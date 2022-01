Epifania, cabaret e grandi mostre: gli eventi del weekend a Milano

Il secondo weekend del 2022 si apre con delle magnifiche giornate di sole e tantissimi eventi a Milano! Tornano gli spettacoli di teatro, le grandi mostre a Palazzo Reale, le attività per i più piccoli e la musica dei club di tutta la città! Per chi invece sogna la neve le giornate in arrivo sono perfette per alternare escursioni mozzafiato alle discese sulle piste da sci!

Qualunque sia il vostro ideale di weekend noi e il nostro #spiegoneweekend saremo sempre pronti con i migliori suggerimenti!

Il meteo del weekend di Capodanno a Milano sarà finalmente soleggiato, anche se le temperature raramente supereranno i 10 gradi. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Cosa c’è di più invernale che pattinare sul ghiaccio ? Tutti gli indirizzi utili sulle piste di pattinaggio a Milano , con info e orari

Diabolik e Milano: sulle tracce delle location del nuovo film dei Manetti Bros.

La montagna chiama e Milano risponde: le piste da sci più belle a poche ore dalla città

I Legnanesi tornano finalmente al Teatro Repower dal 5 al 30 gennaio con Non ci resta che ridere. La programmazione dello spettacolo era stata bloccata il 23 febbraio 2020, costringendo ad annullare due settimane di repliche. Un viaggio nel tempo e nella storia quello della famiglia Colombo, tra Rinascimento, Belle Epoque, Seconda Guerra Mondiale e giorni nostri, per una girandola di divertentissimi incontri, equivoci e momenti di riflessione. Biglietti da 26 a 59 €

Dove andare a pattinare sul ghiaccio con i bambini a Milano

Sabato 8 e domenica 9 gennaio alle 16.30 al Teatro Bruno Munari va in scena lo spettacolo Pescatori di stelle – storie di miti del cielo, una favola che racconta del tempo in cui nell’universo c’era una certa confusione: un tempo in cui a volte il mare si rifletteva nel cielo e il cielo nel mare. I pesci, saltavano per sbaglio nel cielo… diventando stelle e le stelle cadevano nel mare… per trasformarsi in stelle marine. Dovranno intervenire la Signora Pescatrice e il Signor Pescatore di Stelle per sistemare questa grande baraonda! Biglietti: 9 €

