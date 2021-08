Danza, gastronomia e stand-up comedy: gli eventi del weekend a Milano

Siamo ormai in pieno agosto, anche se il meteo non sempre si trova d’accordo. L’estate milanese non va in vacanza e anche questo weekend a Milano gli eventi non mancano! Continuano le Sere FAI d’Estate, per scoprire a lume di candela i segreti di ville e giardini, nel cortile del Castello Sforzesco proseguono i concerti e gli spettacoli dell’Estate Sforzesca e nei cinema è il turno de Il Ritorno del Re, per festeggiare i 20 anni dall’uscita della saga del Signore degli Anelli. A partire da domani ricordatevi però che tutte queste attività si potranno fare solo muniti di Green Pass!

Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà mite, con venti freschi e temperature decisamente gradevoli. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Cosa fare ad agosto a Milano? Ecco la nostra guida per godersi al meglio la città!

Continuano le Sere d’Estate FAI , dedicate all’esplorazione al tramonto e al calar del sole di palazzi e giardini di tutta Italia. Le location a Milano e in Lombardia e il calendario degli eventi

, dedicate all’esplorazione al tramonto e al calar del sole di palazzi e giardini di tutta Italia. R itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale AriAnteo, la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano.

itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano. Prosegue l’Estate Sforzesca , con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. Tutte le info e il programma.

, con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. BASE Milano continua anche ad agosto il suo programma settimanale di musica, buon cibo e comedy! Programma e orari dello Stabilimento Estivo di Milano.

continua anche ad agosto il suo programma settimanale di musica, buon cibo e comedy! Spirit de Milan resta aperto e propone un weekend ricco di appuntamenti in attesa di Ferragosto:

– Giovedì 5 agosto serata “Barbera & Champagne” con On Menestrell Del Di’ D’incoeu, spettacolo dagli ironici e pungenti quadretti di vita quotidiana resi noti al pubblico da “cantastorie” come Nanni Svampa alle filastrocche ingenue e candidamente “stupide” di Walter Valdi, passando per la satira sociale di Enzo Jannacci, per finire alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini che esegue, tra l’altro, brani tratti dal suo ultimo cd “Imparare dal tacchino”.

– Venerdì 6 agosto “Bandiera Gialla” con i Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

– Sabato 7 agosto ritorna la “Holy Swing Night”, con la sapiente direzione artistica di Mauro Porro. Ad esibirsi ci saranno i Magpie Swing che riproporranno, con un gusto interpretativo sempre fedele al sapore originario, i brani swing degli anni ’30/’40 con l’intento di farne rivivere la bellezza, ricreando l’atmosfera di quegli anni (ingresso a pagamento)

– Domenica 8 agosto “Spirit In Blues” con il concerto di Tino Cappelletti & Kappelman Joy Band.

resta aperto e propone un weekend ricco di appuntamenti in attesa di Ferragosto: serata “Barbera & Champagne” con On Menestrell Del Di’ D’incoeu, spettacolo dagli ironici e pungenti quadretti di vita quotidiana resi noti al pubblico da “cantastorie” come Nanni Svampa alle filastrocche ingenue e candidamente “stupide” di Walter Valdi, passando per la satira sociale di Enzo Jannacci, per finire alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini che esegue, tra l’altro, brani tratti dal suo ultimo cd “Imparare dal tacchino”. “Bandiera Gialla” con i Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. ritorna la “Holy Swing Night”, con la sapiente direzione artistica di Mauro Porro. Ad esibirsi ci saranno i Magpie Swing che riproporranno, con un gusto interpretativo sempre fedele al sapore originario, i brani swing degli anni ’30/’40 con l’intento di farne rivivere la bellezza, ricreando l’atmosfera di quegli anni (ingresso a pagamento) “Spirit In Blues” con il concerto di Tino Cappelletti & Kappelman Joy Band. Al Garden Steflor di Paderno Dugnano è possibile ammirare uno splendido campo di Girasoli. Oltre 35.000 fiori in un ettaro di terreno in cui il giallo dei petali e il verde delle foglie creano uno scenario mozzafiato che ricorda le opere di Vincent van Gogh. Nel campo sono presenti dieci varietà di girasoli, insieme a un’infinità di fiori da campo che dal basso le ammirano. Si crea così un ambiente floreale adatto al ripopolamento di api, farfalle e altri insetti attraverso l’impollinazione. Aperto tutti i giorni con i seguenti orari: 9.30 – 13 e 15.30 – 19

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano