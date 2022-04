Concerti, tulipani e gite fuoriporta: gli eventi del weekend a Milano

La primavera inizia a farsi sentire e a Milano gli eventi stanno sbocciando sempre più numerosi! Concerti, teatro, gastronomia, occasioni per gite fuoriporta e tantissime altre iniziative arricchiscono il fitto calendario delle cose da fare in città durante il weekend.

In questo marasma di attività è facile perderi, per questo il nostro #spiegoneweekend torna ogni settimana: per guidarvi con news e suggerimenti agli eventi del weekend a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà di nuovo primaverile, con un rialzo delle temperature e splendide giornate di sole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Al Parco delle Cave , uno dei polmoni verdi della parte ovest di Milano – per l’esattezza all’interno del Municipio 7 –, tra i più curati e attrezzati della città e caratterizzato da stagni, boschi, corsi d’acqua, grandi varietà floro-faunistiche e agevoli sentieri, si prepara ad accogliere, il pomeriggio di sabato 9 aprile, la prima edizione primaverile del Walking Day . L’evento si rivolge a tutti coloro che, milanesi o provenienti dall’hinterland e senza distinzione di età, vogliono vivere all’insegna del benessere e della forma fisica attraverso la pratica dolce del cammino. L’unica regola che viene chiesto di rispettare è infatti quella di non correre. 5 oppure 10 i chilometri da percorrere – uno o due giri del percorso interno al Parco delle Cave – con partenza della camminata ludico-motoria a carattere non competitivo alle ore 16 da via Cancano, di fatto all’ingresso del Parco delle Cave da via Forze Armate (con comodo parcheggio), dove dalle ore 10 alle ore 15 potranno essere effettuate le iscrizioni e potrà essere ritirato il pettorale presso il Promo Point. Le quote d’iscrizione , che garantiscono il pettorale, una t-shirt e un pacco ristoro, sono di 10 euro per partecipanti maggiori di 14 anni, di 5 euro per ragazzi dai 5 ai 13 anni accompagnati da maggiorenni (un adulto per ogni ragazzo), di 1 euro per bambini da 0 a 4 anni (solo pettorale e pacco ristoro).

, uno dei polmoni verdi della parte ovest di Milano – per l’esattezza all’interno del Municipio 7 –, tra i più curati e attrezzati della città e caratterizzato da stagni, boschi, corsi d’acqua, grandi varietà floro-faunistiche e agevoli sentieri, si prepara ad accogliere, il la prima edizione primaverile del . L’evento si rivolge a tutti coloro che, milanesi o provenienti dall’hinterland e senza distinzione di età, vogliono vivere all’insegna del benessere e della forma fisica attraverso la pratica dolce del cammino. L’unica regola che viene chiesto di rispettare è infatti quella di non correre. 5 oppure 10 i chilometri da percorrere – uno o due giri del percorso interno al Parco delle Cave – con partenza della camminata ludico-motoria a carattere non competitivo alle ore 16 da via Cancano, di fatto all’ingresso del Parco delle Cave da via Forze Armate (con comodo parcheggio), dove dalle ore 10 alle ore 15 potranno essere effettuate le iscrizioni e potrà essere ritirato il pettorale presso il Promo Point. , che garantiscono il pettorale, una t-shirt e un pacco ristoro, sono di 10 euro per partecipanti maggiori di 14 anni, di 5 euro per ragazzi dai 5 ai 13 anni accompagnati da maggiorenni (un adulto per ogni ragazzo), di 1 euro per bambini da 0 a 4 anni (solo pettorale e pacco ristoro). Il 9 e 10 aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.00 EMERGENCY sarà in tante piazze milanesi con la “Colomba di Pace”, il tipico dolce pasquale. Un gesto di condivisione e solidarietà necessario quest’anno più che mai. Sarà possibile acquistare la Colomba di Pace in: Piazza Argentina, Piazza Oberdan, Largo Mahler, Piazza de Angeli, Via Giovio (angolo corso Vercelli), Piazza Wagner (fronte chiesa e angolo corso Buonarroti), Largo La Foppa e Piazza Buozzi. “La Colomba di Pace” di EMERGENCY, dal peso di 1 kg, è stata realizzata da Tre Marie con una ricetta tradizionale impreziosita da profumati scorzoni canditi di arance siciliane che rendono il dolce ancora più gustoso. Il soffice impasto e l’aroma di agrumi si mescolano con la croccantezza della glassa, arricchita da pregiate mandorle intere e dalla granella di zucchero. La Colomba è in vendita a 15 euro che – al netto delle spese – saranno utilizzati per offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

Si è aperta ufficialmente la 3° edizione di Tulipani delle meraviglie , un progetto di Garden Steflor che ha avuto un grande successo negli anni passati e che quest’anno si sposta nella sede di Vimodrone (Milano) , in Via Pio La Torre 9. Tulipani delle meraviglie è un’attività rurale con raccolta in campo You Pick che vi permetterà di vivere l’atmosfera unica dei variopinti parchi olandesi. Sarà un luogo dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani. Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un campo di 40.000 mq , ben 300.000 mila bulbi in 50 varietà . Prezzo: con l’acquisto di 2 tulipani: 4.50€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani infrasettimana, con l’acquisto di 2 tulipani: 5.00€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani durante il weekend. Ogni tulipano costa 1,50 €

la di , un progetto di Garden Steflor che ha avuto un grande successo negli anni passati e che quest’anno si sposta nella sede di , in Via Pio La Torre 9. Tulipani delle meraviglie è un’attività rurale con raccolta in campo You Pick che vi permetterà di vivere l’atmosfera unica dei variopinti parchi olandesi. Sarà un luogo dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani. Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un campo di , ben in . con l’acquisto di 2 tulipani: 4.50€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani infrasettimana, con l’acquisto di 2 tulipani: 5.00€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani durante il weekend. Ogni tulipano costa 1,50 € Domenica 10 aprile prende il via Morimondo in Musica, rassegna musicale che animerà fino a giugno l’incantevole borgo medievale alle porte di Milano ogni seconda domenica del mese. Eccellenze enogastronomiche a chilometro sincero in uno dei Borghi più belli d’Italia alle porte di Milano e sede di una delle abbazie romaniche lombarde più belle e suggestive. Tante le tipicità in vetrina e a prova di goloso: formaggi dal Canavese e dalla Valtellina, miele dal Monferrato, offelle e salame d’oca dalla Lomellina, vini, frutta e verdura di stagione dalla Sicilia, pane e prodotti da forno, distillati e l’antidepressivo naturale per eccellenza, il cioccolato nelle sue varie declinazioni. Ce n’è per tutti i gusti: non mancano le nocciole del Piemonte, frutta secca e disidratata, olio e taralli dalla Puglia, e prodotti di bellezza e cosmetici naturali derivati dal riso. E ancora confetture, marmellate, conserve, mostarde.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

FAO Schwartz dedica un weekend speciale all’arrivo nei cinema di Animali Fantastici – I segreti di Silente. Un weekend a disposizione di maghi e streghe sabato 9 e domenica 10 aprile, che potranno diventare protagonisti di uno scatto unico, che replica il poster del film, da condividere via social o custodire tra i propri ricordi digitali. Non mancherà una piccola sorpresa da portare a casa, insieme alle emozioni di una giornata trascorsa insieme a tanti altri appassionati della serie. Divertimento che continua nella magica atmosfera del negozio dove sarà possibile visitare al piano -1 l’area interamente dedicata a Harry Potter che ripropone il treno per Hogwarts e il binario 9 ¾.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano