aderiscono al programma con menù degustazione speciali a prezzo fisso. Scopri i ristoranti che partecipano all’iniziativa.

negli spazi dei Giardini pubblici Indro Montanelli torna per la sua 25° edizione , la mostra mercato dedicata al florovivaismo tra le più grandi d’Italia. Non mancano anche , tra mostre, workshop per bambini ed eventi collaterali. Domenica 8 maggio sarà la Festa della Mamma ! Tra gli eventi organizzati ad hoc, la Pinacoteca Ambrosiana offre l’ingresso gratuito e due eventi speciali dedicati ai bambini e alle loro mamme.

e è tempo per l’Amnesia Milano dei suoi ultimi due party 2021/22. Si giunge al temine di una stagione che ha finalmente permesso ai clubber di ritrovarsi all’insegna dell’hashtag #BackToHuman. è il turno di , di , e . Alla Chiesa di Santa Maria alla Fonte, a Milano, più conosciuta come Chiesina Rossa , il fine settimana del sabato 7 e domenica 8 maggio , Festa della Mamma, termina il mercatino della solidarietà – ‘Curiosando’ – : piante di stagione e erbe officinali, oggettistica vintage, articoli per la casa, giochi, libri, accessori moda (via della Chiesa Rossa, 55 -Metro Linea Rossa- fermata Abbiategrasso). Le offerte sono devolute alle 7 comunità dei Frati Cappuccini rimasti in Ucraina per non abbandonare la popolazione che viene accolta e aiutata. Dall’Italia, i confratelli organizzano diverse iniziative per mandare denaro e generi di prima necessità.

, in piazza Martini a Milano, nella sede di si terrà un per raccogliere fondi che contribuiscano a sostenere l’associazione nell’aiuto compiti e nel progettare gite, laboratori, visite a musei e per ampliare la sfera di esperienze formative altrimenti negate dal contesto sociale di provenienza. L’organizzazione di volontariato da 9 anni contrasta la povertà educativa, il rischio di abbandono scolastico e situazioni sociali borderline in uno dei quartieri popolari più disagiati di Milano, quello di Molise Calvairate. Sabato 7 maggio 2022, alle ore 21.00 presso il Teatro Guanella, di via G. Duprè 19, lo spettacolo Terapia a 5 stelle. Una vacanza impossibile. Un subdolo inganno. Il passato che torna a bussare,una commedia scritta e diretta da Roberto Ritondo interpretata dalla Compagnia TeatrOnirico con Luca Massaroli, Diego Sbrizzi, Erika Aprile, Patrizia Ciacci, Maria Carmela Cantalupo, Elisa Giorgio e Alessandro Davoli. Cartersville, Georgia – 1989. Alison è una donna annoiata e insoddisfatta, che negli anni ha perso quell’entusiasmo che la caratterizzava da ragazza. Durante un consiglio di famiglia indetto per decidere il luogo dove avrebbero trascorso le prossime vacanze estive, la scelta ricade sulla volontà di assecondare zia Isidora, che ormai da alcuni anni vive da loro, dopo essere rimasta vedova. Walter, il marito di Alison, che da tempo coltiva il sogno di portare la famiglia alle Hawaii, è critico verso questa scelta assolutamente non democratica, così si innesca un piccolo diverbio, che culmina con un imprevisto incidente che lo manda al tappeto. Nonostante le rassicurazioni della Dott.ssa Schmidt, una luminare della psichiatria cognitiva di origine tedesca stranamente molto interessata alle sorti del malato, Walter riappare privo di memoria e in stato confusionale, convinto di trovarsi in vacanza alle Hawaii con tutta la famiglia. La psichiatra suggerisce di assecondare l’uomo in ogni sua richiesta, affinché il trauma non peggiori e possa ritrovare al più presto memoria e lucidità mentale, ma in realtà non tutto è come sembra. Tra colpi di scena e rivelazioni, in un susseguirsi di gag e situazioni surreali, la situazione appare ormai disperata, ma il passato tornerà presto a bussare alla porta di Alison, pronto ad aiutarla.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Il settimo appuntamento della Stagione 2021/2022 della rassegna Crescendo in Musica , la serie di appuntamenti dell’ Orchestra Sinfonica di Milano dedicata ai più piccoli, è sabato 7 maggio 2022 alle ore 16 , quando sul palco dell’ Auditorium di Largo Mahler va in scena un’opera dedicata ai bambini! La nona opera infantile scritta da Andrea Basevi , l’ottava che Basevi scrive insieme al librettista Roberto Piumini . Stavolta ad andare in scena è una favola, una delle più famose dei fratelli Grimm: I musicanti di Brema. Questo spettacolo nasce dalla collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi . Per l’occasione in cabina di regia troviamo Giacomo Nappini. Posto unico € 10.

, la serie di appuntamenti dell’ dedicata ai più piccoli, è alle ore , quando sul palco dell’ di Largo Mahler va in scena un’opera dedicata ai bambini! La nona opera infantile scritta da Andrea , l’ottava che Basevi scrive insieme al librettista Roberto . Stavolta ad andare in scena è una favola, una delle più famose dei fratelli Grimm: I musicanti di Brema. Questo spettacolo nasce dalla collaborazione con la . Per l’occasione in cabina di regia troviamo Giacomo Nappini. Posto unico € 10. Durante la Civil Week venerdì 6 a sabato 7 maggio nei giardini degli asili nido dove i bambini fino ai tre anni sono invitati a partecipare a Conta, chi Racconta! un viaggio itinerante, sul filo delle parole ospitati dai Servizi Prima Infanzia gestiti da Koinè cooperativa sociale, in collaborazione con i Comuni sedi dei servizi. La proposta prevede racconti animati, laboratori con materiali naturali e di riuso, giochi ed esplorazioni all’aperto. Ogni incontro potrà essere un nuovo inizio, o la fine di un fantastico viaggio da fare insieme. I partecipanti riceveranno una mappa gioco degli eventi a ricordo delle tappe del loro viaggio. Ogni evento è plastic-free, evitiamo l’utilizzo di materiale usa e getta, consigliamo di portare un kit personale con calze antiscivolo, un bicchiere.

nei giardini degli asili nido dove i bambini fino ai tre anni sono invitati a partecipare a un viaggio itinerante, sul filo delle parole ospitati dai Servizi Prima Infanzia gestiti da Koinè cooperativa sociale, in collaborazione con i Comuni sedi dei servizi. La proposta prevede racconti animati, laboratori con materiali naturali e di riuso, giochi ed esplorazioni all’aperto. Ogni incontro potrà essere un nuovo inizio, o la fine di un fantastico viaggio da fare insieme. I partecipanti riceveranno una mappa gioco degli eventi a ricordo delle tappe del loro viaggio. Ogni evento è plastic-free, evitiamo l’utilizzo di materiale usa e getta, consigliamo di portare un kit personale con calze antiscivolo, un bicchiere. Mudec – Museo delle Culture Education si unisce a STOKKE per creare una nuova serie di laboratori per bambini durante il mese di maggio e giugno. L’idea è stata quella di riunire le rispettive competenze in un unico percorso didattico che si sviluppa come un viaggio fisico ed emozionale intorno ai 5 continenti del mondo in 5 tappe, dove, attraverso l’uso attivo dei sensi i bambini, accompagnati da un educatore, apprendono la ‘diversità’ tramite il linguaggio universale dell’esperienza, raccogliendo testimonianze e sensazioni di luoghi lontani. Domenica 15 e 29 maggio il museo ospiterà giornate di laboratori gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni. Per iscriversi ai laboratori di maggio occorre telefonare al contact center (02 54917), o scrivere a: ufficiogruppi@ticket24ore.it

Gastronomia e ristoranti a Milano

Per conoscere più da vicino la storia dell’Aceto Balsamico di Modena anche fuori dalla sua città di origine ora è possibile visitare la Bottega Giusti di Milano (via Spadari 6), dove cultura e degustazione si intrecciano per fornire al visitatore un’esperienza unica. È in questo ambiente dal design sofisticato che, ogni domenica dalle 15 alle 18, è possibile migliorare la propria cultura in campo gastronomico seguendo la Masterclass sull’Aceto Balsamico di Modena che la Bottega propone. Mezz’ora tra storytelling e degustazione, per scoprire la preziosità di un prodotto che durante il Rinascimento è stato ribattezzato l’Oro Nero di Modena e che la maestria degli acetieri Giusti ha reso un’eccellenza che li ha visti diventare fornitori addirittura dalla “Real Casa Savoia”. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito web del negozio.

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano