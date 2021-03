Arte, attività per bambini e natura: gli eventi del weekend a Milano

Il weekend si avvicina e, nonostante il rischio di restrizioni più severe, gli eventi non mancano! Dalle attività per bambini ai consueti concerti online, fino al grande teatro e alle mostre “a distanza”, ce n’è per tutti i gusti!

Il nostro storico #spiegoneweekend è sempre qui per suggerirvi gli eventi migliori del fine settimana, sia live che in digitale, insieme alle news più importanti raccolte da Milano Weekend.

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà un po’ incerto, con nuvole, vento forte e un sole che ce la mette tutta per scaldare (riuscendoci). Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend online e in presenza

Venerdì 12 marzo alle 10 si terrà l’evento gratuito riservato agli studenti di scuole medie e superiori “Qualunque cosa succeda”, incontro-testimonianza con Umberto Ambrosoli, figlio di Giorgio Ambrosoli, per approfondire il tema della legalità e della lotta ai sistemi di criminalità organizzata. L’evento, offerto in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie , si pone come punto di partenza per una riflessione su coloro che hanno perso la vita nella lotta alla criminalità. Attraverso lo sguardo del più giovane dei suoi figli, Umberto, verrà ripercorsa la storia di Giorgio Ambrosoli, avvocato incaricato della liquidazione coatta della Banca privata italiana di Michele Sindona (membro della loggia P2), assassinato su mandato per aver posto il bene comune prima dell’affermazione della propria individualità. L’incontro, realizzato grazie alla collaborazione con il Centro Studi Grande Milano, sarà introdotto da Daniela Mainini, avvocato e Presidente del Centro Studi Grande Milano, che effettuerà un approfondimento giuridico. L’evento si svolgerà in diretta streaming, si concluderà con un momento di dibattito interattivo: gli studenti potranno scrivere le domande tramite Whatsapp e i relatori risponderanno in diretta. Inoltre, i docenti potranno richiedere l’attestato di partecipazione MIUR con il riconoscimento di 2 ore di attività formativa. Iscrizione obbligatoria tramite form.

Arte e mostre a Milano: gli eventi digitali

Le gallerie d’arte sono aperte: le mostre da non perdere

In attesa di poter tornare a visitare i musei e godere dell’arte dal vivo, sono disponibili nuovi appuntamenti on line alla scoperta delle grandi artiste protagoniste della mostra Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600, a Palazzo Reale. All’interno dell’esposizione 34 artiste, tra cui le più celebri Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana e Sofonisba Anguissola. I nuovi appuntamenti della serie Art.Live!, per partecipare alle visite guidate in diretta dalla mostra, per ammirare opere straordinarie e inedite, e conoscere aneddoti, opere e vicende personali delle artiste vissute tra il ‘500 e il ‘600. Costo del biglietto: 5 € a connessione. Date:

– 11 marzo, ore 19

– 14 marzo, ore 18

– 18 marzo, ore 19

– 21 marzo, ore 18

Cinema: eventi e film in streaming

Attività online per bambini

Tornano le attività per i più piccoli organizzate dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Domenica 14 marzo alle 15.30 si terrà l’evento IN BIANCO E NERO: il disegno preparatorio. “Sapevate che per ogni statua esiste un disegno che serve da modello per l’opera finale? Quali caratteristiche deve avere? Insieme scopriremo che il passaggio dalle due dimensioni del disegno alla scultura tridimensionale richiede un attento studio. Giocheremo insieme col bianco e il nero, con l’ombra e la luce, con 2D e 3D per vestire i panni di uno scultore e vivere insieme il processo creativo di un rilievo”. Costo: 5 € a connessione.

Il 23° Festival CinemAmbiente fino al 15 aprile 2021 riprende l'ormai consueta rassegna di film e incontri a tema ambientale dedicati alle scuole. CinemAmbiente Junior si presenta quest'anno con un'edizione speciale interamente online e quindi aperta al pubblico scolastico dell'intero territorio nazionale. Il cartellone cinematografico si articola in dieci proiezioni, ad accesso gratuito, che saranno disponibili, dietro prenotazione, su diverse piattaforme raggiungibili attraverso il sito del Festival. Ogni venerdì alle 9 verrà proposto un nuovo titolo seguito dall'intervento di un esperto che dialogherà (sulla piattaforma Zoom) con il giovanissimo pubblico presente alla prima proiezione. Il film e la registrazione dell'incontro rimarranno disponibili per la visione dalla prima proiezione per un'intera settimana.

Sport e Benessere

Alla scoperta di Milano