East Market, gastronomia e musica live: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend si avvicina! Nonostante il meteo non proprio favorevole, gli eventi in città sono come sempre tantissimi: dalle iniziative pensate per la Giornata della Terra fino al ritorno di East Market con un evento speciale dedicato alla musica.

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà piuttosto deprimente, con temporali e temperature in picchiata. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Domenica 24 aprile torna a Milano East Market , l’evento più atteso dagli amanti del vintage e del riuso creativo. Questa edizione sarà caratterizzata dalla musica, con espositori specializzati in vinili e cd, prime edizioni, copie autografate e rarirà per gli appassionati di collezionismo musicale.

Si è aperta ufficialmente la 3° edizione di Tulipani delle meraviglie, un progetto di Garden Steflor che ha avuto un grande successo negli anni passati e che quest'anno si sposta nella sede di Vimodrone (Milano), in Via Pio La Torre 9. Tulipani delle meraviglie è un'attività rurale con raccolta in campo You Pick che vi permetterà di vivere l'atmosfera unica dei variopinti parchi olandesi. Sarà un luogo dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani. Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un campo di 40.000 mq, ben 300.000 mila bulbi in 50 varietà. Prezzo: con l'acquisto di 2 tulipani: 4.50€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani infrasettimana, con l'acquisto di 2 tulipani: 5.00€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani durante il weekend. Ogni tulipano costa 1,50 €

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Blue Note Milano prosegue la sua programmazione con serate e concerti per tutti i gusti anche questo weekend:

– Venerdì 22 aprile via Borsieri ospiterà Nino Buonocore, celeberrimo artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi, pronto a rivisitare il suo repertorio in chiave jazz con una band d’eccezione: Antonio Fresa al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. L’artista proporrà al pubblico celebri brani, tra cui Scrivimi, Rosanna e Abitudini solo per citarne alcuni, ormai divenuti classici della musica italiana, impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz. (Ore 20.30 – 33/28 €)

– Sabato 23 aprile tornerà finalmente a esibirsi sul palco di via Borsieri Ivan Lins, musicista, compositore e cantante brasiliano, considerato uno dei più grandi innovatori della musica brasiliana moderna. Con oltre 30 anni di carriera alle spalle, ha scritto e interpretato brani di musica popolare brasiliana e jazz, tra cui molte canzoni divenute classici del jazz e cantate da Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, George Benson, Manhattan Transfer, Eliane Elias, Patti Austin e molti altri. Ha una vena musicale originalissima, mai banale, con una forte personalità, e soprattutto è un interprete di rara eleganza ed espressività, qualità che ben pochi possono vantare. (Ore 20.30 – 40/35 €; ore 23.00 – 30/25 €)

– Domenica 24 aprile tornerà al Blue Note di Milano Giovanni Falzone con un nuovo progetto, intitolato Scover: un viaggio scomposto all’interno della canzone italiana. L’idea è nata dal desiderio di rielaborare, in chiave jazz/rock, una speciale tipologia di canzoni italiane care all’artista: da Don Raffaé di Fabrizio De André a Fegato Spappolato di Vasco Rossi, a Io Non Mi Sento Italiano di Giorgio Gaber e molte altre. La particolarità di questo arrangiamento sta nel fatto che le canzoni sono state rimaneggiate sia a livello di forma sia a livello di testo. Per l’occasione il trombettista sarà accompagnato dal suo storico gruppo Mosche Elettriche, al quale si aggiunge una sezione di fiati, in modo da incorniciare il tutto all’interno di una sonorità a metà strada tra quella del piccolo gruppo e quella orchestrale. (Ore 20.30 – 30/25 €)

– Venerdì 22 aprile “Bandiera Gialla” e la musica anni ‘60 e ‘70 (ingresso a pagamento)! Si balla con i Mary and the Quants, che spaziano dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. A seguire dj set con Alex Biasco.

– Sabato 23 aprile appuntamento con “Holy Swing Night”, direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco Sandro Di Pisa And His Swing Dee Peacers, con l’eclettico chitarrista di jazz Sandro Di Pisa e alcuni tra i volti più noti del jazz milanese: Daniele Tortora al contrabbasso, Francesco Licitra al clarinetto e Marco Castiglioni alla batteria. A seguire dj set Fabio Rutigliano.

– Domenica 24 aprile lo Spirit de Milan rimarrà aperto a pranzo e, alle 15, regalerà come sempre uno spettacolo di “Hot Jazz Club”. La sera, invece, “Spirit in Blues” con Jane Jeresa, artista nigeriana cresciuta nell’ambiente di musica afro beat, rhythm and blues, high life, soul, disco, raggae, apala e gospel. Oggi è considerata a pieno titolo una voce emergente con grande impatto sulla scena italiana della musica soul, blues e funk.

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Sabato 23 aprile è in arrivo una nuova giornata di attività gratuite nei giardini di Largo Balestra a Milano, questa volta dedicata alla musica. Al centro della scena un’inedita narrazione musicale che diventa concreta grazie ai laboratori didattici creativi ‘I suoni della natura’. Per la prima volta viene organizzata una merenda picnic alle ore 16, in collaborazione con l’associazione Riattiva – Lorenteggio, uno dei tre progetti di ReAction, il programma strategico promosso dall’Assessorato al Welfare e Salute del Comune di Milano. La giornata è dedicata anche alla lotta alla violenza sulle donne: nel pomeriggio verrà inaugurata una nuova panchina rossa, dipinta dai dipendenti di Agos che saranno presenti per l’occasione ai Giardini di Largo Balestra. Conclude la giornata un concerto a cura dei piccoli musicisti che metteranno all’opera quello che hanno imparato nell’arco della giornata.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano