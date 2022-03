Giornate del FAI, concerti e gite fuoriporta: gli eventi del weekend a Milano

Il weekend si avvicina e gli eventi a Milano non si fanno attendere! Dagli appuntamenti gastronomici al teatro, dalle attività per i più piccoli alle mostre fino ai primi festeggiamenti per l’arrivo della primavera!

Un fine settimana in cui sicuramente non ci si potrà annoiare, con un’agenda fittissima di appuntamenti. Se siete indecisi su cosa fare il nostro #spiegoneweekend è qui apposta, con news e suggerimenti sugli eventi del weekend a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà pieno di sole, anche se con temperature piuttosto bassine. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Sabato 12 e domenica 13 marzo , dalle ore 10 alle 18, Villa Necchi Campiglio a Milano ospiterà la IX edizione di “Soffio di primavera”, la mostra mercato organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano che porta in città un anticipo di primavera in due giorni dedicati all’esposizione di piante, fiori e prodotti per il giardino appositamente selezionati da una trentina di vivaisti. Tutte le info sull’evento.

, dalle ore 10 alle 18, ospiterà la IX edizione di “Soffio di primavera”, la mostra mercato organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano che porta in città un anticipo di primavera in due giorni dedicati all’esposizione di piante, fiori e prodotti per il giardino appositamente selezionati da una trentina di vivaisti. Fino al 13 marzo si svolgerà a Milano La Città dei Gatti , una rassegna interamente dedicata al mondo dei nostri amici felini, tra concerti, mostre, incontri e attività per la famiglia! Calendario, programma e info sull’evento.

si svolgerà a Milano , una rassegna interamente dedicata al mondo dei nostri amici felini, tra concerti, mostre, incontri e attività per la famiglia! Fino al 20 marzo in via Volta prende il via il Moscova District Market, il primo member club di shopping dedicato alle private sale dei migliori brand della moda, del beauty e del design. Liberty, art nouveaux, art decò, bohémien: spazio anche all’arredamento e ai complementi d’arredo targati Spazio Digu e Tortona4Arte, negozi di ricerca e selezione vintage. L’ambiente di 1000 mq è totalmente allestito ad hoc per creare un’esperienza immersiva e coinvolgente, divisa in diverse aree, da quella dedicata al lusso con le prime linee della moda italiana e francese come Hermès, Chanel, LouisVuitton, Gucci, Prada e tanti altri, ad un‘area più sportswear con una selezione dei più noti brand di gacche in pelle, montoni, trench, denim, orologi e occhiali completano l’offerta dell’abbigliamento e degli accessori. Ad arricchire l’esperienza, Cortile Flora, il bar&bistrot nato nella corte interna, dove mangiare e bere per pranzo, aperitivo e cena in un’atmosfera intima e romantica. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dedicato.

Sabato 5 marzo Amnesia Milano presenta: Back To Be Human. In consolle Matthias Tanzmann. Il tedesco Matthias Tanzmann è da anni protagonista a Ibiza e i nei migliori club in ogni continente, così come le produzioni della sua label Moon Harbour Recordings risultano sempre alquanto apprezzate dai dj e dai producer di tutto il mondo, per tacere soprattutto del suo progetto Better Lost Than Stupid, realizzato insieme a Davide Squillace e Martin Buttrich. Da oltre vent’anni, una presenza più che decisiva nel clubbing internazionale. Ingresso: prevendite 25 €+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30 €

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Domenica 13 marzo, alle ore 16 al Teatro Oscar di Milano , sarà in scena lo spettacolo, indicato per i bambini a partire dai 5 anni, “LUCA LUNA ” interpretato da Davide Rustioni, regia Sara Pessina. Luca ha 8 barrette ai cereali (una per ogni giorno della settimana più una di riserva), 7 libri sul sistema solare, 6 ( 1 casco da palombaro, 1 grande zaino che si può ripiegare piccolo piccolo, 1 coperta isotermica, 1 cartina lunare, 1 borraccia, 1 paio di mutande di scorta), 5 minuti di ossigeno, 4 messaggi spaziali , 3 parenti da interrogare, 2 genitori sulla Luna, 1 Viaggio da iniziare. Come si fa ad andare sulla Luna? Serve un’astronave. Come si fa a sopravvivere sulla Luna? Bisogna allenarsi a trattenere il fiato. Siamo nella camera da letto di Luca e il viaggio sta per avere inizio. Biglietti: intero 10 €, ridotto 6 €

, sarà in scena lo spettacolo, indicato per i bambini a partire dai 5 anni, “LUCA LUNA ” interpretato da Davide Rustioni, regia Sara Pessina. Luca ha 8 barrette ai cereali (una per ogni giorno della settimana più una di riserva), 7 libri sul sistema solare, 6 ( 1 casco da palombaro, 1 grande zaino che si può ripiegare piccolo piccolo, 1 coperta isotermica, 1 cartina lunare, 1 borraccia, 1 paio di mutande di scorta), 5 minuti di ossigeno, 4 messaggi spaziali , 3 parenti da interrogare, 2 genitori sulla Luna, 1 Viaggio da iniziare. Come si fa ad andare sulla Luna? Serve un’astronave. Come si fa a sopravvivere sulla Luna? Bisogna allenarsi a trattenere il fiato. Siamo nella camera da letto di Luca e il viaggio sta per avere inizio. intero 10 €, ridotto 6 € L’Ippodromo Snai La Maura apre i cancelli di via Lampugnano 95 per accogliere le famiglie milanesi con lo spettacolo dell’ippica e l’animazione per bambini ogni domenica. Da domenica 13 febbraio oltre al battesimo in sella gratuito, domenica 13 marzo i bambini potranno divertirsi nell’area giochi allestita alle spalle della tribuna dove potranno giocare, colorare e divertirsi in compagnia di due animatori mascherati da personaggi di Harry Potter. Ai bambini saranno inoltre offerti zucchero filato e popcorn. Inoltre, i più curiosi e appassionati di storia potranno fare un tuffo nel passato grazie ai pannelli predisposti accanto al punto scommesse grazie ai quali sarà possibile approfondire la lunga tradizione dei mestieri legati all’ippica e nello specifico al trotto.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano