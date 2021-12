Attività per bambini, teatro e DJ set: gli eventi del weekend a Milano

Quello in arrivo sarà l’ultimo weekend prima di Natale! Ansia, vero? Quale miglior modo di scacciarla se non con i numerosissimi eventi che, come ogni fine settimana, animeranno Milano! Teatro, musica, eventi per bambini e mercatini sono solo alcuni degli appuntamenti che ci aspettano.

Intanto la gastronomia si adegua al periodo, grazie ai panettoni artigianali e alle cioccolate calde in giro per la città, mentre è partito il nostro nuovo contest fotografico dedicato al Natale degli Alberi 2021.

Scopriamo cosa fare questo fine settimana con il nostro #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà dominato da una signora nota a queste latitudini: la nebbia. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

si trasforma per Natale Al via all’interno di Santeria Toscana 31 a Milano la quinta edizione di ContempoRarities , il festival di musica classica, anticlassica e contemporanea di 19’40’’, collana discografica su abbonamento creata da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro, e Santeria. Il terzo e ultimo appuntamento affronta la musica dal punto di generazionale. “L’Arca (Concerto di Natale)” si terrà domenica 19 dicembre .

. , le porte di un luogo-simbolo dello spettacolo milanese torneranno infatti ad aprirsi, dopo oltre vent’anni, con un ‘open day’ che darà la possibilità a tutti di visitare il rinnovato teatro milanese. Sabato (dalle ore 10.30 alle 18) e domenica (dalle ore 10 alle 18), ad accompagnare questo happening, le note dei giovani della Civica Scuola di Milano ‘Claudio Abbado’. In attesa dell’esordio sul palcoscenico, il 22 dicembre, con lo spettacolo ‘Comincium’ di Ale e Franz. Sabato 18 dicembre 2021 i MEDUZA sono ospiti speciali, specialissimi all’ Amnesia Milano , dove tornano per la loro unica data italiana del 2021, dopo il loro acclamatissimo set del 1 febbraio 2020: una data – l’unica italiana – che fa parte del loro tour mondiale, che nelle scorse settimane li ha visti protagonisti nei migliori club e nei migliori festival internazionali. I MEDUZA arrivano all’Amnesia dopo aver suonato ad esempio all’Echostage di Washington, all’Electric Daisy Carnival di Las Vegas e al Wynwood Fear Factory di Miami. Ingresso: prevendite 25€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30€

sono ospiti speciali, specialissimi all’ , dove tornano per la loro unica data italiana del 2021, dopo il loro acclamatissimo set del 1 febbraio 2020: una data – l’unica italiana – che fa parte del loro tour mondiale, che nelle scorse settimane li ha visti protagonisti nei migliori club e nei migliori festival internazionali. I MEDUZA arrivano all’Amnesia dopo aver suonato ad esempio all’Echostage di Washington, all’Electric Daisy Carnival di Las Vegas e al Wynwood Fear Factory di Miami. prevendite 25€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30€ Domenica 19 dicembre, BAM – Biblioteca degli alberi celebra l’inizio dell’inverno con una giornata di festa alla scoperta dell’acqua nelle sue varie forme, esplorata attraverso il linguaggio del cinema, della fotografia e dei new media, con un ricco calendario di appuntamenti:

– BAM Workshop Adults and Kids: Drops of life. Percorso digitale lungo i viali del Parco e mappa interattiva: 11 tappe e una serie di visite e mini-laboratori con biologi esperti per comprendere il ciclo dell’acqua e imparare divertendosi, con tanti collegamenti tra scienza e aspetti della vita milanese. Orario laboratori: 11-12:30; 15:00-16:30. In collaborazione con Verdeacqua.

– BAM Workshop Adults and Kids: Caccia al tesoro della Regina delle Nevi (ore 10-13). Un gioco partecipativo e itinerante nel Parco dedicata alle famiglie per ritrovare una sequenza mancante del film “La regina delle nevi” (1957), capolavoro dell’animazione russa tratto dalla fiaba omonima di Hans Christian Andersen, a cui è ispirato anche il film Disney “Frozen-Il regno di ghiaccio”. In collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana.

– Performing Arts in the Park: la Banda d’Affori (ore 15-16:30). Continuano le performance musicali che intrattengono i cittadini tra il parco e la piazza grazie a 30 appassionati musicisti della Banda con un repertorio tipicamente natalizio.

– Passeggiate BAM: Design, Architettura, Natura “Memoria d’acqua a Milano” (ore 15:30-17). Una passeggiata alla scoperta del Parco e dei suoi segreti invernali, con un’attenzione particolare al ruolo che l’acqua svolge per, a partire dall’antico tracciato del Naviglio Martesana. In collaborazione con MAART.

– BAM Workshop Teens and Adults: Filmiamo l’inverno (ore 15-18). Seminario per sperimentare il linguaggio del cinema sul campo partecipando a un contest dedicato al ghiaccio e all’inverno. Due sessioni progettate per gruppi di partecipanti muniti di smartphone saranno coordinate da 1 videomaker professionista. I migliori cortometraggi saranno pubblicati sul sito di BAM e di Fondazione Cineteca Italiana

– Performing Arts in the Park: Open Air Cinema (ore 17:15-20). Inedita rassegna di cortometraggi dedicati al tema dell’acqua, realizzata in collaborazione con Cinevan e Perimetro: da mini-documentari ambientalistici a brevi animazioni per bambini, seduti sulle sdraio al caldo sotto soffici coperte per vivere il parco anche in inverno!

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Fino al 19 dicembre 2021 , al Filodrammatici di Milano, torna la magia di Paolo Nani con “La lettera “, spettacolo adatto a un pubblico da 0 a 99 anni, che nel 2022 festeggerà 30 anni di successi. La Lettera è un piccolo miracolo di precisione scenica. Liberamente ispirato a Esercizi di stile di Raymond Queneau, narra di un uomo che entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino, contempla la foto della nonna e scrive una lettera. Quindi la imbusta, la affranca e sta per uscire, ma gli viene il dubbio che nella penna non ci sia inchiostro. Controlla e constata che non ha scritto niente. Deluso, esce. La storia si ripete 15 volte in altrettante varianti: all’indietro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cinema muto, circo, e tante altre ancora. Non si smette mai di ridere per tutta la durata dello spettacolo, grazie all’incredibile precisione, dedizione, studio e serietà di un artista che è considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del teatro fisico. Biglietti: intero € 26 / ridotto over 65/under 13 € 13 / ridotto under 30 € 20 / ridotto convenzionati € 20.

, sarà in scena al Teatro Studio Melato, in prima nazionale, platea 40 euro, balconata 32 euro. Spirit de Milan torna con un nuovo fine settimana di appuntamenti per tutti i gusti, ecco il calendario:

– Venerdì 17 dicembre “Bandiera Gialla” (ingresso a pagamento) con i MahBuhBah, in un concerto di musica beat e ritmo dal sapore vintage. A seguire il dj set di Mariano Rano.

– Sabato 18 dicembre al’atteso appuntamento con la “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco Harlem Swing Society, gruppo che propone brani resi immortali da Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Count Basie e tanti altri che hanno contribuito alla popolarità di questo genere.

– Domenica 19 dicembre lo Spirit de Milan è aperto dalle 12 per pranzo e, come di consueto, per un pomeriggio musicale. Alle 22, invece, appuntamento con Veronica Sbergia & Max De Bernardi, vincitori dell’European Blues Challenge nel 2013 con il progetto The Red Wine Serenaders, che proporranno un repertorio basato sulla musica Roots Americana, non solo Blues quindi, ma anche country, folk, ragtime e swing.

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 18 dicembre con “Mille storie in un oggetto”, nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver osservato alcuni esempi di curiosi oggetti provenienti da ogni parte dell’Asia, i piccoli partecipanti saranno invitati a riflettere sull’importanza del confronto con l’altro, per poi decorare il disegno di un vaso con i simboli appartenti a differenti tradizioni iconografiche utilizzando la tecnica dello stencil. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

con “Mille storie in un oggetto”, nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver osservato alcuni esempi di curiosi oggetti provenienti da ogni parte dell’Asia, i piccoli partecipanti saranno invitati a riflettere sull’importanza del confronto con l’altro, per poi decorare il disegno di un vaso con i simboli appartenti a differenti tradizioni iconografiche utilizzando la tecnica dello stencil. € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto. Domenica 19 dicembre alle ore 11 al Teatro Dal Verme è in programma il nuovo appuntamento della 15a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali, l’ensemble di circa 60 giovani musicisti, tra i 7 e i 17 anni, provenienti dal Conservatorio di Milano e da altre Scuole e Accademie musicali cittadine. “Ti racconto una storia” è il titolo della stagione 2021-2022, organizzata in collaborazione con Finzi Academy: per questo concerto natalizio, diretto da Daniele Parziani, il testo di letteratura per l’infanzia sul quale hanno lavorato i registi Manuel Renga e Andrea Piazza, è “Lettere da Babbo Natale” di J.R.R. Tolkien. Il pubblico – composto in maggioranza da giovanissimi spettatori come i musicisti sul palcoscenico – sarà accompagnato dagli attori Sarà Dho e Diego Becce nel modo più coinvolgente e emozionante di queste pagine letterarie che si affiancano alle melodie più celebri della tradizione natalizia: da Adeste Fideles a Jingle Bells, passando per Astro del ciel e anche ad alcune pagine di Bach e Pergolesi. Biglietti: Adulti 7 € / piccoli 5 €

Ha aperto la quindicesima edizione del Villaggio delle Meraviglie. Ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia tornano la Casa di Babbo Natale, l’Albero giostra e le attrazioni natalizie, il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste, che fino al 9 gennaio rallegreranno le festività di migliaia di bambini e famiglie. Saranno presenti i campioni di pattinaggio Alice Velati e Marco Garavaglia – già atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e vincitori di medaglie a livello nazionale ed internazionale e la squadra di pattinaggio sincronizzato Juvenile Team ad animare la pista di pattinaggio da oltre 1.000 mq, che da quest’anno sarà ancora più grande con un’area tutta dedicata ai più piccini.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano