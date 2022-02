Balletto, mercatini e Pink Floyd: gli eventi del weekend a Milano

Il primo weekend di febbraio non sarà il massimo per quanto riguarda il meteo, ma a tirare su il morale ci penseranno i moltissimi eventi in programma a Milano: laboratori per bambini, concerti, spettacoli teatrali, mostre e tanto, tantissimo altro! Qualunque sia il vostro ideale di weekend noi e il nostro #spiegoneweekend saremo sempre pronti con i migliori suggerimenti!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà pieno di sole, con temperature in netta salita. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

La montagna chiama e Milano risponde: le piste da sci più belle a poche ore dalla città

Venerdì 4 febbraio il Balletto di Milano debutterà al Teatro Lirico Giorgio Gaber con Il gran galà del balletto di Milano. Il programma del Gran Galà mette in luce la straordinaria versatilità dei bravissimi danzatori del Balletto di Milano, dall’incantevole lirismo di cammei del grande repertorio classico come i Grand pas de deux da Il Lago dei Cigni e Schiaccianoci, alla vivace ibericità di Carmen, alla passionalità di Anna Karenina, all’atmosfera contemporanea del Trio in la minore di Ravel. Omaggio anche ai grandi compositori italiani con le raffinate coreografie da Opera in Danza su brani sublimi come l’ouverture di Manon di Puccini e l’intermezzo di Cavalleria Rusticana di Mascagni nonché brani maestosi di Giuseppe Verdi tra cui i preludi di Attila e I Masnadieri e il divertissement da I Vespri Siciliani per un finale con tutta la Compagnia in un tripudio di virtuosismi. Emozionati per il debutto, ma carichi di entusiasmo, anche tutti i danzatori dell’ensamble milanese, finalmente tornati in scena e attualmente in tournée in centro e sud Italia.

con Il gran galà del balletto di Milano. Il programma del Gran Galà mette in luce la straordinaria versatilità dei bravissimi danzatori del Balletto di Milano, dall’incantevole lirismo di cammei del grande repertorio classico come i Grand pas de deux da Il Lago dei Cigni e Schiaccianoci, alla vivace ibericità di Carmen, alla passionalità di Anna Karenina, all’atmosfera contemporanea del Trio in la minore di Ravel. Omaggio anche ai grandi compositori italiani con le raffinate coreografie da Opera in Danza su brani sublimi come l’ouverture di Manon di Puccini e l’intermezzo di Cavalleria Rusticana di Mascagni nonché brani maestosi di Giuseppe Verdi tra cui i preludi di Attila e I Masnadieri e il divertissement da I Vespri Siciliani per un finale con tutta la Compagnia in un tripudio di virtuosismi. Emozionati per il debutto, ma carichi di entusiasmo, anche tutti i danzatori dell’ensamble milanese, finalmente tornati in scena e attualmente in tournée in centro e sud Italia. Tornano gli appuntamenti organizzati da BAM -Biblioteca degli Alberi per far immergere adulti e bambini nella natura. Domenica 6 febbraio il primo appuntamento sarà dedicato ai legumi. Tre laboratori per bambini, ragazzi e adulti per scoprire questa preziosa fonte naturale di proteine. Dalle 15.30 alle 16.30 il workshop per adulti, dal titolo Legumi fioriti porterà i partecipanti a caccia delle piante di legumi presenti nel parco per imparare a riconoscerle. Dopodiché con queste verranno creati dei piccoli prati-fioriti-di-BAM in vasetto , personalissimi e da portare a casa! La partecipazione è gratuita con iscrizione online obbligatoria.

per far immergere adulti e bambini nella natura. il primo appuntamento sarà dedicato ai legumi. Tre laboratori per bambini, ragazzi e adulti per scoprire questa preziosa fonte naturale di proteine. il workshop per adulti, dal titolo Legumi fioriti porterà i partecipanti a caccia delle piante di legumi presenti nel parco per imparare a riconoscerle. Dopodiché con queste verranno creati dei piccoli , personalissimi e da portare a casa! La partecipazione è gratuita con iscrizione online obbligatoria. Domenica 6 febbraio alle 20 torna Flavio Oreglio al Teatro della Cooperativa con il secondo appuntamento di Cabaret-l’arte ribelle : Italia 1890-1945-Il Cabaret che non ci fu . Basata sui documenti dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano e sulle ricerche del Centro Studi Musicomedians, quella che emerge è un’avventura artistica incredibile e meravigliosa. Il Cabaret è scomparso. Uno strano insieme di generi, come varietà, avanspettacolo, animazione da villaggio e burlesque, ne ha usurpato il nome. Flavio Oreglio ha indagato per ritrovarlo, intraprendendo un lungo viaggio nel passato alla ricerca di indizi illuminanti per dare vita a una vera e propria Restaurazione. E così una storia nascosta sta tornando alla luce e Oreglio ce la racconta. Biglietti: posto unico 10 €

torna al con il secondo appuntamento di : . Basata sui documenti dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano e sulle ricerche del Centro Studi Musicomedians, quella che emerge è un’avventura artistica incredibile e meravigliosa. Il Cabaret è scomparso. Uno strano insieme di generi, come varietà, avanspettacolo, animazione da villaggio e burlesque, ne ha usurpato il nome. Flavio Oreglio ha indagato per ritrovarlo, intraprendendo un lungo viaggio nel passato alla ricerca di indizi illuminanti per dare vita a una vera e propria Restaurazione. E così una storia nascosta sta tornando alla luce e Oreglio ce la racconta. posto unico 10 € Torna domenica 6 febbraio dalle 10 alle 18 in via Santa Croce 15 a Milano, il Mercato di Solidando . Oltre ai circa 50 produttori agricoli e biologici presenti con i loro prodotti in vendita, questa quarta edizione sarà speciale per gli appassionati di vino. Circa 20 i vignaioli previsti con le proprie bottiglie a disposizione per assaggi, domande e risposte. Alle ore 12 l’appuntamento è con “Piemonte, due donne, due territori: Gavi e Canavese”, degustazione solidale di vini guidata da Maurizio Maggi. Maggi, sommelier AIS di lungo corso con esperienza in importanti ristoranti stellati di Milano, racconterà agli uditori i vini del basso e dell’alto Piemonte, assieme ai territori da cui i vini provengono, per un viaggio enologico originale e sorprendente. La degustazione prevede un contributo (che viene devoluto in beneficienza) e prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com. L’angolo street food, come nella passate edizioni, sarà ricchissimo di proposte ricercate e di qualità. Presso l’area food attrezzata si potranno gustare hamburger, agnolotti al sugo e brasato di vacca varzese grazie alla rete di cooperative Il Grup. Ancora, canederli e pappa al pomodoro grazie a Ca’ dal Saggia. Infine piadine vegane e vegetariane grazie al Pirata della Piada.

in via Santa Croce 15 a Milano, il . Oltre ai circa 50 produttori agricoli e biologici presenti con i loro prodotti in vendita, questa quarta edizione sarà speciale per gli appassionati di vino. Circa 20 i vignaioli previsti con le proprie bottiglie a disposizione per assaggi, domande e risposte. Alle ore 12 l’appuntamento è con “Piemonte, due donne, due territori: Gavi e Canavese”, degustazione solidale di vini guidata da Maurizio Maggi. Maggi, sommelier AIS di lungo corso con esperienza in importanti ristoranti stellati di Milano, racconterà agli uditori i vini del basso e dell’alto Piemonte, assieme ai territori da cui i vini provengono, per un viaggio enologico originale e sorprendente. La degustazione prevede un contributo (che viene devoluto in beneficienza) e prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com. L’angolo street food, come nella passate edizioni, sarà ricchissimo di proposte ricercate e di qualità. Presso l’area food attrezzata si potranno gustare hamburger, agnolotti al sugo e brasato di vacca varzese grazie alla rete di cooperative Il Grup. Ancora, canederli e pappa al pomodoro grazie a Ca’ dal Saggia. Infine piadine vegane e vegetariane grazie al Pirata della Piada. Fino al 6 febbraio al Teatro Franco Parenti andrà in scena lo spettacolo La vita davanti a sé , tratto dal romanzo La vie devant soi di Romain Gary, interpretato da Silvio Orlando . Lo spettacolo racconta la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro. Inutile dire che il genio di Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni il tema dei temi contemporaneo la convivenza tra culture religioni e stili di vita diversi. Biglietti: I settore intero 38€, II settore intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€, III settore intero 21€, under26/over65 18€, convenzioni 21€

al Teatro Franco Parenti andrà in scena lo spettacolo , tratto dal romanzo La vie devant soi di Romain Gary, interpretato da . Lo spettacolo racconta la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro. Inutile dire che il genio di Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni il tema dei temi contemporaneo la convivenza tra culture religioni e stili di vita diversi. I settore intero 38€, II settore intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€, III settore intero 21€, under26/over65 18€, convenzioni 21€ Fino al 6 febbraio al Garden Steflor di Paderno Dugnano (MI) saranno in mostra le bulbose. Si tratta di una meravigliosa e profumata esposizione di numerose specie e varietà di bulbose: si potranno trovare Narcisi, Giacinti, Crocos, Crochi, Bucaneve, Gigli, Amaryllis e altri mix di bulbi primaverili, che potrebbero far venire voglia di creare delle composizioni per i propri balconi e giardini. Chi volesse imparare a realizzare delle composizioni di bulbose potrà anche seguire il Workshop per adulti, che si terrà sabato 29 gennaio (dalle 10.30 alle 12.30) per un massimo di 12 persone. La propria creazione potrà essere lasciata in loco o acquistata a 19,90€.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Concerti a Milano nel 2022: tutte le date aggiornate mese per mese

Notre Dame de Paris: il tour dei 20 anni parte da Milano. Date e biglietti

Stromae torna in concerto dopo 7 anni: unica data italiana a Milano

Maneskin: rimandato il tour 2022

Salmo Stadi: le date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Achille Lauro: le nuove date del tour spostato al 2022

Pinguini Tattici Nucleari: le date del tour

Blue Note Milano torna con una programmazione per tutti i gusti durante il fine settimana. Questo weekend troviamo:

– venerdì 4 febbraio : Roberta Gentile tornerà in via Borsieri per presentare i brani del suo album Bring it on, prodotto dal leader degli Incognito e registrato tra la Thailandia e Londa. La stupenda voce della giovane artista pugliese, tra melodie soul e jazz, sarà accompagnata da una formazione stellare, musicisti che lavorano con il meglio degli artisti italiani ed internazionali: Luca Colombo alla chitarra,Federico Malamann al basso, Andrea Pollione alle tastiere e Federico Paulovich alla batteria. (Ore 20.30 – 30/25 €; ore 23.00 – 20/15 €)

– Sabato 5 febbraio : il Blue Note di Milano presenta The Swing Era con Alfredo Ferrario e il Sandro Gibellini 5tet. Questa originale formazione proporrà celebri brani provenienti dal ricco repertorio degli autori che hanno dato il via agli anni d’oro del jazz, la cosiddetta ‘Swing Era’: Benny Goodman, Duke Ellington, Fats Waller, George Gershwin e molti altri. Una musica indimenticabile che è stata in grado di coniugare melodie intramontabili con il ritmo trascinante degli anni ’30 e ‘40. (Ore 20.30 SOLD OUT/23.00 – 27/22 €)

torna con una programmazione per tutti i gusti durante il fine settimana. Questo weekend troviamo: – : Roberta Gentile tornerà in via Borsieri per presentare i brani del suo album Bring it on, prodotto dal leader degli Incognito e registrato tra la Thailandia e Londa. La stupenda voce della giovane artista pugliese, tra melodie soul e jazz, sarà accompagnata da una formazione stellare, musicisti che lavorano con il meglio degli artisti italiani ed internazionali: Luca Colombo alla chitarra,Federico Malamann al basso, Andrea Pollione alle tastiere e Federico Paulovich alla batteria. (Ore 20.30 – 30/25 €; ore 23.00 – 20/15 €) – : il Blue Note di Milano presenta The Swing Era con Alfredo Ferrario e il Sandro Gibellini 5tet. Questa originale formazione proporrà celebri brani provenienti dal ricco repertorio degli autori che hanno dato il via agli anni d’oro del jazz, la cosiddetta ‘Swing Era’: Benny Goodman, Duke Ellington, Fats Waller, George Gershwin e molti altri. Una musica indimenticabile che è stata in grado di coniugare melodie intramontabili con il ritmo trascinante degli anni ’30 e ‘40. (Ore 20.30 SOLD OUT/23.00 – 27/22 €) Domenica 6 febbraio al Teatro Dal Verme di Milano riparte il nuovo tour dei Big One , la più importante tribute band europea dei Pink Floyd , con lo show intitolato A Saucerful Of Secret Songs. Noti a livello internazionale per la riproduzione fedele delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, dotati di una strumentazione vintage e un visionario light-show in armonia con l’immaginario Floydiano, i Big One riportano sul palco lo spettacolo incentrato su A Saucerful Of Secrets (il secondo album dei Pink Floyd, 1968). Il gruppo veronese rivisiterà anche brani tratti dall’intero repertorio floydiano allo scopo di offrire un vero e proprio “scrigno di canzoni segrete”. Biglietti a partire da 20 €

riparte il nuovo tour dei , la più importante tribute band europea dei , con lo show intitolato A Saucerful Of Secret Songs. Noti a livello internazionale per la riproduzione fedele delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, dotati di una strumentazione vintage e un visionario light-show in armonia con l’immaginario Floydiano, i Big One riportano sul palco lo spettacolo incentrato su A Saucerful Of Secrets (il secondo album dei Pink Floyd, 1968). Il gruppo veronese rivisiterà anche brani tratti dall’intero repertorio floydiano allo scopo di offrire un vero e proprio “scrigno di canzoni segrete”. a partire da 20 € Spirit de Milan torna con un nuovo fine settimana di appuntamenti per tutti i gusti, ecco il calendario:

– Venerdì 4 febbraio serata “Bandiera Gialla” con i Re – Beat , band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman (ingresso a pagamento).

– Sabato 5 febbraio appuntamento con “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro, e la resident band Hot Crystal Rhythmakers. Una formazione di giovani all stars suonerà brani dei Rhythmakers, la cui formazione degli anni ’30 vide artisti come Henry Red Allena, Eddie Condon, Gene Krupa, Fats Waller, Tommy Dorsey, Pee Wee Russell e Zutty Singleton (ingresso a pagamento).

– Domenica 6 febbraio Wunder Mrkt dalle 11 alle 21. Alle 15, comprare al mercatino dello Spirit de Milan sarà più entusiasmante grazie alla musica dal vivo dei Dixie Blue Blower per l’appuntamento “Hot Jazz Club” . Dalle 21, invece, “Spirit In Blues” con Henry Carpaneto Organ Trio . Nominato Best European Blues piano player dalla rivista specializzata “Blues feelings” – Trophées France Blues – oggi Henry Carpaneto è uno dei musicisti più interessanti nel settore. Ha partecipato e si è esibito in molti eventi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Opening act Stef Rosen : genovese di nascita, berlinese di adozione, chitarrista e cantante di blues e soul.

torna con un nuovo fine settimana di appuntamenti per tutti i gusti, ecco il calendario: – serata con i – , band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman (ingresso a pagamento). – appuntamento con “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro, e la resident band Hot Crystal Rhythmakers. Una formazione di giovani all stars suonerà brani dei Rhythmakers, la cui formazione degli anni ’30 vide artisti come Henry Red Allena, Eddie Condon, Gene Krupa, Fats Waller, Tommy Dorsey, Pee Wee Russell e Zutty Singleton (ingresso a pagamento). – Wunder Mrkt dalle 11 alle 21. Alle 15, comprare al mercatino dello Spirit de Milan sarà più entusiasmante grazie alla musica dal vivo dei per l’appuntamento . Dalle 21, invece, con . Nominato Best European Blues piano player dalla rivista specializzata “Blues feelings” – Trophées France Blues – oggi Henry Carpaneto è uno dei musicisti più interessanti nel settore. Ha partecipato e si è esibito in molti eventi in tutta Europa e negli Stati Uniti. : genovese di nascita, berlinese di adozione, chitarrista e cantante di blues e soul. La Stagione Sinfonica dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi prosegue con l’appuntamento di venerdì 4 (ore 20) e domenica 6 febbraio (ore 16): un trionfo di talenti italiani senza tempo, con un’accoppiata di grande esperienza, Roberto Cominati al pianoforte e Oleg Caetani sul podio, che affronta i Canti della stagione Alta, lavoro per pianoforte e orchestra datato 1933 e firmato da un altro grande italiano, Ildebrando Pizzetti, insieme alla Sinfonia n. 2 in Do minore WAB 102 di Anton Bruckner. Biglietti: intero: 36 € in platea, 27 € in galleria. Over 60 e Convenzioni: 27 € (platea), 21 € (galleria). Under 30 e Sostenitori: 19 € (platea), 17 € (galleria).

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Tornano gli appuntamenti organizzati da BAM -Biblioteca degli Alberi per far immergere adulti e bambini nella natura. Domenica 6 febbraio il primo appuntamento sarà dedicato ai legumi. Tre laboratori per bambini, ragazzi e adulti per scoprire questa preziosa fonte naturale di proteine. I due workshop per bambini si terranno dalle 10 alle 11 e dalle 11.30 alle 12.30 . Il primo, dal titolo Il gusto del mondo è pensato per bambini dai 3 ai 6 anni e vedrà i piccoli impegnati a riconoscere i legumi e i loro impieghi in cucina e non solo. Alla parte teorica si unirà poi anche la pratica per costruire un pezzetto di BAM in 3D…con nastri, cartone, forbici e ovviamente tanti legumi! Il secondo laboratorio, Faccia di legumi, è indicato per ragazzi dai 7 agli 11 anni che si cimenteranno nella scoperta dei legumi e delle loro origini, per poi realizzare un ritratto unico che affonda le radici nella storia dell’arte: ispirandosi alle composizioni di Arcimboldi ogni partecipante potrà creare la sua piccola opera d’arte…con i legumi!

per far immergere adulti e bambini nella natura. il primo appuntamento sarà dedicato ai legumi. Tre laboratori per bambini, ragazzi e adulti per scoprire questa preziosa fonte naturale di proteine. I due workshop per bambini si terranno . Il primo, dal titolo Il gusto del mondo è pensato per e vedrà i piccoli impegnati a riconoscere i legumi e i loro impieghi in cucina e non solo. Alla parte teorica si unirà poi anche la pratica per costruire un pezzetto di BAM in 3D…con nastri, cartone, forbici e ovviamente tanti legumi! Il secondo laboratorio, Faccia di legumi, è indicato per che si cimenteranno nella scoperta dei legumi e delle loro origini, per poi realizzare un ritratto unico che affonda le radici nella storia dell’arte: ispirandosi alle composizioni di Arcimboldi ogni partecipante potrà creare la sua piccola opera d’arte…con i legumi! Sabato 5 e domenica 6 febbraio Triennale Milano organizza laboratori e attività per bambini dai 6 ai 10 anni. Dopo aver visitato la mostra Raymond Depardon. La vita moderna e Saul Steinberg Milano New York, i bambini saranno chiamati a mettere in gioco la propria creatività nel disegnare o elaborare sotto forma di collage il loro proprio paesaggio e maschera sostenibile, realizzata a partire da materiali di recupero portati da casa. Prenotazioni: visiteguidate@triennale.org (specificando numero e età dei bambini partecipanti e numero degli adulti accompagnatori) Attività:

– Sabato 5 febbraio, ore 15.30: Il paesaggio come esperienza . Con questo laboratorio creativo, i bambini potranno esplorare l’importanza della relazione con l’ambiente, sia rurale che urbano, traendo ispirazione dalle fotografie e dai film del fotografo e cineasta francese Raymond Depardon. Dopo una visita della mostra La vita moderna, che permetterà di scoprire molteplici luoghi attraverso lo sguardo umanista di Depardon, i bambini sono invitati a creare il loro proprio paesaggio e a raccontarne la storia. Un’attività che stimolerà la creatività, la conoscenza del mondo e la condivisione di esperienze tra i partecipanti.

– Domenica 6 febbraio, ore 15.30: Maschere e ghirigori parlanti . “To do something with nothing” diceva Saul Steinberg. Partendo da questo pensiero verranno realizzate delle maschere sostenibili che lasciano scoperto solo il naso, a partire da carta, cartone e cartoncino di recupero portati da casa. I ghirigori daranno voce e carattere alle maschere, senza l’uso di lettere o parole, per una speciale messa in scena finale. Costo: 12 € (bambino), 10 € (adulto, massimo un adulto per bambino) – incluso il biglietto della mostra Saul Steinberg Milano New York. Biglietti presso la biglietteria di Triennale Milano.

organizza laboratori e attività per bambini dai 6 ai 10 anni. Dopo aver visitato la mostra Raymond Depardon. La vita moderna e Saul Steinberg Milano New York, i bambini saranno chiamati a mettere in gioco la propria creatività nel disegnare o elaborare sotto forma di collage il loro proprio paesaggio e maschera sostenibile, realizzata a partire da materiali di recupero portati da casa. Prenotazioni: visiteguidate@triennale.org (specificando numero e età dei bambini partecipanti e numero degli adulti accompagnatori) Attività: – . Con questo laboratorio creativo, i bambini potranno esplorare l’importanza della relazione con l’ambiente, sia rurale che urbano, traendo ispirazione dalle fotografie e dai film del fotografo e cineasta francese Raymond Depardon. Dopo una visita della mostra La vita moderna, che permetterà di scoprire molteplici luoghi attraverso lo sguardo umanista di Depardon, i bambini sono invitati a creare il loro proprio paesaggio e a raccontarne la storia. Un’attività che stimolerà la creatività, la conoscenza del mondo e la condivisione di esperienze tra i partecipanti. – . “To do something with nothing” diceva Saul Steinberg. Partendo da questo pensiero verranno realizzate delle maschere sostenibili che lasciano scoperto solo il naso, a partire da carta, cartone e cartoncino di recupero portati da casa. I ghirigori daranno voce e carattere alle maschere, senza l’uso di lettere o parole, per una speciale messa in scena finale. Costo: 12 € (bambino), 10 € (adulto, massimo un adulto per bambino) – incluso il biglietto della mostra Saul Steinberg Milano New York. Biglietti presso la biglietteria di Triennale Milano. Ripartono le Olimpiadi dei Giochi e delle Arti di strada ! Fino al 28 febbraio presso il Parco della Lambretta (quartiere Rubattino/Ortica), tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno provare attività e giochi del passato e non solo. Una volta composta la squadra (min. 8 max. 20 partecipanti), i partecipanti avranno un’ora di tempo per affrontare i Giochi Olimpici e terminare il percorso. Bambini e ragazzi saranno accolti sempre da animatori professionisti e catapultati alle Olimpiadi, dove dovranno cimentarsi in diverse discipline tra cui: La Cerbottana, Lancio degli Anelli, Il gioco della Torre, fino ad arrivare a Street Basket, Slacklining, Skateboarding, e Street Art con attività di Yarn Bombing, Stencil e molto altro. In base alle prove affrontate e all’impegno dimostrato, la squadra riceverà un punteggio che comparirà nella Superclassifica online che sarà pubblicata al termine dell’evento. L’evento si terrà ogni weekend dalle 11 alle 18. Per info e prenotazioni: info@olimpiadigiochidistrada.it, tel. 392 912 8580 o 393 266 18 92

! presso il Parco della Lambretta (quartiere Rubattino/Ortica), tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno provare attività e giochi del passato e non solo. Una volta composta la squadra (min. 8 max. 20 partecipanti), i partecipanti avranno un’ora di tempo per affrontare i Giochi Olimpici e terminare il percorso. Bambini e ragazzi saranno accolti sempre da animatori professionisti e catapultati alle Olimpiadi, dove dovranno cimentarsi in diverse discipline tra cui: La Cerbottana, Lancio degli Anelli, Il gioco della Torre, fino ad arrivare a Street Basket, Slacklining, Skateboarding, e Street Art con attività di Yarn Bombing, Stencil e molto altro. In base alle prove affrontate e all’impegno dimostrato, la squadra riceverà un punteggio che comparirà nella Superclassifica online che sarà pubblicata al termine dell’evento. L’evento si terrà dalle 11 alle 18. Per info e prenotazioni: info@olimpiadigiochidistrada.it, tel. 392 912 8580 o 393 266 18 92 Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 29 gennaio con “Prepariamoci al Capodanno cinese”, nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. I piccoli partecipanti scopriranno che il 2022 è l’anno della tigre, simbolo di forza e buon auspicio e verranno invitati a trovare il maestoso animale fra le preziose opere del Museo. A seguire, dopo un breve focus su storia e usanze di questa antichissima ricorrenza, i grandi e piccini realizzeranno le tipiche buste rosse utilizzate per scambiarsi piccoli doni in denaro, e la tradizionale lanterna da appendere in casa per portare luce e speranza nell’anno nuovo. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano