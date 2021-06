Piano City, festival e musei: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend sta arrivando e l’estate di Milano diventa sempre più ricca di appuntamenti da non perdere! Dall’evento conclusivo della Pride Week fino alla partenza di Piano City 2021, insieme a rassegne tutte da scoprire come AriAnteo, Ride Milano e tantissime altre!

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Faso (basso) e Christian Meyer (batteria) , funambolica sezione ritmica di Elio e le Storie Tese, insieme ad Alessio Menconi, tra i più apprezzati chitarristi della scena nazionale, formano dal 2002 il Trio Bobo , gruppo il cui sound è fatto di groove africano, ritmi latini e un’impronta marcatamente jazz/rock. G iovedì 24 giugno , al Parco Farina di Settimo Milanese (via Grandi 13), il gruppo sarà protagonista di un imperdibile show ad alto tasso di coinvolgimento, improvvisazione e divertimento, organizzato da Ahum Pilgrim con il sostegno del Comune di Settimo Milanese. Ore 21.30 , ingresso libero.

Giovedì 24 giugno , ore 19: Filippo del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: SPAZI IBRIDI: INFRASTRUTTURE CULTURALI DI PROSSIMITÀ

Venerdì 25 giugno, ore 19: Laura Gramuglia, autrice e conduttrice radiofonica: ROCKET GIRLS. STORIE DI RAGAZZE CHE HANNO ALZATO LA VOCE (Fabbri editore)

Sabato 26 giugno, ore 19:00 – Rappresentanti del Municipio 6 del Comune di Milano: IL MUNICIPIO 6 C’È!

I prossimi spettacoli:

24 giugno alle 21:30: Barrio poetico – (poesia) di e con Daniele Gaggianesi, Vincenzo Costantino Cinaski e Flavio Pirini

25 giugno alle 21:30: Torso Virile Colossale – (Musica) Con Alessandro Grazian alla chitarra elettrica, Nicola Manzan al violino elettrico, Luciano Macchia al trombone, Kole Laca alla tastiera, Emanuele Alosi ai drum machine/piatto/rullo.

26 giugno alle 21:30 : Medea delle case popolari ha perso il centro – (teatro) Di e con Rossella Raimondi, video Fabio Ricci, si ringraziano Teatro della Contraddizione – Teatro degli Incontri Comteatro.

27 giugno alle 18 : Yellow Bus “Odissea – Tracce di resilienza urbana” – (teatro) Regia di Francesco Leschiera, drammaturgia di Antonello Antinolfi, con Ettore Distasio, Mauro Negri e Greta Asia Di Vara, produzione Teatro del Simposio, All’interno de Lacittàintorno di Fondazione Cariplo.

Domenica 27 giugno alle 16 si terrà il nuovo evento per famiglie con bambini organizzato dai Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano: Su e giù per il Duomo. Quando è iniziata la costruzione del Duomo di Milano? Chi sono stati i protagonisti della sua storia? Quali sono le meravigliose opere d’arte che esso custodisce? Scopriamolo insieme, tra giochi e curiosità, in una passeggiata che dalla Cattedrale ci porterà fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina, per ammirare da vicino le alte e solenni guglie che si stagliano verso il cielo e godere di una meravigliosa vista panoramica sulla città fra passato e futuro. Prezzo speciale famiglia: 1 adulto + 1 bambino € 32 (possibilità di aggiungere ulteriori partecipanti singoli al costo di € 13 a persona). Età consigliata: 5-11 anni. Prenotazione obbligatoria online entro 24 ore dalla visita.

