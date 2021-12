Teatro, mostre e gite fuoriporta: gli eventi del weekend a Milano

Dicembre è ufficialmente iniziato e con lui l’arrivo di mercatini, alberi di Natale, decorazioni e strenne. Gli eventi del weekend a Milano non saranno solo orientati al Natale: non mancheranno appuntamenti dedicati al teatro, mostre, cinema e tantissime attività per bambini!

Scopriamo cosa fare questo fine settimana con il nostro #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà pieno di sole e pieno di freddo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Mercatini di Natale a Milano e dintorni: la nostra guida

Mercato Centrale a Milano si trasforma per Natale da domenica 5 dicembre: tutti gli eventi

Da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre 2021 EMERGENCY sarà in tante piazze di Milano dalle ore 10 alle 18 con il "Panettone fatto per Bene", realizzato in collaborazione con Tre Marie. Il panettone, del peso di 1 kg, è realizzato seguendo la tradizionale ricetta milanese, con una forma bassa e un impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante che gli conferiscono un gusto ricco e pieno e un aroma agrumato. Il "Panettone fatto per bene" ha un costo di 15 euro che – al netto delle spese – saranno utilizzati per sostenere tutti i progetti di EMERGENCY in Italia e all'estero, dove l'associazione continua a offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

Al via all'interno di Santeria Toscana 31 a Milano la quinta edizione di ContempoRarities, il festival di musica classica, anticlassica e contemporanea di 19'40'', collana discografica su abbonamento creata da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro, e Santeria. I tre appuntamenti proposti hanno temi profondamente unificanti, a partire da domenica 5 dicembre con "Black Classical Music", dal punto di vista storico, seguito dal punto di vista linguistico per "Musica Razionale", previsto per domenica 12 dicembre, mentre il terzo, "L'Arca (Concerto di Natale)", dal punto di vista della generazione e si terrà domenica 19 dicembre.

Sabato 4 e sabato 11 dicembre LeCarrousel festeggia il 10° Xmas Market nelle stanze di Milano Cascina Cuccagna. LeCarrousel, propone solo oggetti particolari ricercati, fatti a mano, creati e pensati da artigiani contemporanei, artisti e creativi accuratamente selezionati. Non solo proposte creative di abiti sartoriali, gioielli materici, colori per i più piccoli, idee su carta, emozioni su tela, ma anche caldi accessori, sfiziose composizioni, versatili ceramiche.

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Stromae torna in concerto dopo 7 anni: unica data italiana a Milano

Maneskin: le nuove date del tour spostate al 2022

Salmo Stadi: le nuove date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Achille Lauro: le nuove date del tour spostato al 2022

Pinguini Tattici Nucleari: tour spostato al prossimo anno

Venerdì 3 dicembre in console al Fabrique di Milano ci sarà Fatboy Slim, insieme a Dj Ralf. Fatboy Slim al Fabrique è organizzato da Amnesia Milano, Dnf, Loud Contact, Sincronie e Civo concerti. Ingresso: 35 € + diritti di prevendita.

Il 4 e il 5 dicembre 2021, al Pacta Salone di Milano inaugura la rassegna GOCCE: relitti di naufragi, produzione Kaleidos scritto e diretto da Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi. Lo spettacolo ha vinto il Premio SCENA OFF NAZIONALE del Milano Off Fringe Festival 2019. Il viaggio del profugo attraverso il mare, raccontato con una sinergia di musica, voci e movimento: le performer si spogliano dei loro abiti per divenire idealmente dei profughi e distillano gocce di esistenze tratte da testimonianze, cronache, articoli, oggetti rinvenuti sui luoghi reali dei naufragi.

Venerdì 3 dicembre alle 19.30 al Teatro Franco Parenti andrà in scena lo spettacolo Il Cuscino. I danzatori acrobatici di Kataklò Athletic Dance Theatre (con alcuni giovani talenti dell'Accademia Kataklò) incontrano le atmosfere sonore di NicoNote e gli outfit dei neo Fashion Designer IED Moda Milano. Ne nasce Sul cuscino, una serata spettacolo con finalità benefica ideata dal docente e coordinatore IED Alon Siman-tov e realizzata in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design. Il cuscino è doppiamente protagonista degli intenti benefici della serata: 30 pezzi unici decorati dagli studenti dell'Istituto Europeo di Design saranno in vendita al pubblico nel foyer del Teatro a favore di FRO Onlus. Prezzi: I e II settore > intero 38€. III settore > intero 25€

Carmelo Rifici guida una compagnia di giovani attrici e attori tra le pagine di Doppio sogno di Schnitzler, nella riscrittura per la scena firmata da Riccardo Favaro. Tra letteratura, dramma e terapia, un percorso di disvelamento del rapporto di coppia nelle sue pieghe più recondite. Lo spettacolo, una produzione Piccolo Teatro di Milano, sarà in scena al Teatro Studio Melato, in prima nazionale, fino al 23 dicembre. Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro.

Un nuovo appuntamento al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano per Più che danza diffuso, cinque weekend dedicati ai processi creativi nella danza contemporanea, con protagonisti grandi coreografi, quali Francesca Sproccati (4-5 dicembre 2021), Daniele Ninarello (28-29 dicembre 2021), Salvo Lombardo (15-16 gennaio 2022). Sabato 4 e domenica 5 dicembre, appuntamento presso il Salone Biancamano (sabato dalle 14 alle 18; domenica dalle 15 alle 18), con EXP: je voudrais commencer par sauter, ideato dalla danzatrice e coreografa Francesca Sproccati. EXP è un ambiente da attraversare, un luogo abitato da visitare e in cui immergersi, dedicato alla sperimentazione collettiva: un'installazione creata per essere ripensata in ogni luogo dove viene ospitata. Ad ogni rappresentazione si modifica il setting degli elementi in scena, sia di quelli artificiali che di quelli organici. Nella giornata di sabato è prevista una prima fase di preparazione a porte aperte e una seconda fase di condivisione e dialogo con il pubblico; domenica è prevista la performance/installazione.

Spirit de Milan torna con un nuovo fine settimana di appuntamenti per tutti i gusti, ecco il calendario:

– Venerdì 3 dicembre “Bandiera Gialla” (ingresso a pagamento) con i Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire il dj set di Mariano Rano.

– Sabato 4 dicembre allo Spirit vi aspetta la “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco i Blind Rats, band che prende ispirazione dai grandi gruppi vocali degli anni ‘30 e ‘40 come i Mills Brothers o i nostrani Quartetto Cetra, ma con un portamento ritmico che richiama alla memoria Nat King Cole trio o Slim Gaillard.

– Domenica 5 dicembre alle 17.30 lo Spirit ospiterà, in attesa della Prima della Scala, lo spettacolo “Macbeth Unplugged”: si alterneranno momenti comici, lirici e drammatici in cui il pubblico è coinvolto direttamente e accompagnato dagli attori all’interno dei segreti nascosti tra le righe di questo grande classico shakespeariano. Alle 22, invece, “Spirit In Blues” con Umberto Porcaro Trio, che in 30 anni ha girato il mondo e ha suonato con i più grandi artisti blues internazionali. Opening act Diego Geraci (ore 21).

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Durante i weekend del 4 e 5 dicembre e dell’11 e 12 dicembre , all’Auditorium Stella Polare di Fiera Milano Rho si terrà uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia: Rainbow Christmas Stars! G Come giocare – The Show sarà all’interno di Artigiano in Fiera insieme ai protagonisti delle serie più amate dai bambini: Winx Club, 44 Gatti, Pinocchio and Friends, Summer&Todd e i teneri animaletti di My passport friends.

, all’Auditorium Stella Polare di Fiera Milano Rho si terrà uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia: Rainbow Christmas Stars! G Come giocare – The Show sarà all’interno di Artigiano in Fiera insieme ai protagonisti delle serie più amate dai bambini: Winx Club, 44 Gatti, Pinocchio and Friends, Summer&Todd e i teneri animaletti di My passport friends. Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 4 dicembre con “Mille storie in un oggetto”, nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver osservato le opere d’arte in porcellana, legno e opere nate dagli incontri tra diverse culture i piccoli partecipanti saranno invitati a riflettere sull’importanza del confronto con l’altro, per poi decorare il disegno di un vaso con i simboli appratenti a differenti tradizioni iconografiche utilizzando la tecnica dello stencil. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

con “Mille storie in un oggetto”, nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver osservato le opere d’arte in porcellana, legno e opere nate dagli incontri tra diverse culture i piccoli partecipanti saranno invitati a riflettere sull’importanza del confronto con l’altro, per poi decorare il disegno di un vaso con i simboli appratenti a differenti tradizioni iconografiche utilizzando la tecnica dello stencil. € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto. Ha aperto la quindicesima edizione del Villaggio delle Meraviglie. Ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia tornano la Casa di Babbo Natale, l’Albero giostra e le attrazioni natalizie, il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste, che fino al 9 gennaio rallegreranno le festività di migliaia di bambini e famiglie. Saranno presenti i campioni di pattinaggio Alice Velati e Marco Garavaglia – già atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e vincitori di medaglie a livello nazionale ed internazionale e la squadra di pattinaggio sincronizzato Juvenile Team ad animare la pista di pattinaggio da oltre 1.000 mq, che da quest’anno sarà ancora più grande con un’area tutta dedicata ai più piccini.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano