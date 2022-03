Giornate FAI, rassegne letterarie, jazz e whisky: gli eventi del weekend a Milano

Il primo fine settimana di primavera si prospetta ricchissimo di eventi e attività da non perdere! Si va dalla rassegna di letteratura weird Libri da Yuggoth al WOW – Spazio Fumetto alle Giornate FAI di Primavera, in cui apriranno oltre 700 luoghi in tutta Italia, di cui 25 solo a Milano! E poi teatro, concerti, attività per bambini, gite fuoriporta, gastronomia…

Insomma, quello in arrivo sarà di sicuro un fine settimana in cui non ci si potrà annoiare. Se siete indecisi su cosa fare, niente paura! Il nostro #spiegoneweekend è qui apposta, con news e suggerimenti sugli eventi del weekend a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà finalmente degno della primavera! Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Domenica 27 marzo al Museo del Fumetto di Milano si terrà l’evento Libri da Yuggoth , dedicato alla letteratura weird. Incontri, letture, nuove scoperte e scrittori emergenti animeranno una giornata dedicata a Lovecraft, Edgar Allan Poe e a tutti i grandi esponenti della letteratura weird. Come partecipare e il programma dell’evento.

al Museo del Fumetto di Milano si terrà l’evento , dedicato alla letteratura weird. Incontri, letture, nuove scoperte e scrittori emergenti animeranno una giornata dedicata a Lovecraft, Edgar Allan Poe e a tutti i grandi esponenti della letteratura weird. Sabato 26 e domenica 27 marzo si terranno le Giornate FAI di Primavera , con oltre 700 luoghi in tutta Italia e più di 100 nella sola Lombardia. Milano aprirà le porte di 25 luoghi, con visite guidate ed eventi pensati ad hoc. Il programma delle giornate e tutte le info.

si terranno le , con oltre 700 luoghi in tutta Italia e più di 100 nella sola Lombardia. Milano aprirà le porte di 25 luoghi, con visite guidate ed eventi pensati ad hoc. Domenica 27 marzo nasceva Filippo Crivelli, lo stesso giorno che nel 1961 è stato indicato come la Giornata Mondiale del Teatro. Per festeggiare entrambe le ricorrenze Livia Pomodoro ha deciso di organizzare un evento speciale allo Spazio Teatro No’hma in via Orcagna 2 insieme a un gruppo di amici che hanno accompagnato Filippo nel suo lungo ed entusiasmante percorso artistico. “Buon compleanno Pippo!”, Ricordo musicalmente festoso di Filippo Crivelli sarà coordinato da Marco Rampoldi, che coinvolgerà questi amici in una chiacchierata informale, condita da molta musica e dalle immagini di alcuni momenti della carriera di Pippo. L’evento è a ingresso gratuito e sarà trasmesso anche via streaming.

nasceva Filippo Crivelli, lo stesso giorno che nel 1961 è stato indicato come la Giornata Mondiale del Teatro. Per festeggiare entrambe le ricorrenze Livia Pomodoro ha deciso di organizzare un evento speciale allo Spazio Teatro No’hma in via Orcagna 2 insieme a un gruppo di amici che hanno accompagnato Filippo nel suo lungo ed entusiasmante percorso artistico. sarà coordinato da Marco Rampoldi, che coinvolgerà questi amici in una chiacchierata informale, condita da molta musica e dalle immagini di alcuni momenti della carriera di Pippo. L’evento è a ingresso gratuito e sarà trasmesso anche via streaming. Nel quartiere di Villapizzone a Milano è tempo di Ri-nascita : sabato 26 marzo tornano le Botteghe Aperte organizzate dagli artigiani di via Mantegazza con eventi e iniziative che trasmettono voglia di ripartenza: nuove proposte culinarie in Quasilocanda e Forno del Sud , un insolito “svuota magazzino” alla Libreria Baravaj , laboratori creativi presso LAB ManElAn, arte multi materica nello studio di pittura CARLO VISCO e yoga rigenerante con l’ASSOCIAZIONE LA VIA DEL RESPIRO. Nell’atelier di NICOLETTA FASANI, designer di moda sostenibile, la ri-nascita non può che tradursi nel riuso di materiali esistenti, compresi gli scarti, preziose risorse della nostra vita quotidiana che spesso vengono eliminati perché considerati ingombranti e privi di qualità. Lo scarto può essere un taglio di stoffa troppo piccolo, un vestito dismesso, una borsa rotta, un nastro, una federa di cuscino o più semplicemente un tessuto ritenuto ormai fuori moda. Per la Giornata di Botteghe Aperte, Nicoletta Fasani organizza due Laboratori di SCARTORIA per adulti e bambini : con il riciclo creativo si creano accessori senza ago né filo ma solo attraverso tagli e nodi applicati a piccoli ritagli di stoffa. Questo aspetto rende il laboratorio agile anche per i bambini: l’unico requisito è l’utilizzo delle forbici. Lavorando in particolare su scarti di filati di ortica e jersey di lino, i partecipanti guidati dalla designer arriveranno a creare un originale portachiavi con cordino lungo da appendere al collo. In mostra, negli spazi dell’atelier, saranno esposte per la prima volta anche le nuove collane interamente realizzate con preziosi materiali di recupero: cordoncini in seta della storica manifattura milanese di passamanerie Navaretti, impreziositi da perle in vetro di Murano riadattate.

a Milano è tempo di : organizzate dagli con eventi e iniziative che trasmettono voglia di ripartenza: nuove proposte culinarie in e , un insolito “svuota magazzino” alla , laboratori creativi presso LAB ManElAn, arte multi materica nello studio di pittura CARLO VISCO e yoga rigenerante con l’ASSOCIAZIONE LA VIA DEL RESPIRO. Nell’atelier di NICOLETTA FASANI, designer di moda sostenibile, la ri-nascita non può che tradursi nel riuso di materiali esistenti, compresi gli scarti, preziose risorse della nostra vita quotidiana che spesso vengono eliminati perché considerati ingombranti e privi di qualità. Lo scarto può essere un taglio di stoffa troppo piccolo, un vestito dismesso, una borsa rotta, un nastro, una federa di cuscino o più semplicemente un tessuto ritenuto ormai fuori moda. Per la Giornata di Botteghe Aperte, Nicoletta Fasani organizza : con il riciclo creativo si creano accessori senza ago né filo ma solo attraverso tagli e nodi applicati a piccoli ritagli di stoffa. Questo aspetto rende il laboratorio agile anche per i bambini: l’unico requisito è l’utilizzo delle forbici. Lavorando in particolare su scarti di filati di ortica e jersey di lino, i partecipanti guidati dalla designer arriveranno a creare un originale portachiavi con cordino lungo da appendere al collo. In mostra, negli spazi dell’atelier, saranno esposte per la prima volta anche le nuove collane interamente realizzate con preziosi materiali di recupero: cordoncini in seta della storica manifattura milanese di passamanerie Navaretti, impreziositi da perle in vetro di Murano riadattate. Venerdì 25 e domenica 27 marzo prosegue Controventi, la rassegna che celebra i vent’anni del Teatro della Cooperativa , con Muri-prima e dopo Basaglia , con il ritorno in scena di una delle più grandi Signore del Teatro Italiano, Giulia Lazzarini. Scritto da Renato Sarti, anche regista dello spettacolo, in base alle testimonianze di alcune infermiere, soprattutto su quella di Mariuccia Giacomini, racconta la vita in manicomio prima e dopo la rivoluzione voluta da Franco Basaglia. Lo spettacolo, pluripremiato, è stato insignito tra gli altri del Premio Le Maschere del Teatro Italiano a Giulia Lazzarini come miglior interprete di monologo 2015. Biglietto posto unico 15 €

prosegue Controventi, la rassegna che celebra i vent’anni del , con , con il ritorno in scena di una delle più grandi Signore del Teatro Italiano, Giulia Lazzarini. Scritto da Renato Sarti, anche regista dello spettacolo, in base alle testimonianze di alcune infermiere, soprattutto su quella di Mariuccia Giacomini, racconta la vita in manicomio prima e dopo la rivoluzione voluta da Franco Basaglia. Lo spettacolo, pluripremiato, è stato insignito tra gli altri del Premio Le Maschere del Teatro Italiano a Giulia Lazzarini come miglior interprete di monologo 2015. Biglietto posto unico 15 € Fino al 27 marzo, nel reparto 4 stagioni nel Garden Steflor di Paderno Dugnano (in Via Erba, 2), si potrà infatti visitare la Mostra delle piante in forma: si tratta di un’esposizione di piante sempreverdi che hanno la particolarità di avere una forma diversa da quella naturale. Queste “sculture verdi” hanno lo scopo di dare vivacità a un giardino, ma anche a un terrazzo. Ci si potrà immergere in straordinari, bellissimi, in cui l’ordine e l’armonia diventano leggi da seguire e dove affascinanti sculture, che sembrano uscite da storie fantastiche, animano ogni angolo e tutto sembra essere una sorta di libro illustrato reale e tangibile.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Prosegue la stagione degli eventi nel Parco Agos Green & Smart nei Giardini di Largo Balestra a Milano, che vede ogni quarto sabato del mese attività e laboratori didattici gratuiti dedicati a grandi, bambini e famiglie. Sabato 26 marzo il parco ospita una giornata dedicata alla Famiglia. Si parte a pieno ritmo alle ore 10 con attività atletiche per bambini, genitori e nonni da fare tutti insieme, fino alle 12. In particolare verranno realizzati dei percorsi e delle staffette con delle piccole gare a cura della società sportiva ABC Progetto Azzurri. Alle 15.30 inizia il racconto del libro per bambini ‘La Bellezza salverà il mondo’ in compagnia delle autrici Caterina Misuraca, Rossella Aucelli e Valentina Martin. Verranno narrate storie ecocreative di venti donne protagoniste del design sostenibile, dell’arte contemporanea, dell’Università, della medicina e dell’attivismo, le cui vite possono essere di ispirazione per le giovani generazioni: persone normali e straordinarie al tempo stesso che già da bambine sognavano un mondo migliore.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano