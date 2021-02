Fashion Week, fiori e cinema d’autore: gli eventi del weekend a Milano

Un altro fine settimana è alle porte, con tantissimi eventi in programma! Il clima è sempre più primaverile, permettendo molte più attività all’aperto, mentre continuano gli eventi digitali dell’appuntamento più chic dell’anno: la Milano Fashion Week! Come sempre ci saranno anche musica, teatro, attività per bambini e tanto tanto altro.

Il nostro storico #spiegoneweekend è sempre qui per suggerirvi gli eventi migliori del fine settimana, sia live che in digitale, insieme alle news più importanti raccolte da Milano Weekend.

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà un vero anticipo di primavera, con temperature in rialzo e giornate di sole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend online e in presenza

Milano Fashion Week 2021: il programma degli eventi e delle sfilate

Dopo il successo delle prime tre tappe, che hanno raggiunto oltre 70.000 persone, con ospiti Coma Cose, Boss Doms e Nitro, MARTINI propone un nuovo appuntamento del format #MartiniLiveBar con la giovane trapper Chadia Rodriguez . Dalla Terrazza Martini giovedì 25 febbraio alle 19 il quarto appuntamento dell’aperitivo-evento #MartiniLiveBar. La protagonista sarà una donna, energica e sensuale, che porterà sul tetto di Milano la sua fierezza di giovane trapper dalla rapida carriera musicale: Chadia Rodriguez, che si esibirà accompagnata dalla dj TAMI, portando, tra gli altri brani, il suo ultimo singolo “Donne che odiano le donne”, uscito per Sony a inizio febbraio 2021.

si svilupperà nel mese di febbraio con due appuntamenti online ispirati alla figura di Bruno Maderna e trasmessi in streaming sul canale Youtube di MMT Creative Lab.Il sarà diretta streaming dal Teatro dell’Arsenale Appunti di città, installazione performativa che unisce musica, teatro e arti visive. Appuntamento speciale, alla vigilia del Festival di Sanremo 2021, con il format #FACCIAMOTAMTAM , il palinsesto di approfondimento sui canali social del Teatro Arcimboldi, concepito appositamente per rinnovare lo scambio e il dialogo con il pubblico. Un evento tutto musicale con il cantante e rapper Shorty , tra i vincitori dell’ultima edizione di Sanremo Giovani e concorrente nelle otto Nuove Proposte di Sanremo 2021, che Gianmario Longoni incontrerà venerdì 26 febbraio, in diretta Instagram. Sarà un’occasione speciale per la community del Teatro Arcimboldi per conoscere un giovane e promettente artista e per vivere un po’ l’emozione di un cantante che si sta preparando a un evento importante come l’imminente kermesse sanremese. Shorty racconterà le sue impressioni e la sua esperienza nel mondo della musica e risponderà alle domande dei fan in diretta Instagram.

Su MioCinema dal 26 febbraio sarà in streaming QT8 | Quentin Tarantino – The first Eight , un documentario che racconta la carriera del celebre cineasta statunitense, dagli esordi come autore di sceneggiature, Una vita la massimo scritta nel 1987, Natural Born Killers scritta nel 1989 e Dal tramonto all’alba scritta nel 1990, passando per l’esordio dietro la macchina da presa con l’acclamato Le iene, la Palma d’oro a Cannes e l’Oscar alla miglior sceneggiatura originale per Pulp Fiction e il susseguirsi di successi diventati cult del cinema internazionale, sino al suo ottavo film da regista, The Eightful Eight. QT8 vanta interviste esclusive di diverse star di Hollywood che hanno lavorato con Tarantino ai suoi film, tra i quali Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Christoph Waltz. Ma vi sono anche interviste a personaggi che hanno vissuto in prima persona la crescita professionale di Tarantino, come i produttori Stacey Sher e Richard Gladstein, o come l’amico e sceneggiatore Scott Spiegel. Il documentario racconta retroscena inediti, aneddoti e segreti del grande regista. Vi sono numerosi contributi esclusivi, come riprese dei set, fotografie, video di archivio e animazioni originali.

Tornano le attività per bambini organizzate dalla Veneranda Fabbrica del Duomo . Domenica 28 febbraio alle 15 sarà il turno di “In trasparenza – Le vetrate”: “Ammiriamo le altissime vetrate che con i loro splendidi colori illuminano l’interno del Duomo. Ma come si fa il vetro? E come si trasforma il vetro in una vetrata? Entriamo nella bottega dei mastri vetrai, per scoprire i trucchi del loro mestiere e proviamo a realizzare il nostro personale “dipinto” di luce”. Costo: 5 € a connessione. Età consigliata: 5-11 anni.

, Fondazione Riccardo Catella presenta , un workshop digitale ideato e progettato da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, in collaborazione con Kikolle Lab, per realizzare un semenzaio fatto in casa e coltivare il pollice verde dei più piccoli. Per seguire il workshop su Zoom, ideale per bambini dai 4 agli 11 anni, sarà possibile ritirare presso Fondazione Riccardo Catella un piccolo kit, composto da terriccio e sementi dei fiori tipici del prato fiorito di BAM. I bambini saranno guidati nella creazione del semenzaio passo dopo passo, utilizzando materiali di riciclo e di uso quotidiano, come: un contenitore delle uova in carta, un barattolo in latta, un cucchiaio di caffè, 2 fogli di cartoncino e fogli bianchi, spago, vecchi giornali, colla vinilica e pennarelli colorati. Info e prenotazioni su BAM.it Il 23° Festival CinemAmbiente dal 29 gennaio al 15 aprile 2021 riprende l’ormai consueta rassegna di film e incontri a tema ambientale dedicati alle scuole. CinemAmbiente Junior si presenta quest’anno con un’edizione speciale interamente online e quindi aperta al pubblico scolastico dell’intero territorio nazionale. Il cartellone cinematografico si articola in dieci proiezioni, ad accesso gratuito, che saranno disponibili, dietro prenotazione, su diverse piattaforme raggiungibili attraverso il sito del Festival. Ogni venerdì alle 9 verrà proposto un nuovo titolo seguito dall’intervento di un esperto che dialogherà (sulla piattaforma Zoom) con il giovanissimo pubblico presente alla prima proiezione. Il film e la registrazione dell’incontro rimarranno disponibili per la visione dalla prima proiezione per un’intera settimana.

