Gite fuoriporta, jazz e musei: gli eventi del weekend a Milano

Il weekend è alle porte e non si tratta di un fine settimana come gli altri: sarà il primo in zona gialla con le nuove riaperture! Potranno rimanere aperti musei, centri commerciali, negozi, cinema, teatri e ristoranti, permettendoci finalmente di godere di eventi e attività dal vivo in sicurezza.

Il nostro #spiegoneweekend torna in piena forma a raccontarvi tutti gli eventi che ci aspettano durante il fine settimana a Milano, con suggerimenti per gite in città e avventure fuoriporta.

il calendario delle aperture e gli spettacoli in programma Blue Note Milano riapre virtualmente le sue porte venerdì 30 aprile , in occasione dell’International Jazz Day, giornata istituita dall’Unesco 10 anni fa per celebrare la musica jazz in tutto il mondo. La serata sarà dedicata a Franco D’Andrea che festeggerà sul palco i suoi 80 anni con un concerto unico, emblematicamente ribattezzato Carta Bianca a Franco D’Andrea . Per questo evento l’artista, considerato uno dei migliori pianisti contemporanei, si esibirà prima in trio, insieme a Enrico Terragnoli alla chitarra e Mirko Cisilino alla tromba, a seguire in duo con DJ Rocca e infine in piano solo. Il concerto sarà disponibile alle 18 sulle pagine Facebook ufficiali di Blue Note Milano, Umbria Jazz e Radio Monte Carlo e sul canale YouTube ufficiale di Umbria.

sulle pagine Facebook del Municipio 6 e del Senatore Franco Mirabelli si terrà il webinar “Carceri: la pena è ancora rieducativa?”. All’incontro interverranno il senatore Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Giustizia al Senato), Giacinto Siciliano (Direttore Carcere di San Vittore) e Beatrice Masi (Presidentessa Cooperativa Sociale Le Crisalidi, organizzatrice di laboratori teatrali e d’arte con detenute e detenuti del carcere di Bollate). Piccolo Teatro di Milano lancia sui propri canali social PiccoloSmart, un’ideale cornice tematica che riunirà, nei prossimi mesi, una serie di iniziative fruibili interamente online, percorsi di approfondimento destinati a intrecciarsi con gli spettacoli, anche quando riapriranno i sipari. secondo appuntamento del ciclo di incontri in video Rappresentazione e Potere, nell’ambito di PiccoloSmart. Giovedì 29 aprile dalle 18 sulla pagina ufficiale del Piccolo Teatro verrà pubblicato il secondo appuntamento del ciclo di incontri in video Rappresentazione e Potere, nell’ambito di PiccoloSmart. Il titolo dell’incontro è Divi e Duci – Il fantasma del potere nell’immaginario italiano, una conversazione con Gianni Canova e Massimo Popolizio.

NEIADE Tour & Events porta nelle case un itinerario tematico dedicato ai quartieri più vivaci di Milano e alle loro gallerie d’arte contemporanea, con una serie di Incontri Virtuali in diretta streaming. L’itinerario proseguirà venerdì 30 aprile alle 18 nel quartiere di Lambrate per esplorare lo spazio espositivo di Francesca Minini; approderà infine venerdì 7 maggio alle 18 in zona Cinque Vie, con una visita virtuale Nuova Galleria Moroni. Gli Incontri Virtuali sono prenotabili sul sito di Neiade al costo di € 7 a connessione per Incontro Virtuale (o al prezzo scontato di € 18,90 acquistando il ciclo completo dei tre appuntamenti).

Il 2 maggio l'abbazia di Chiaravalle compie 800 anni. Sabato 1° maggio si terrà online dalle 16.00 il convegno "Chiaravalle, Milano e i cistercensi XII e XIII secolo" con relatori i professori D'Acunto, Alberzoni, Cariboni e Campagna dell'Università Cattolica di Milano e Grillo dell'Università Statale di Milano. Farà seguito, trasmessa online, la rievocazione storica in costume d'epoca della consacrazione a cura dell'Associazione Duecentesca Sezioni di Chiaravalle e di Vignate. A partire dal 2 maggio sarà ospitata nel chiostro la mostra Rationalis species, spiritualis effigies. Razionalità e spiritualità della chiesa abbaziale di Chiaravalle negli 8 secoli delle sue evoluzioni artistiche e architettoniche, visitabile fino ad ottobre, in base alle normative, modalità e agli orari di apertura al pubblico. Gli eventi e le conferenze online sono gratuite e richiedono la prenotazione sul sito www.abbaziadichiaravalle.it dove si possono vedere le registrazioni video dei convegni e dei cori previsti dal programma che si sono già svolti.

Venerdì 30 aprile alle 21, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi trasmetterà in streaming uno spettacolo dedicato ai più piccoli, sulle note della Suite del 1945 dall‘Uccello di Fuoco di Igor Stravinskij. Pensato da Paolo Marzocchi, con le splendide illustrazioni di Agnese Franchini. LaVerdi, per l’occasione, sarà diretta dal Maestro Giovanni Marziliano.

