Estate Sforzesca, arrampicate e concerti: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend sta arrivando a Milano e nonostante la città in agosto sembri abbandonata, gli eventi ci sono e sono sempre più numerosi! Cinema, mostre, teatro, danza e attività all’aria aperta sono solo alcune delle possibilità per chi rimane a Milano in agosto, insieme al nostro contest fotografico, per raccontare con scatti di ieri e di oggi l’estate a Milano!

Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà caldo, ma decisamente sopportabile. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Concerti a Milano: tutte le date aggiornate dei live del 2021

Salmo Stadi: le nuove date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Achille Lauro: le nuove date del tour spostato al 2022

Il penultimo appuntamento della XV edizione di Milano Arte Musica, la Promenade organistica che avrà luogo sabato 21 agosto dalle 9.30 fino alle 16.30, è una passeggiata che va dalla periferia al centro città e poi ancora in periferia, costellata da concerti organistici nelle Chiese della rete di Cantantibus Organis. Si inizia alle 9.30 , nella Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa (via Neera, 24), con Marimo Toyoda , che eseguirà all’organo Mascioni brani di J.S. Bach (Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 1099, Ach, was ist doch unser Leben BWV 743, Aus der Tiefe rufe ich BWV 745, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639), Mauricio Kagel (Ragtime – Waltz, Rossignols Enrhumés, Rondena) ed Edvard Grieg (Perr Gynt Suite n. 1). La seconda tappa della Promenade si sposta nella Basilica di San Simpliciano (Piazza San Simpliciano) con l’esibizione di Antonio Frigé all’organo Ahrend alle 11. In programma musiche di L. Marchand (Grand Dialogue – 3e Livre d’Orgue), P. Bruna ( Tiento de falsas de primo tono), Lorenzo Ghielmi ( Regina coeli, 2004) e J. S. Bach ( Liebster Jesu wir sind hier BWV 731, Fantasia e fuga in la minore BWV 561). Pietro Dipilato , sarà il protagonista del terzo concerto organistico della giornata alle 12.30 nella Chiesa di Sant’Alessandro (Piazza Sant’Alessandro), esempio rilevante del passaggio dall’architettura rinascimentale a quella barocca, dove risuoneranno musiche di J.G. Walther (Concerto del Signore Torelli, appropriato all’Organo, LV 140), B. Pasquini (Toccata con lo scherzo del cucco), Jürgen Essl (Capriccio sopra la serenità, Hommage an G. Frescobaldi) e J. S. Bach (Fuga in do minore BWV 574). Tra gli organi protagonisti della giornata non potevano mancare gli organi monumentali (Mascioni 1985 e 2001) della Basilica di Santa Maria della Passione (via Conservatorio 16), l’unica chiesa in Lombardia a disporre di due organi dialoganti. Alle 15, Maurizio Croci e Davide Gorini proporranno musiche di A. Bonelli (Toccata Athalanta a 8), Franz Danksagmuller (Cantio imitatione Tremula Organi), G. Guami (La Lucchesina), L. Grossi da Viadana (La Mantovana), B. Storace (Balletto), G. Piazza (Sonata a due organi). La passeggiata organistica si conclude alle 16.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Nicolao della Flue (via Dalmazia 11). Il giovane musicista Fabrizio Guidi , organista presso la Lutherkirche di Berlino, accoglierà il pubblico con brani di M. A. Cavazzoni (Recercada), G. Cavazzoni (Ave Maris Stella), C. Merulo (Toccata VII), G. Gabrieli (Ricercar Primi Toni), G. Frescobaldi (Toccata quinta, sopra i pedali per l’organo e senza), Marco Molteni (Sei brevi per organo). Biglietti: 5 €. Punti vendita: sul posto, secondo disponibilità, 40 minuti prima di ogni concerto; online (con diritto di prevendita): Circuito Vivaticket.

dalle 9.30 fino alle 16.30, è una passeggiata che va dalla periferia al centro città e poi ancora in periferia, costellata da concerti organistici nelle Chiese della rete di Cantantibus Organis. Si inizia alle , nella Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa (via Neera, 24), con , che eseguirà all’organo Mascioni brani di (Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 1099, Ach, was ist doch unser Leben BWV 743, Aus der Tiefe rufe ich BWV 745, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639), (Ragtime – Waltz, Rossignols Enrhumés, Rondena) ed (Perr Gynt Suite n. 1). La seconda tappa della Promenade si sposta nella Basilica di San Simpliciano (Piazza San Simpliciano) con l’esibizione di all’organo Ahrend alle In programma musiche di (Grand Dialogue – 3e Livre d’Orgue), Tiento de falsas de primo tono), Regina coeli, 2004) e Liebster Jesu wir sind hier BWV 731, Fantasia e fuga in la minore BWV 561). , sarà il protagonista del terzo concerto organistico della giornata alle nella Chiesa di Sant’Alessandro (Piazza Sant’Alessandro), esempio rilevante del passaggio dall’architettura rinascimentale a quella barocca, dove risuoneranno musiche di (Concerto del Signore Torelli, appropriato all’Organo, LV 140), (Toccata con lo scherzo del cucco), (Capriccio sopra la serenità, Hommage an G. Frescobaldi) e (Fuga in do minore BWV 574). Tra gli organi protagonisti della giornata non potevano mancare gli organi monumentali (Mascioni 1985 e 2001) della Basilica di Santa Maria della Passione (via Conservatorio 16), l’unica chiesa in Lombardia a disporre di due organi dialoganti. Alle 15, e proporranno musiche di (Toccata Athalanta a 8), (Cantio imitatione Tremula Organi), (La Lucchesina), (La Mantovana), (Balletto), (Sonata a due organi). La passeggiata organistica si conclude alle nella Chiesa Parrocchiale di San Nicolao della Flue (via Dalmazia 11). Il giovane musicista , organista presso la Lutherkirche di Berlino, accoglierà il pubblico con brani di (Recercada), (Ave Maris Stella), (Toccata VII), (Ricercar Primi Toni), (Toccata quinta, sopra i pedali per l’organo e senza), (Sei brevi per organo). Biglietti: 5 €. Punti vendita: sul posto, secondo disponibilità, 40 minuti prima di ogni concerto; online (con diritto di prevendita): Circuito Vivaticket. Al Finisterra Village di via Strozzi 1, dal 22 al 31 agosto è attivo uno spazio uno spazio estivo in cui sono coniugate ristorazione gourmet ed eventi pop declinati tra musica dl vivo, illusionismo e magia, cabaret e teatro. Domenica 22 agosto sarà il turno dell’evento musicale “La poesia di Fabrizio de André”. Per info e prenotazioni: ordini@finisterra.it o 351/5788265 (anche WhatsApp).

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano