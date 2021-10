Halloween, gastronomia e stand-up comedy: gli eventi del weekend a Milano

Anche ottobre giunge al termine e lo fa con una delle feste più amate: Halloween! Zucche, travestimenti e feste a tema saranno la vera anima del weekend in arrivo a Milano, anche se non mancheranno attività meno “spaventose”: degustazioni, laboratori per bambini e soprattutto gli ultimi giorni di JazzMI e del Photofestival!

Come sempre torna a guidarvi in questo mare di attività il nostro storico #spiegoneweekend! Buona lettura!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano annuncia l’arrivo del freddo, con piogge e cali di temperatura. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Ultimi giorni per JazzMI: fino al 31 ottobre Milano suona a ritmo di jazz. Il programma completo

, la rassegna fotografica che per due mes ha animato le gallerie di Milano. Arriva a Milano Più che danza diffuso, progetto che comprende diverse azioni, tra le quali cinque weekend di danza nelle suggestive sale del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Dal 23 ottobre al 16 gennaio , si svolgeranno incontri creativi nella danza contemporanea, con protagonisti grandi coreografi della scena performativa contemporanea.

, si svolgeranno incontri creativi nella danza contemporanea, con protagonisti grandi coreografi della scena performativa contemporanea. A Milano il 30 ottobre dalle ore 15 in Corso Garibaldi 127 presso il punto vendita meneghino di Mistertea, si terrà l’evento K-POP MULTIFANDOM . L’appuntamento previsto per il 30 ottobre, vedrà ritrovarsi gruppi di fan o semplici appassionati di k-pop per un pomeriggio da trascorrere tra karaoke, quiz e ovviamente bubble tea.

in Corso Garibaldi 127 presso il punto vendita meneghino di Mistertea, si terrà l’evento . L’appuntamento previsto per il 30 ottobre, vedrà ritrovarsi gruppi di fan o semplici appassionati di k-pop per un pomeriggio da trascorrere tra karaoke, quiz e ovviamente bubble tea. Il 30 ottobre dalle 11 alle 19.30 , nei grandi spazi aperti del teatro Martinitt torna la seconda edizione de Il Sabato Al Martinitt : una giornata all’insegna di arte, creatività, allegria e gola. Durante Il Sabato al Martinitt • Halloween Parade non mancheranno l’area market Red Bazar con oltre 70 artigiani e artisti selezionati, giochi e laboratori a tema per tutte le età, spettacoli con musicisti e artisti di strada, giocolieri e saltimbanchi, il pokè e gli hamburger di Gourban – lo street food gourmet – e le birre artigianali del Birrificio Lambrate. In mostra durante la giornata le opere dell’artista Anna Canavesi, in arte Bic Indolor. Per i bambini sarà allestita una grande area giochi con i giochi di una volta curata da Energia Ludica Asd ed uno speciale laboratorio creativo a tema Halloween ispirato all’arte di Frida Kahlo a cura di Spazio Casita. Il gran finale musicale sarà affidato ai Monday Moon, il quartetto street jazz “mannaro” che dalle 15.30 animerà la festa con il suo live.

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

La compagnia Stivalaccio Teatro debutta a Milano dal palco del Teatro Oscar , e lo fa con una trilogia coraggiosa e divertente, che recupera le vicende dei classici più amati per rivitalizzarli con imprevisti comici e trovate frizzanti. Equivoci, complicità, mimo, metateatro e incursioni dialettali sono la ricetta studiata di un sorriso contagioso e irresistibile. Il 29 ottobre alle 20.30 andrà in scena Don Chisciotte, il 30 ottobre alle 20.30 Romeo e Giulietta e infine domenica 31 ottobre alle 16.30 Il Malato Immaginario. Biglietti: 18, 15 e 10 €.

– Venerdì 29 ottobre “Bandiera Gialla” con le Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80. Dopo il concerto, segue il dj set di Alex Biasco.

– Sabato 30 ottobre appuntamento con “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro, e i Jumping Jive! Il loro repertorio è l’espressione più autentica della swing era degli anni 30 e 40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie (ingresso a pagamento).

– Domenica 31 ottobre lo Spirit de Milan diventa spettrale con The halloWeen Damn with Pulsation, serata con musica dal vivo e ballo. Alle 22:30 si terrà il concerto dei Pulsation e a seguire il dj set di Damn Spring (ingresso 7 euro per chi cena, 25 euro con consumazione dopo cena – 20 euro per i tesserati). Consigliata la maschera da zombie!

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Speciale Halloween: tutte le attività a tema per i più piccoli

Fino al 7 novembre a San Martino Siccomario (PV) ogni weekend apre il Villaggio delle Zucche, con eventi a tema e attività per tutta la famiglia. Il calendario degli eventi e tutte le info

Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 30 ottobre con "Esploratori di colori", nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver scoperto il significato simbolico dei colori presenti nei preziosi oggetti conservati al Museo, i piccoli partecipanti dovranno compilare una scheda cromatica delle opere osservate utilizzando la tecnica del collage. A seguire un simpatico laboratorio per realizzare degli speciali occhiali multicolore con l'aiuto di carta, plastica colorata e fantasia per osservare il mondo con altri occhi. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l'attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano