Mercatini, Pride e concerti: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend sta arrivando, l’ultimo prima dell’inizio dell’estate! Il caldo sta cominciando a farsi sentire sul serio, mentre a Milano cominciano ad aprire le rassegne di tantissimi festival: da Ride Milano al Lido, fino agli eventi di Piano City e la Pride Week!

Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà feroce, con temperature che toccheranno anche i 34 gradi! Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Venerdì 18 giugno al Mare Culturale Urbano di Milano (Via Giuseppe Gabetti, 15 – ore 19:30), il cantautore e sperimentatore milanese Marco di Noia tornerà ad esibirsi dal vivo con “MARCO DI NOIA PROJECT”, lo showcase nel quale presenterà i brani estratti dai suoi ultimi innovativi progetti discografici, l’app-album “Elettro Acqua 3D” e gli EP “Leonardo Da Vinci in Pop” e “La Sovranità dei Robot”. Sul palco insieme a Marco Di Noia saranno presenti anche ALBERTO CUTOLO (chitarra elettrica), una vera autorità nell’ambiente italiano del mastering audio (ha lavorato per Mina, Litfiba, Laura Pausini, Lorenzo Jovanotti, Robert Miles, Adriano Celentano, Franco Battiato, Giorgio Gaber, I Nomadi, Carmen Consoli e tanti altri) e GIULIO MADDALONI in arte “ACE OF LOVERS” (synth, drum machine, flauto), arrangiatore, polistrumentista e sound designer palermitano.

Dall'8 al 20 giugno, al Piccolo Teatro Strehler , va in scena Furore , tratto dal romanzo di John Steinbeck, con l'adattamento di Emanuele Trevi, ideazione e voce Massimo Popolizio. Nell'estate del 1936, il San Francisco News chiese a John Steinbeck di indagare sulle condizioni di vita dei braccianti sospinti in California dalle regioni centrali degli Stati Uniti, soprattutto dall'Oklahoma e dall'Arkansas, a causa delle terribili tempeste di sabbia e dalla conseguente siccità che avevano reso sterili quelle terre coltivate a cotone. Il risultato di quell'indagine fu una serie di articoli da cui l'autore americano generò, tre anni dopo, nel 1939, il romanzo "Furore". Orari: da martedì a sabato, ore 19.30; domenica, ore 16. Lunedì riposo. Durata: 80 minuti senza intervallo. Prezzi: platea 32 euro, balconata 26 euro. Informazioni e prenotazioni 0242411889.

Giovedì 17 giugno dalle ore 20.45 il palco del QUID in Via Assisi (c/o Pizzeria Frontoni), s'illumina a suon di musica e arpeggi d'autore, come quelli di Lucynant, al secolo Stefano D'Amico, giovane chitarrista e cantante jazz il cui futuro promette musica da vendere. Tra i protagonisti della scena underground, blues e funk romana, Lucynant è pronto a deliziare il pubblico del live club all'aperto, con le sue sonorità che spaziano dalla R&B alla proposta cantautorale.

il palco del QUID in Via Assisi (c/o Pizzeria Frontoni), s’illumina a suon di musica e arpeggi d’autore, come quelli di Lucynant, al secolo Stefano D’Amico, giovane chitarrista e cantante jazz il cui futuro promette musica da vendere. Tra i protagonisti della scena underground, blues e funk romana, Lucynant è pronto a deliziare il pubblico del live club all’aperto, con le sue sonorità che spaziano dalla R&B alla proposta cantautorale. Doppio appuntamento con Sergio Caputo giovedì 17 e venerdì 18 giugno al Blue Note Milano per un totale di quattro concerti: doppio set in entrambi i giorni alle ore 20 e alle ore 22. Arriverà in via Borsieri in Trio accompagnato da Fabiola Torresi al basso e Alessandro Marzi alla batteria: insieme proporranno uno show ricco di tutti i successi più cari al pubblico del cantautore romano, con alcune rarità che impreziosiranno i concerti in programma al Blue Note Milano.

Domenica 20 giugno alle 10 , Terra e musica si incontrano a BAM – Biblioteca degli Alberi per una grande giornata di festa che celebra il solstizio d’estate! Momenti per imparare, per creare, per ascoltare e per divertirsi. Durante la giornata sarà possibile diventare artisti e dare il proprio contributo a un’installazione artistica partecipat a, con l’aiuto degli studenti dell’Accademia di Brera.

Domenica 20 e 27 giugno alle 16 si terrà il nuovo evento per famiglie con bambini organizzato dai Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano: Su e giù per il Duomo. Quando è iniziata la costruzione del Duomo di Milano? Chi sono stati i protagonisti della sua storia? Quali sono le meravigliose opere d'arte che esso custodisce? Scopriamolo insieme, tra giochi e curiosità, in una passeggiata che dalla Cattedrale ci porterà fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina, per ammirare da vicino le alte e solenni guglie che si stagliano verso il cielo e godere di una meravigliosa vista panoramica sulla città fra passato e futuro. Prezzo speciale famiglia: 1 adulto + 1 bambino € 32 (possibilità di aggiungere ulteriori partecipanti singoli al costo di € 13 a persona). Età consigliata: 5-11 anni. Prenotazione obbligatoria online entro 24 ore dalla visita.

