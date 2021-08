Mostre, concerti e degustazioni: gli eventi del weekend a Milano

L’ultimo weekend di agosto è alle porte, e tutti stanno lentamente rientrando dalle ferie per ricominciare a lavorare. Ma settembre non significa solo ritorno in ufficio e sui banchi di scuola, ma decine e decine di eventi superlativi! Dal Fuorisalone alla Settimana della Moda fino alle mostre di Art Week alle degustazioni della Wine Week.

Agosto si chiude accompagnato dalle rassegne di cinema all’aperto che affollano la città, dal ritorno in grande stile di Ride Milano, dai numerosi festival fuoriporta a due passi da Milano e naturalmente dal nostro #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà favoloso, con temperature gradevoli e giornate di sole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Concerti a Milano: tutte le date aggiornate dei live del 2021

Salmo Stadi: le nuove date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Achille Lauro: le nuove date del tour spostato al 2022

Domenica 29 agosto alle ore 18 il progetto Teatro Officina propone, nel cortile delle case popolari di via Sant’Erlembaldo 2 (dove il teatro ha sede e dove abitano ben 180 famiglie), “Teatro e musica con il cappello”, spettacolo che coinvolge i cittadini stessi: lo spettatore si trova infatti davanti ad un menù à la carte di brani teatrali e musicali che spaziano fra temi molto diversi e sceglie lui stesso “ordinando” cosa debba essere recitato o cantato! Una sorta di jukebox culturale attraverso cui lo spettatore costruisce la sequenza (sempre diversa) dello spettacolo, che viene così modellato in ogni location in base ai gusti dei cittadini che abitano quel luogo. Gli attori si mettono quindi in stretta relazione con il pubblico grazie anche a momenti di improvvisazione e che, se pur condotti con un registro leggero, offrono spunti seri di riflessione. Tema di questo menù sarà LA CURA, e gran finale comico con Petrolini e Totò. Per prenotazioni: info@teatroofficina.it

il progetto propone, nel cortile delle case popolari di via (dove il teatro ha sede e dove abitano ben 180 famiglie), “Teatro e musica con il cappello”, spettacolo che coinvolge i cittadini stessi: lo spettatore si trova infatti davanti ad un menù à la carte di brani teatrali e musicali che spaziano fra temi molto diversi e sceglie lui stesso “ordinando” cosa debba essere recitato o cantato! Una sorta di jukebox culturale attraverso cui lo spettatore costruisce la sequenza (sempre diversa) dello spettacolo, che viene così modellato in ogni location in base ai gusti dei cittadini che abitano quel luogo. Gli attori si mettono quindi in stretta relazione con il pubblico grazie anche a momenti di improvvisazione e che, se pur condotti con un registro leggero, offrono spunti seri di riflessione. Tema di questo menù sarà LA CURA, e gran finale comico con Petrolini e Totò. Per prenotazioni: info@teatroofficina.it Al Finisterra Village di via Strozzi 1, dal 22 al 31 agosto è attivo uno spazio uno spazio estivo in cui sono coniugate ristorazione gourmet ed eventi pop declinati tra musica dl vivo, illusionismo e magia, cabaret e teatro. Un weekend tutto musicale quello in arrivo, che parte da venerdì 27 agosto con Tutto Vasco, prosegue sabato 28 con Cantiamo gli anni Sessanta con Mary & The Quants e si conclude domenica 29 con la Serata Swing e The Blues Brothers. Per info e prenotazioni: ordini@finisterra.it o 351/5788265 (anche WhatsApp).

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano