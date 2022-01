Capodanno, cinema e swing: gli eventi del weekend a Milano

Il 2021 è agli sgoccioli e questo weekend cadrà proprio tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo! Nonostante le restrizioni per limitare il contagio, il Capodanno a Milano sarà ricchissimo di aperitivi, cenoni ed eventi per salutare un anno “così così”.

Milano Weekend vi augura un grandioso 2022 in compagnia del nostro storico #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend di Capodanno a Milano sarà molto nebbioso, ma con temperature in rialzo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Dove andare a pattinare sul ghiaccio con i bambini a Milano

Venerdì 24 dicembre alle 14.30 e domenica 26 alle 18 , al Planetario Ulrico Hoepli si terrà la conferenza-spettacolo: ‘Dove abiti Babbo Natale? Si racconta che la casa di Babbo Natale sia in un luogo imprecisato al Polo Nord. Nessuno sa dov’è nascosta. Con l’aiuto di elfi e renne tiene ancora oggi segreta la sua dimora. Il Planetario, con l’aiuto di Zeiss 4, cercherà di trovarla. Attività dai 6 anni in su. Biglietto intero 5 €, ridotto 3 €

Ha aperto la quindicesima edizione del Villaggio delle Meraviglie. Ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia tornano la Casa di Babbo Natale, l'Albero giostra e le attrazioni natalizie, il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste, che fino al 9 gennaio rallegreranno le festività di migliaia di bambini e famiglie. Saranno presenti i campioni di pattinaggio Alice Velati e Marco Garavaglia – già atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e vincitori di medaglie a livello nazionale ed internazionale e la squadra di pattinaggio sincronizzato Juvenile Team ad animare la pista di pattinaggio da oltre 1.000 mq, che da quest'anno sarà ancora più grande con un'area tutta dedicata ai più piccini.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano