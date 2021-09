Fuorisalone, gastronomia e teatro: gli eventi del weekend a Milano

Siamo arrivati al primo weekend di settembre! Sono finite le ferie, il ritorno a scuola è imminente, ma ci sono anche buone notizie, come l’arrivo di tantissimi eventi! A cominciare dal Fuorisalone, che proprio questo weekend prenderà il via con decine di appuntamenti in tutta Milano. Non solo: torna Ride Milano con i suoi concerti e spettacoli di stand-up comedy, mentre la città si colora dei 100 globi di Weplanet!

Settembre parte accompagnato anche dalle rassegne di cinema all’aperto che affollano la città, dai numerosi festival fuoriporta a due passi da Milano e naturalmente dal nostro #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà discreto, con giornate gradevoli anche se nuvolose. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Arriva il Fuorisalone: tutti gli eventi diffusi per la città

Continua nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale AriAnteo, la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano.

, con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. BASE Milano continua anche ad agosto il suo programma settimanale di musica, buon cibo e comedy! Programma e orari dello Stabilimento Estivo di Milano.

continua anche ad agosto il suo programma settimanale di musica, buon cibo e comedy! Da venerdì 27 agosto al via la grande mostra open air WEPLANET. 100 Globi per un Futuro sostenibile , diffusa in tutta Milano. Le opere, in plastica riciclata, sono elaborate artisticamente secondo diversi temi da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, e da artisti e designer famosi che hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande supporto sferico. La mappa delle location dove trovare (e fotografare) i globi .

Dal 4 al 12 settembre arriva a Milano la terza edizione del NoLo Fringe Festival, la rassegna di arti performative che porta il teatro nei luoghi dove non lo si aspetta: bar, locali, parchi, una libreria e perfino un negozio di moto! Quasi 100 appuntamenti disseminati tra NoLo e i quartieri vicini: Adriano, Casoretto, Benedetto Marcello e Cistà (Città Studi – Acquabella). Il festival è diviso in due parti: il programma ufficiale in cui otto compagnie, selezionate tramite bando, ogni sera andranno in scena sugli otto “palchi” principali del festival, e poi il Fringe Extra che raccoglie altri spettacoli, concerti, performance, laboratori, incontri e anche un videogioco.

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Venerdì 3, sabato 4 (alle 19.30) e domenica 5 settembre (alle 16) , al Teatro Grassi, si terrà un nuovo appuntamento di Ogni volta unica la fine del mondo dal titolo Distant Lights from Dark Places – Un radiodramma di Andrew Bovell a cura de lacasadargilla, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano. L’opera racconta d’estinzioni, intese come incidenti e scomparse – come un’andata al macero delle relazioni e del nostro orientamento nel paesaggio – sia esso naturale e selvaggio o addomesticato e privato. Come in un thriller, la scrittura coglie due uomini e due donne in situazioni precarie e ambigue, fatte di rapporti vacillanti in stato di pericoloso isolamento. E sotto – quasi psicanaliticamente – il caso cieco, l’azzardo e la paura, motori oscuri delle nostre comuni esistenze; e un sogno in cui tutti i personaggi sembrano scivolare – spazio reale e ‘innaturale’ a un tempo, luogo del subconscio e delle proiezioni – che, come una sorta di nastro di Moebius ri-disegna quella che chiamiamo, forse, realtà. Un concertato per quattro voci, immagini di cieli scintillanti e contrappunto musicale che ragiona d’incontri mancati, parole non dette, dell’impossibilità d’amare e di farsi vedere. Durata 40 minuti – prezzo € 12

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Continuano le serate a tema in vigna con musica dal vivo, degustazione di prodotti tipici del territorio accompagnati dai vini di Poderi di San Pietro, tra i maggiori produttori del vino del milanese: questo mese sarà ancora più suggestivo perché saranno concomitanti con la vendemmia. Le prossime date sono tutti i sabati del mese: 4, 11, 18, 25 settembre dalle ore 19. Scoprire i segreti della vendemmia, guardare insieme il tramonto tra le vigne, gustando un calice di vino coltivato proprio in loco, formaggi e salumi locali, in appoggio le botti che hanno contenuto il vino in degustazione; la serata continua con musica da vivo, passeggiando tra le vigne a meno di mezz’ora da Milano. L’aperitivo ha un costo di 25 euro con prenotazione obbligatoria al 340 7245345.

Eventi e attività per bambini

Venerdì 3 settembre, il Museo Popoli e Culture del Centro PIME di Milano invita i bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati dai genitori, all’evento “Esploratori di Colori” nuovo appuntamento del ciclo Museum Summer Lab. Dopo aver scoperto il significato simbolico dei colori presenti nei preziosi oggetti conservati al Museo, i piccoli partecipanti dovranno compilare una scheda cromatica delle opere osservate utilizzando la tecnica del collage. A seguire un simpatico laboratorio per realizzare degli speciali occhiali multicolore con l’aiuto di carta, plastica colorata e fantasia per osservare il mondo con altri occhi. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3.

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano