Mercatini, yoga e attività per bambini: gli eventi del weekend a Milano

L’ultimo weekend di maggio è finalmente arrivato! Andiamo verso l’estate e verso la riapertura di tantissimi spazi all’aperto e attività per il fine settimana, tra concerti, teatro, escursioni e visite culturali. Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del weekend a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del fine settimana in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà finalmente soleggiato, con temperature in rialzo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Milano da Leggere 2021 : dieci ebook gratuiti dedicati al mistero

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Concerti a Milano: tutte le date aggiornate dei live del 2021

Salmo Stadi: le nuove date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Lo Stato Sociale aprirà il tour 2021 al Castello Sforzesco il 12 giugno: info e biglietti

Torna il format #MartiniLiveBar con l’iconico rapper GEMITAIZ che si esibirà insieme alla sua band. L’evento è totalmente gratuito e si può seguire in digitale sui canali social di MARTINI e sul canale Instagram di Gemitaiz il 27 maggio a partire dalle 19:30 . In occasione del #MartiniLiveBar i brani del mixtape “QVC9”, pubblicato lo scorso novembre, e dell’album “Davide” saranno appositamente ri-arrangiati per essere suonati live con la band di cui fanno parte Danilo Menna – Batteria, Gerva – Fiati, Mixer T – Tastiere, Andrea Colicchia – Basso + Contrabasso, Frenetik – Drum Machine. Nella diretta live Gemitaiz si racconterà in pochi minuti a tutti coloro che si collegheranno ai canali social, dando il proprio punto di vista sul presente e il futuro della musica italiana e poi si esibirà guardando dall’alto Milano.

Arte e mostre a Milano

Riaprono i musei di Milano: orari e info per la visita

orari e info per la visita Tornano le mostre: le esposizioni da non perdere in città

Gallerie d’arte a Milano: le mostre da non perdere

Eataly presenta: Illustri All’aperto , una rassegna di interventi artistici sviluppata in collaborazione con Associazione Illustri, dal 2014 punto di riferimento per gli illustratori italiani. La partnership si concretizza in una mini-rassegna che coinvolge quattro illustratori, invitati a creare un’opera originale che racconti l’esperienza di Eataly All’aperto, declinata su molteplici supporti – primo tra tutti il chiosco in piazza XXIV maggio. Ogni opera originale verrà presentata in speciali momenti dedicati in cui gli illustratori interverranno in piazza con un live painting. Si parte v enerdì 28 maggio, alle ore 18 , con Elisa Macellari, per poi proseguire martedì 29 giugno con Ilaria Faccioli, martedì 27 luglio con Francesco Poroli e martedì 31 agosto con Luca Font – in una sorta di staffetta che culminerà a settembre in una mostra collettiva.

, una rassegna di interventi artistici sviluppata in collaborazione con Associazione Illustri, dal 2014 punto di riferimento per gli illustratori italiani. La partnership si concretizza in una mini-rassegna che coinvolge quattro illustratori, invitati a creare un’opera originale che racconti l’esperienza di Eataly All’aperto, declinata su molteplici supporti – primo tra tutti il chiosco in piazza XXIV maggio. Ogni opera originale verrà presentata in speciali momenti dedicati in cui gli illustratori interverranno in piazza con un live painting. Si parte v , con Elisa Macellari, per poi proseguire con Ilaria Faccioli, con Francesco Poroli e martedì 31 agosto con Luca Font – in una sorta di staffetta che culminerà a settembre in una mostra collettiva. Da domenica 23 maggio apre nell’Ala Espositiva del piano terra di Villa Arconati FAR l’esposizione “L’ARTIFICIO PULSANTE. Riccardo Rossati a Villa Arconati FAR“. La mostra propone la visione del giovane artista Riccardo Rossati, tratta dalla sua esperienza emozionale con Villa Arconati e che permetterà allo spettatore di addentrarsi nella complessità delle visioni e della poetica dell’autore, rivolte a indagare molteplici aspetti dell’inconscio oltrepassando la realtà sensibile. Opere che a prima vista potrebbero sembrare mera riproduzione della realtà, eppure Riccardo Rossati con il suo sguardo va oltre, verso un mondo misterioso e fantastico, dove la natura regna sovrana. Una natura che cerca di prendere il sopravvento sulle architetture barocche del giardino, vigorosa ed esuberante che nulla può fermare.

Attività per bambini e famiglie

Torna sabato 29 e domenica 30 maggio la festa di Fondazione G. Feltrinelli, l’isolachenonc’è. Lo spettacolo delle idee , per tutte le bambine e i bambini e le loro famiglie. Un invito a stare insieme divertendosi e sperimentando il piacere di leggere e di creare. Un intero fine settimana tra 14 appuntamenti, atelier creativi, letture animate di libri per bambini di oltre venti case editrici. Due appuntamenti in spazi diffusi della città: alla Biblioteca Valvassori Peroni con racconti in taliano e in lis e al centro per l’infanzia e la famiglia Biobab. Due spettacoli in anteprima nazionale chiudono le giornate dedicate ai bambini. Sabato alle ore 18 va in scena lo spettacolo musicale Un pianoforte, un cane, una pulce e una bambina, tratto dal libro omonimo di Carthusia ispirato alle composizioni pianistiche di Mel Bonis (1858–1937). Con Elisabetta Garilli al pianoforte, Serena Abagnato ai burattini, Giulia Carli danza-mimo ed Enrica Compri, voce recitante. In collaborazione con Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française. Domenica, sempre alle ore 18 , l’isola si chiude con Immaginaria, spettacolo di danza aerea a cura di Teatro nelle Foglie con Marta Finazzi – Compagnia Maldimar, regia di El Niño del Retrete. Una favola raccontata con il linguaggio del circo, un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni. Fra nuvole di polvere e carte ingiallite dal tempo, Maldimar invita lo spettatore ad entrare nel proprio universo.

Cinema e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano