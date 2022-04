Gite fuoriporta, pic-nic e concerti: gli eventi del weekend di Pasqua a Milano

È finalmente arrivato il primo weekend della primavera, quello di Pasqua! Dopo due anni di limitazioni quest’anno si potrà festeggiare in (quasi) totale libertà, tra menù speciali nei ristoranti, eventi di ogni tipo e l’immancabile gita fuoriporta di Pasquetta!

Gli eventi per celebrare la Pasqua a Milano sono tantissimi, tra attività per bambini, giornate nei parchi, concerti e teatro: per questo il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà di nuovo primaverile, con un rialzo delle temperature e splendide giornate di sole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Gita di Pasquetta: 6 idee per una giornata fuoriporta vicino a Milano

Pranzo di Pasqua e Pasquetta: i menù speciali dei ristoranti di Milano

The last supper. The living tableau , cortometraggio del regista e creatore Armondo Linus Acosta, ispirato al capolavoro di Leonardo da Vinci “L’Ultima Cena”, sarà proiettato sabato 16 e domenica 17 aprile dalle ore 21 alle ore 23 , sulla facciata di Santa Maria delle Grazie a Milano, ad accompagnare il culmine della liturgia pasquale unendo sacralità religiosa e sacralità artistica in un connubio straordinario e commovente nel luogo stesso in cui Leonardo dipinse il suo capolavoro. L’opera vede la collaborazione di tre maestri della cinematografia mondiale premi Oscar: il direttore della fotografia Vittorio Storaro, lo scenografo Dante Ferretti e la decoratrice del set Francesca Lo Schiavo.

a Cassinetta di Lugagnano (MI) arriva Shiva, rapper protagonista in vorticosa crescita nella scena musicale italiana. I suoi numeri sono semplicemente vorticosi: il suo album “Dolce Vita” contiene, tra gli altri, il brano “Star”, prodotto assieme al collega Paky, un successo da oltre 5 milioni e mezzo di ascolti su Spotify. Dallo stesso album, tra febbraio e marzo ’22, Shiva ha estratto i singoli “Pensando a lei” (disco d’oro in Italia) e, per ultimo, “Soldi Puliti”. Classe 99, ha dato il via a 15 anni alla sua carriera. Ha pubblicato il suo primo video autoprodotto del brano “Cotard Delusion” nel 2015. La svolta nel 2019, con i singoli “Mon tre” e “Bossoli”, entrambi dischi di platino. Da lì, un successo dopo l’altro e tante collaborazioni di peso: con Tha Supreme, Sfera Ebbasta o con Eiffel 65, gruppo simbolo della dance anni ’90 nel singolo “Auto Blu”. Biglietti in vendita a partire da 25 € Si è aperta ufficialmente la 3° edizione di Tulipani delle meraviglie , un progetto di Garden Steflor che ha avuto un grande successo negli anni passati e che quest’anno si sposta nella sede di Vimodrone (Milano) , in Via Pio La Torre 9. Tulipani delle meraviglie è un’attività rurale con raccolta in campo You Pick che vi permetterà di vivere l’atmosfera unica dei variopinti parchi olandesi. Sarà un luogo dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani. Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un campo di 40.000 mq , ben 300.000 mila bulbi in 50 varietà . Prezzo: con l’acquisto di 2 tulipani: 4.50€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani infrasettimana, con l’acquisto di 2 tulipani: 5.00€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani durante il weekend. Ogni tulipano costa 1,50 €

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Al Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario (PV), protagonista delle attività in programma nel week-end di Pasqua e Pasquetta sarà la Caccia alle Uova. Dal 16 al 18 aprile, bambine e bambini si scateneranno in una curiosa caccia al tesoro alla ricerca delle uova colorate che gli organizzatori avranno nascosto nell’ampio parco che caratterizza la struttura. Aiutati da alcuni indizi, i piccoli potranno trovare sorprese, giochi, caramelle, cioccolatini. All’ingresso del villaggio ogni bambino riceverà un braccialetto colorato per partecipare alla caccia: gli organizzatori hanno previsto tre turni al mattino e 6 il pomeriggio. Due le fasce di età previste: 0-5 anni e over 5. Gli organizzatori delimiteranno una zona del parco all’interno della quale bambini e bambine potranno dare la caccia alle uova, nelle quali troveranno sorprese e dolciumi. In ogni uovo caramelle e premi. Al termine della gara, con l’obiettivo di non disperdere plastica e garantire un corretto smaltimento, ogni bambino dovrà rimettere le uova aperte dentro dei contenitori. L’ingresso ha il costo di 12 € ed è gratuito per bambini dagli 0 ai 3 anni.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano