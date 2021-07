Fiori, teatro nei cortili e gastronomia: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend sta arrivando e l’estate di Milano diventa sempre più ricca di appuntamenti da non perdere! Dalle serate dell’Estate Sforzesca fino a nuove rassegne tutte da scoprire come AriAnteo, Ride Milano e tantissime altre!

Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà piuttosto ballerino, con temporali e piogge sparse. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

R itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale AriAnteo, la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano.

, con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. L’Italia è ai quarti di finale degli Europei di calcio 2021 : dove vedere le partite e tutti i megaschermi presenti a Milano

: dove vedere le partite e tutti i megaschermi presenti a Milano Dal 13 giugno è ufficialmente aperto Ride Milano! Lo spazio dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova tornerà a ospitare concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Il programma di luglio.

Lo spazio dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova tornerà a ospitare concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Il programma di luglio. Da giovedì 1° luglio a sabato 3 luglio , Via della Spiga ospiterà 60 maestri infioratori di Noto che, con la loro vivida e preziosa arte tramandata dal 1980, trasformeranno in 48 ore oltre 100 metri della prestigiosa strada in uno spazio espositivo open air, ravvivato da 13 tele dipinte dai petali di 200 mila fiori, tra garofani, gerbere, rose, e infiniti altri. Gli interpreti del design, come Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Gilda Bojardi ed Elena Salmistraro, passando per quelli della moda, come Vogue, Carla Sozzani e Giuliano Calza, della ristorazione come Enrico Bartolini, fino al mondo della cultura, dello sport e del lifestyle, tra cui Sveva Casati Modignani, AC Milan, Olivia e Gian Maurizio Fercioni, Toilet Paper e Plastic, diventano i curatori dei quadranti che comporranno la “SEMINA – L’Infiorata di Via della Spiga ” per seminare le loro idee e progetti, realizzati dai maestri infioratori. Inoltre, ogni immagine floreale sarà accompagnata da un pensiero che ciascun curatore dedicherà a Milano, rivolto alla continua “Rigenerazione” e “Rinascita”.

#MartiniLiveBar , il bar digitale dalla terrazza Martini di Milano torna il 1° luglio con un nuovo appuntamento che ospiterà un’icona dell’hip-hop italiano: Cosimo Fini, in arte Gué Pequeno. Nella diretta live delle 19:30 Gué Pequeno si racconterà in pochi minuti a tutti coloro che si collegheranno ai canali social del brand e parlerà non solo di musica ma anche di arte, cinema, viaggi, per poi esibirsi da uno dei luoghi più iconici che guardano Milano: Terrazza Martini.

, il bar digitale dalla terrazza Martini di Milano torna il 1° luglio con un nuovo appuntamento che ospiterà un’icona dell’hip-hop italiano: Cosimo Fini, in arte Gué Pequeno. Nella diretta live delle 19:30 Gué Pequeno si racconterà in pochi minuti a tutti coloro che si collegheranno ai canali social del brand e parlerà non solo di musica ma anche di arte, cinema, viaggi, per poi esibirsi da uno dei luoghi più iconici che guardano Milano: Terrazza Martini. TeatrOfficina torna nello spazio del cortile di via Sant’Erlembardo sabato 3 luglio alle ore 18.30 con il form “Teatro con il cappello”, dispositivo teatral-interattivo che consente al pubblico di decidere cosa andrà in scena scegliendo da un menù à la carte che contempla un repertorio teatrale, poetico e musicale molto variegato. Domenica 4 luglio alle 18 torna invece il Teatro nei Cortili, in via Cesana 3, angolo via Palmanova. Si tratta di cortili di case popolari demaniali – cioè di proprietà del Comune di Milano e gestiti da Metropolitana Milanese /MM. Si tratta di eventi sostenuti da progetti specifici del Comune di Milano, che hanno a cuore la crescita culturale e la socialità serena degli abitanti delle case popolari milanesi. L’argomento dello spettacolo del 4 luglio è il Cibo: il cibo che manca, il cibo che si spreca, l’eterna fame delle maschere della Commedia dell’arte e finale comico con le ricette culinarie scritte da Totò. Entrambi gli eventi sono gratuiti e avvengono nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Si chiama “La rinascita dell’uomo nella natura” la mostra gratuita della poliedrica artista internazionale Sonia Santagostino, fondatrice di ONSTAGE STUDIO, in esposizione fino al 31 luglio alla “Cascina Nascosta” di Milano, oasi immersa nella natura del Parco Sempione. Quindici scatti di autore, che provano a raccontare uno dei luoghi più ambiti dai turisti di tutto il mondo, come l’Islanda, un posto in cui il tempo essersi fermato, dove è la natura a dettare legge sull’uomo, che qui si adatta alle sue regole inchinandosi alla sua immacolata bellezza primordiale.

Venerdì 2 Luglio, al museo Pime di Milano i bambini dai 6 agli 11 anni – accompagnati dai genitori, potranno scoprire i segreti delle Molas, le bluse tipiche degli Kuna che abitano le isole di San Blas, nell’arcipelago panamense; partecipando al laboratorio Aspiranti stilisti”. A seguire, un laboratorio per realizzare un proprio modello con l’aiuto di carta, forbici e creatività. L’iniziativa si inserisce nel ciclo Museum Summer Lab. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3.

