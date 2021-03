MuseoCity, musica classica e film d’autore: gli eventi del weekend a Milano

Il primo weekend di marzo è alle porte, ricchissimo come sempre di appuntamenti di ogni tipo! Nonostante un meteo non troppo favorevole le giornate si fanno sempre più primaverili, mentre continuano gli eventi digitali dell’appuntamento preferito dagli amanti dell’arte e non solo: MuseoCity 2021! Come sempre ci saranno anche musica, teatro, attività per bambini e tanto tanto altro.

Il nostro storico #spiegoneweekend è sempre qui per suggerirvi gli eventi migliori del fine settimana, sia live che in digitale, insieme alle news più importanti raccolte da Milano Weekend.

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà un po’ incerto, con nuvole, vento forte e un sole che ce la mette tutta per scaldare. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend online e in presenza

Milano MuseoCity 2021: il calendario degli eventi, coinvolti oltre 85 musei

Prosegue la programmazione dei Pomeriggi Musicali del Teatro Dal Verme di Milano. Giovedì 4 (ore 20) e sabato 6 marzo (ore 17) in live streaming dal Teatro Dal Verme sarà proposto un programma dedicato a Felix Mendelssohn-Bartholdy, compositore e interprete paradigmatico del romanticismo musicale. Il direttore Alessandro Cadario si esibirà con il giovane violinista Gennaro Cardaropoli, fra i più talentuosi archetti del panorama internazionale. Docente del Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo, Caradropoli suonerà il violino “G.B. Guadagnini, Torino 1783 ex Kleynenberg” (messo a disposizione della Fondazione Pro Canale di Milano) e sarà impegnato nei due Concerti scritti da Felix Mendelssohn-Bartholdy, quello giovanile in Re minore scritto a tredici anni nel 1822 e riportato in sala da concerto nel Novecento da Yehudi Menuhin e il più celebre, quello in Mi minore op. 64. Il programma è completato da due ouverture: Le Ebridi op. 26 (scritta fra il 1829 e il 1832) e quella dalle musiche di scena per la commedia di Shakespeare Sogno di una notte di mezz’estate op. 61 (1825).

Venerdì 5 marzo alle ore 21 l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi conclude il trittico delle ultime sinfonie di Petr Il'ič Čajkovskij: dopo la Quarta Sinfonia con Michael Sanderling e la Sesta con Claus Peter Flor, l'Orchestra, sotto la bacchetta di Stanislav Kochanovsky, esegue la Sinfonia n.5 in mi minore op.64 di Petr Il'ič Čajkovskij.Il concerto sarà disponibile sul nuovo portale streaming de laVerdi.

conclude il trittico delle ultime sinfonie di Petr Il’ič Čajkovskij: dopo la Quarta Sinfonia con Michael Sanderling e la Sesta con Claus Peter Flor, l’Orchestra, sotto la bacchetta di Stanislav Kochanovsky, esegue la Sinfonia n.5 in mi minore op.64 di Petr Il’ič Čajkovskij.Il concerto sarà disponibile sul nuovo portale streaming de laVerdi. Sabato 6 marzo, alle 15 si terrà il terzo incontro organizzato da LIPU Milano e ChiAmaMilano: “Storie sulla natura, una bellezza da preservare”. L’appuntamento sarà la conferenza “La reintroduzione dell’ibis eremita in Europa. Successi, problematiche e prospettive future del progetto “. Relatrice: Nicoletta Perco, referente italiano Waldrapp Team. Gli incontri si svolgeranno in diretta streaming sulle pagine Facebook di ChiAmaMilano, LIPU Sezione Milano e sul sito www.chiamamilano.it.

Arte e mostre a Milano: gli eventi digitali

Milano MuseoCity: gli eventi online fino al 7 marzo

Le gallerie d’arte sono aperte: le mostre da non perdere

Venerdì 5 marzo dalle ore 19 Casa Testori presenta due progetti, in diretta sulla pagina Facebook e sul Canale YouTube dell’associazione culturale, in attesa di poterli vedere dal vero. “Ma allora perché mi hai fatto venire qui?” è un’installazione del giovane artista sardo Francesco Tola. L’installazione prende il titolo da uno dei testi più celebri di Testori, L’Arialda, che nel 1961 venne sequestrato per offesa al senso del pudore. Parallelamente, a completamento del progetto, nella sede del Colorificio, al Giambellino, sabato 6 aprirà un’installazione con i disegni erotici di Testori dei primi anni 70. “Interni Vicini” è invece un progetto poetico realizzato da Daniele Gaggianesi, autore che ha vinto il Premio Testori nel 2018. Durante il lockdown dello scorso anno Gaggianesi è entrato virtualmente nelle case di un gruppo di over 60 di Novate Milanese. Vi è entrato chiedendo loro delle fotografie delle rispettive case e dialogando a lungo con ciascuno proprio a partire da quelle foto. Ne è nato un poema molto emozionante che Gaggianesi reciterà, davanti alle foto che scorrono.

Cinema: eventi e film in streaming

Attività online per bambini

Il 23° Festival CinemAmbiente fino al 15 aprile 2021 riprende l’ormai consueta rassegna di film e incontri a tema ambientale dedicati alle scuole. CinemAmbiente Junior si presenta quest’anno con un’edizione speciale interamente online e quindi aperta al pubblico scolastico dell’intero territorio nazionale. Il cartellone cinematografico si articola in dieci proiezioni, ad accesso gratuito, che saranno disponibili, dietro prenotazione, su diverse piattaforme raggiungibili attraverso il sito del Festival. Ogni venerdì alle 9 verrà proposto un nuovo titolo seguito dall’intervento di un esperto che dialogherà (sulla piattaforma Zoom) con il giovanissimo pubblico presente alla prima proiezione. Il film e la registrazione dell’incontro rimarranno disponibili per la visione dalla prima proiezione per un’intera settimana.

Sport e Benessere

Alla scoperta di Milano